Двигатель для МБР "Хвасон-19" и ракеты нового поколения "Хвасон-20" создали в КНДР - 02.09.2025
Двигатель для МБР "Хвасон-19" и ракеты нового поколения "Хвасон-20" создали в КНДР
Двигатель для МБР "Хвасон-19" и ракеты нового поколения "Хвасон-20" создали в КНДР - 02.09.2025 Украина.ру
Двигатель для МБР "Хвасон-19" и ракеты нового поколения "Хвасон-20" создали в КНДР
Твердотопливный двигатель высокой тяги, который планируется использовать для межконтинентальной ракеты (МБР) "Хвасон-19" и МБР следующего поколения "Хвасон-20", создали в КНДР, сообщает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК)
2025-09-02T03:13
2025-09-02T03:13
Работы по данной тематике ведёт НИИ комплексного центра по исследованию химических материалов при главном управлении ракетостроения КНДР.Отмечается, что лидер КНДР Ким Чен Ын 1 сентября посетил этот НИИ, где встретился со специалистами и ознакомился с результатами работы в этой области."Институт изготовил твёрдотопливный двигатель высокой тяги с использованием композиционного углеродного волокна и подтвердил надёжность работы двигателя и его точность в ходе восьми статических огневых испытаний за прошедшие два года... Планируется использовать двигатель для МБР типа "Хвасонпхо-19" и МБР следующего поколения "Хвасонпхо-20", — говорится в сообщении ЦТАК.По информации агентства, Ким Чен Ын также обсудил вопрос по созданию специализированной базы серийного производства этого двигателя.Как мы сообщали ранее, лидер КНДР 1 сентября выехал из Пхеньяна в Пекин на специальном поезде. Ким Чен Ын отправился в Китай с официальным визитом для участия в мероприятиях по случаю 80-летия Победы во Второй мировой войне.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру
Двигатель для МБР "Хвасон-19" и ракеты нового поколения "Хвасон-20" создали в КНДР

03:13 02.09.2025
 
Твердотопливный двигатель высокой тяги, который планируется использовать для межконтинентальной ракеты (МБР) "Хвасон-19" и МБР следующего поколения "Хвасон-20", создали в КНДР, сообщает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК)
Работы по данной тематике ведёт НИИ комплексного центра по исследованию химических материалов при главном управлении ракетостроения КНДР.
Отмечается, что лидер КНДР Ким Чен Ын 1 сентября посетил этот НИИ, где встретился со специалистами и ознакомился с результатами работы в этой области.
"Институт изготовил твёрдотопливный двигатель высокой тяги с использованием композиционного углеродного волокна и подтвердил надёжность работы двигателя и его точность в ходе восьми статических огневых испытаний за прошедшие два года... Планируется использовать двигатель для МБР типа "Хвасонпхо-19" и МБР следующего поколения "Хвасонпхо-20", — говорится в сообщении ЦТАК.
По информации агентства, Ким Чен Ын также обсудил вопрос по созданию специализированной базы серийного производства этого двигателя.
Как мы сообщали ранее, лидер КНДР 1 сентября выехал из Пхеньяна в Пекин на специальном поезде. Ким Чен Ын отправился в Китай с официальным визитом для участия в мероприятиях по случаю 80-летия Победы во Второй мировой войне.
