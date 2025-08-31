https://ukraina.ru/20250831/nashi-shturmoviki-zanimali-pustye-ukreprayony-steshin-o-priznakakh-razlozheniya-armii-ukrainy-1067849470.html

"Наши штурмовики занимали пустые укрепрайоны": Стешин о признаках разложения армии Украины

Боеспособность ВСУ находится в плачевном состоянии, о чем говорят факты занятия штурмовиками оставленных врагом укреплений с полными складами, а Запад начинает осознавать убыточность поддержки Киева. Об этом рассказал военный журналист, специальный корреспондент отдела политики "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин в интервью изданию Украина.ру

Стешин привел яркий пример, иллюстрирующий состояние украинской армии. "Иначе наши штурмовики не занимали бы пустые укрепрайоны с продуктами и боеприпасами. Противник не просто оттуда отошел – он туда никого и не завел. Это уже о многом говорит", – заявил он.Он не согласился с тем, что Украина сохраняет высокий боевой дух, указав на провалы мобилизации. "Ну невозможно набрать эффективных бойцов с помощью ТЦК", – констатировал журналист.По его мнению, Запад ведет переговоры лишь по одной причине – осознание финансовой несостоятельности проекта. "Но Запад бы не стал вести переговоры, если бы не знал, что украинский проект обходится слишком дорого и становится убыточным", – подытожил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Дмитрий Стешин: Если Россия быстро не займет Славянск и Краматорск, воду Донецку даст только снежная зима" на сайте Украина.ру.О том, почему Украину на Черном море ждут большие неприятности — в материале Кирилла Курбатова "Василий Дандыкин: Уничтожение "Симферополя" означает, что Черноморский флот возвращается в игру".

