https://ukraina.ru/20250902/dvigatel-dlya-mbr-khvason-19-i-rakety-novogo-pokoleniya-khvason-20-sozdali-v-kndr-1068021453.html
Двигатель для МБР "Хвасон-19" и ракеты нового поколения "Хвасон-20" создали в КНДР
Двигатель для МБР "Хвасон-19" и ракеты нового поколения "Хвасон-20" создали в КНДР - 02.09.2025 Украина.ру
Двигатель для МБР "Хвасон-19" и ракеты нового поколения "Хвасон-20" создали в КНДР
Твердотопливный двигатель высокой тяги, который планируется использовать для межконтинентальной ракеты (МБР) "Хвасон-19" и МБР следующего поколения "Хвасон-20", создали в КНДР, сообщает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК)
2025-09-02T03:13
2025-09-02T03:13
2025-09-02T03:13
новости
кндр
ким чен ын
ракеты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/02/1068021568_0:24:1001:587_1920x0_80_0_0_e5c8b1905d5f73d9058e3868c0d808d3.jpg
Работы по данной тематике ведёт НИИ комплексного центра по исследованию химических материалов при главном управлении ракетостроения КНДР.Отмечается, что лидер КНДР Ким Чен Ын 1 сентября посетил этот НИИ, где встретился со специалистами и ознакомился с результатами работы в этой области."Институт изготовил твёрдотопливный двигатель высокой тяги с использованием композиционного углеродного волокна и подтвердил надёжность работы двигателя и его точность в ходе восьми статических огневых испытаний за прошедшие два года... Планируется использовать двигатель для МБР типа "Хвасонпхо-19" и МБР следующего поколения "Хвасонпхо-20", — говорится в сообщении ЦТАК.По информации агентства, Ким Чен Ын также обсудил вопрос по созданию специализированной базы серийного производства этого двигателя.Как мы сообщали ранее, лидер КНДР 1 сентября выехал из Пхеньяна в Пекин на специальном поезде. Ким Чен Ын отправился в Китай с официальным визитом для участия в мероприятиях по случаю 80-летия Победы во Второй мировой войне.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру
кндр
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/02/1068021568_53:0:941:666_1920x0_80_0_0_09091c97b7e20cbbd4c288f39e7889a8.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, кндр, ким чен ын, ракеты
Новости, КНДР, Ким Чен Ын, ракеты
Двигатель для МБР "Хвасон-19" и ракеты нового поколения "Хвасон-20" создали в КНДР
Твердотопливный двигатель высокой тяги, который планируется использовать для межконтинентальной ракеты (МБР) "Хвасон-19" и МБР следующего поколения "Хвасон-20", создали в КНДР, сообщает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК)
Работы по данной тематике ведёт НИИ комплексного центра по исследованию химических материалов при главном управлении ракетостроения КНДР.
Отмечается, что лидер КНДР Ким Чен Ын 1 сентября посетил этот НИИ, где встретился со специалистами и ознакомился с результатами работы в этой области.
"Институт изготовил твёрдотопливный двигатель высокой тяги с использованием композиционного углеродного волокна и подтвердил надёжность работы двигателя и его точность в ходе восьми статических огневых испытаний за прошедшие два года... Планируется использовать двигатель для МБР типа "Хвасонпхо-19" и МБР следующего поколения "Хвасонпхо-20", — говорится в сообщении ЦТАК.
По информации агентства, Ким Чен Ын также обсудил вопрос по созданию специализированной базы серийного производства этого двигателя.
Как мы сообщали ранее, лидер КНДР 1 сентября выехал из Пхеньяна в Пекин на специальном поезде. Ким Чен Ын отправился в Китай с официальным визитом для участия в мероприятиях по случаю 80-летия Победы во Второй мировой войне.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру