Единство с Россией лучше независимости. Приднестровье отмечает 35 лет существования

Приднестровская Молдавская Республика (ПМР) 2 сентября отмечает 35-летие независимости. Именно столько лет прошло со дня провозглашения Приднестровской Молдавской ССР в составе СССР
Это было реакцией на решение Верховного совета ССР Молдавии объявить о выходе из состава советского государства и взять курс на объединение с Румынией. Кишинев не признал создание Приднестровской Молдавской ССР, и нарастающее противостояние в 1992 году привело к открытым военным действиям, в которые вынуждена была вмешаться Россия.В итоге президенты Молдавии и России Мирча Снегур и Борис Ельцин в июле 1992 года подписали в Москве соглашение о мире, на основании которого между Приднестровьем и Молдавией была создана зона безопасности, которую контролировали российские миротворцы.В 2002 году для дипломатического поиска решений приднестровского конфликта была создана платформа "5+2". В этом формате Молдавия и Приднестровье выступают в качестве сторон конфликта, Россия, Украина и ОБСЕ в роли посредников в переговорах, а Евросоюз и США в роли наблюдателей.Однако последний раз встреча в формате "5+2" состоялась в 2019 году в Братиславе. После начала СВО Украина фактически заблокировала работу формата, отказавшись участвовать в переговорах, в которых присутствует Россия.Тогда начался и новый виток давления на Приднестровье – власти Молдавии усилили экономическую и энергетическую блокаду региона, в информационном пространстве активно стали обсуждаться сценарии силового давления на республику.Ряд экспертов, ранее опрашиваемых изданием Украина.ру, полагает, что именно Приднестровье рассматривается Западом как "второй фронт" в противостоянии с Россией. При этом расчет делается на то, что в Приднестровье до сих пор проживают около 220 тысяч российских граждан, и Москва не сможет не реагировать в случае силовой атаки на этот регион.Перед какими вызовами стоит Приднестровье в день 35-летия независимости, в интервью Украина.ру рассказал доцент Финансового университета при правительстве России, директор Института социально-политических исследований и регионального развития (Тирасполь) Игорь Шорников.Эксперт напомнил, что принятое в 1990 году решение о провозглашении Приднестровской Молдавской ССР было вынужденным. Оно было направлено на сохранение республики в единстве с Россией, отметил он."Позже, когда Советский Союз все-таки распался, был проведен референдум о независимости, о том, что Приднестровье берет курс на создание собственной полноценной государственности", - сказал Шорников.В последние годы Приднестровская Молдавская Республика стоит перед новыми испытаниями, связанными прежде всего со специальной военной операцией на Украине и той политикой, которую по отношению к России проводят сейчас государства Евросоюза, продолжил эксперт."Сейчас Приднестровье оторвано от России, и Москва не может особо влиять на ситуацию вокруг республики. Это связано и с тем, что формат "5+2" не работает, и с тем, что Молдавия заняла враждебную по отношению к России позицию", - отметил политолог.Вместе с тем усиливается доминация Евросоюза в регионе, продолжил Шорников. Это выражается в том числе через активизацию темы евроинтеграции Молдавии, на которой строится весь политический процесс в этой стране, сказал он."Также эта тенденция отчетливо просматривается в графике визитов высокопоставленных представителей ЕС в Кишинев. После избрания Дональда Трампа на пост президента США фактически самоустранились из политических процессов в Молдавии. Сейчас доминирующее положение в молдавской политике занимает ЕС. Его влияние сказывается на том, что происходит вокруг Приднестровья", - рассказал Шорников.По его словам, Брюссель видит в Приднестровье пророссийский анклав и "частицу Русского мира" в зоне своего влияния. Поэтому европейские чиновники всячески стремятся подавить ПМР или видоизменить содержание этого проекта, полагает политолог."Какова их стратегия? Заставить Тирасполь дистанцироваться от России, купировать связи, которые остаются у Приднестровья с Россией, и заставить Тирасполь каким-то образом переориентироваться на ЕС. Делается это в первую очередь через экономические рычаги", - заявил Шорников.Эксперт напомнил, что Приднестровью более одного десятилетия предоставляются специальные преференции по торговле с Евросоюзом. Однако регион может пользоваться ими только если позиционирует свои товары как товары молдавского происхождения, отметил он. Тем самым Приднестровье втягивается в Молдавию и привязывается к европейским рынкам, добавил политолог."Параллельно с этим Тирасполь старается минимизировать торгово-экономические связи с Россией. Мы видели, как за полтора десятилетия товарооборот Приднестровья с Россией снизился чуть ли не в десять раз – с 50% до 5%", - сказал Шорников.После начала СВО экономические инструменты были дополнены информационно-политическими, продолжил эксперт."Если посмотрим на ситуацию в Приднестровье, то там стараются особо не демонстрировать свою приверженность идее единства с Россией, чтобы не давать повода ЕС, Молдавии и Украине для агрессивных действий или высказываний в отношении Тирасполя. В связи с этим усиливается курс республики именно на независимость", - отметил он.При этом экономические возможности Приднестровья становятся все меньше. Поэтому складывается такая ситуация, при которой даже президент республики говорит о том, что Кишинев и Тирасполь могли бы жить в рамках конфедерации или федерации, а не в условиях постоянно растущего давления и вражды со стороны Кишинева, рассказал Шорников.По его словам, будущее ПМР целиком зависит от того, как закончится СВО. Если реализуется сценарий, который продвигают глобалисты и который подразумевает остановку боевых действий на тех границах, которые сейчас являются линией фронта, это будет означать консервирование ситуации вокруг Приднестровья, полагает эксперт."Это та ситуация, в которой республика сейчас пребывает и в которой ей сложно ожидать помощи из России. Это приведет к деградации государственности и упразднению ПМР невоенным путем", - считает Шорников.Но если СВО будет идти по другому сценарию, у Приднестровья будет шанс сохранить свою государственность в рамках Российской Федерации, отметил он. При этом эксперт назвал этот вариант оптимальным для республики."Если ПМР достигнет независимости, в том числе от Российской Федерации, это будет означать, что на этом направлении произошел некий компромисс между Россией и Западом, что именно здесь "ничья". Для жителей республики лучше было бы если бы их геополитические устремления реализовались в виде присоединения к России. Тем более Россия - асимметричная федерация, там много разных субъектов с разными статусами. У Приднестровья своя сложившаяся специфика власти, но она вполне комплементарна с той формой государственности, которая существует в России", - подытожил Игорь Шорников.Больше о ситуации вокруг Приднестровья в материале Татьяны Стоянович Атаковать или обезлюдить. В чем заключается стратегия Санду по Приднестровью
Приднестровская Молдавская Республика (ПМР) 2 сентября отмечает 35-летие независимости. Именно столько лет прошло со дня провозглашения Приднестровской Молдавской ССР в составе СССР
Это было реакцией на решение Верховного совета ССР Молдавии объявить о выходе из состава советского государства и взять курс на объединение с Румынией. Кишинев не признал создание Приднестровской Молдавской ССР, и нарастающее противостояние в 1992 году привело к открытым военным действиям, в которые вынуждена была вмешаться Россия.
В итоге президенты Молдавии и России Мирча Снегур и Борис Ельцин в июле 1992 года подписали в Москве соглашение о мире, на основании которого между Приднестровьем и Молдавией была создана зона безопасности, которую контролировали российские миротворцы.
В 2002 году для дипломатического поиска решений приднестровского конфликта была создана платформа "5+2". В этом формате Молдавия и Приднестровье выступают в качестве сторон конфликта, Россия, Украина и ОБСЕ в роли посредников в переговорах, а Евросоюз и США в роли наблюдателей.
Однако последний раз встреча в формате "5+2" состоялась в 2019 году в Братиславе. После начала СВО Украина фактически заблокировала работу формата, отказавшись участвовать в переговорах, в которых присутствует Россия.
Тогда начался и новый виток давления на Приднестровье – власти Молдавии усилили экономическую и энергетическую блокаду региона, в информационном пространстве активно стали обсуждаться сценарии силового давления на республику.
Ряд экспертов, ранее опрашиваемых изданием Украина.ру, полагает, что именно Приднестровье рассматривается Западом как "второй фронт" в противостоянии с Россией. При этом расчет делается на то, что в Приднестровье до сих пор проживают около 220 тысяч российских граждан, и Москва не сможет не реагировать в случае силовой атаки на этот регион.
Перед какими вызовами стоит Приднестровье в день 35-летия независимости, в интервью Украина.ру рассказал доцент Финансового университета при правительстве России, директор Института социально-политических исследований и регионального развития (Тирасполь) Игорь Шорников.
Эксперт напомнил, что принятое в 1990 году решение о провозглашении Приднестровской Молдавской ССР было вынужденным. Оно было направлено на сохранение республики в единстве с Россией, отметил он.
"Позже, когда Советский Союз все-таки распался, был проведен референдум о независимости, о том, что Приднестровье берет курс на создание собственной полноценной государственности", - сказал Шорников.
В последние годы Приднестровская Молдавская Республика стоит перед новыми испытаниями, связанными прежде всего со специальной военной операцией на Украине и той политикой, которую по отношению к России проводят сейчас государства Евросоюза, продолжил эксперт.
"Сейчас Приднестровье оторвано от России, и Москва не может особо влиять на ситуацию вокруг республики. Это связано и с тем, что формат "5+2" не работает, и с тем, что Молдавия заняла враждебную по отношению к России позицию", - отметил политолог.
Вместе с тем усиливается доминация Евросоюза в регионе, продолжил Шорников. Это выражается в том числе через активизацию темы евроинтеграции Молдавии, на которой строится весь политический процесс в этой стране, сказал он.
"Также эта тенденция отчетливо просматривается в графике визитов высокопоставленных представителей ЕС в Кишинев. После избрания Дональда Трампа на пост президента США фактически самоустранились из политических процессов в Молдавии. Сейчас доминирующее положение в молдавской политике занимает ЕС. Его влияние сказывается на том, что происходит вокруг Приднестровья", - рассказал Шорников.
По его словам, Брюссель видит в Приднестровье пророссийский анклав и "частицу Русского мира" в зоне своего влияния. Поэтому европейские чиновники всячески стремятся подавить ПМР или видоизменить содержание этого проекта, полагает политолог.
"Какова их стратегия? Заставить Тирасполь дистанцироваться от России, купировать связи, которые остаются у Приднестровья с Россией, и заставить Тирасполь каким-то образом переориентироваться на ЕС. Делается это в первую очередь через экономические рычаги", - заявил Шорников.
Эксперт напомнил, что Приднестровью более одного десятилетия предоставляются специальные преференции по торговле с Евросоюзом. Однако регион может пользоваться ими только если позиционирует свои товары как товары молдавского происхождения, отметил он. Тем самым Приднестровье втягивается в Молдавию и привязывается к европейским рынкам, добавил политолог.
"Параллельно с этим Тирасполь старается минимизировать торгово-экономические связи с Россией. Мы видели, как за полтора десятилетия товарооборот Приднестровья с Россией снизился чуть ли не в десять раз – с 50% до 5%", - сказал Шорников.
После начала СВО экономические инструменты были дополнены информационно-политическими, продолжил эксперт.
"Если посмотрим на ситуацию в Приднестровье, то там стараются особо не демонстрировать свою приверженность идее единства с Россией, чтобы не давать повода ЕС, Молдавии и Украине для агрессивных действий или высказываний в отношении Тирасполя. В связи с этим усиливается курс республики именно на независимость", - отметил он.
При этом экономические возможности Приднестровья становятся все меньше. Поэтому складывается такая ситуация, при которой даже президент республики говорит о том, что Кишинев и Тирасполь могли бы жить в рамках конфедерации или федерации, а не в условиях постоянно растущего давления и вражды со стороны Кишинева, рассказал Шорников.
По его словам, будущее ПМР целиком зависит от того, как закончится СВО. Если реализуется сценарий, который продвигают глобалисты и который подразумевает остановку боевых действий на тех границах, которые сейчас являются линией фронта, это будет означать консервирование ситуации вокруг Приднестровья, полагает эксперт.
"Это та ситуация, в которой республика сейчас пребывает и в которой ей сложно ожидать помощи из России. Это приведет к деградации государственности и упразднению ПМР невоенным путем", - считает Шорников.
Но если СВО будет идти по другому сценарию, у Приднестровья будет шанс сохранить свою государственность в рамках Российской Федерации, отметил он. При этом эксперт назвал этот вариант оптимальным для республики.
"Если ПМР достигнет независимости, в том числе от Российской Федерации, это будет означать, что на этом направлении произошел некий компромисс между Россией и Западом, что именно здесь "ничья". Для жителей республики лучше было бы если бы их геополитические устремления реализовались в виде присоединения к России. Тем более Россия - асимметричная федерация, там много разных субъектов с разными статусами. У Приднестровья своя сложившаяся специфика власти, но она вполне комплементарна с той формой государственности, которая существует в России", - подытожил Игорь Шорников.
Больше о ситуации вокруг Приднестровья в материале Татьяны Стоянович Атаковать или обезлюдить. В чем заключается стратегия Санду по Приднестровью
