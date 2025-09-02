https://ukraina.ru/20250902/kupriyanov-vstrecha-rossii-indii-i-kitaya-ne-sozdast-novyy-blok--indiya-khochet-svobody-ruk-1068003393.html

Куприянов: Встреча России, Индии и Китая не создаст новый блок — Индия хочет свободы рук

Встреча лидеров России, Индии и Китая на полях саммита ШОС не свидетельствует о создании нового политического блока, а отражает закономерное сближение Дели и Пекина, начавшееся год назад. Индия стремится сохранить свободу действий и взаимодействовать с широким кругом партнеров, включая Запад

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/01/1067977648_0:248:2927:1894_1920x0_80_0_0_8b7ebaa42dbf452cdcda728154856263.jpg

Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал кандидат исторических наук, руководитель Центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН Алексей Куприянов.Эксперт отметил, что повышенное внимание к этой встрече связано с действиями администрации президента США Дональда Трампа, которые влияют на темпы, но не на результат сближения двух азиатских держав. Он подчеркнул, что Индия принципиально не намерена вступать в какие-либо блоки, предпочитая многовекторную дипломатию."Индия в любом случае настроена на то, чтобы не вступать ни в какие блоки, а максимально сохранить свободу рук и взаимодействовать с самым широким спектром партнеров, начиная от России, Китая и заканчивая Европейским союзом", — заявил Куприянов.Специалист по индоокеанскому региону добавил, что если США изменят свою текущую политику, Дели готов развивать отношения и с Вашингтоном, подтверждая гибкость своего внешнеполитического курса."А если Соединенные Штаты прекратят свою нынешнюю политику, то и с США", — резюмировал Куприянов.Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия.Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия. Государства - партнеры по диалогу: Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.Россия – это партнер и для Индии, и для Китая. Подробности — в материале Алексей Куприянов: В Индии до сих пор не все знают, что Украина – отдельная от России страна.Полный текст интервью Алексея Куприянова: В Индии до сих пор не все знают, что Украина – отдельная от России страна читайте на сайте Украина.ру.

