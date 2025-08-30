https://ukraina.ru/20250830/ubiystvo-parubiya-udary-i-nalty-glavnoe-na-1300-30-avgusta-1067900155.html

Убийство Парубия, удары и налёты. Главное на 13:00 30 августа

Убийство Парубия, удары и налёты. Главное на 13:00 30 августа - 30.08.2025 Украина.ру

Убийство Парубия, удары и налёты. Главное на 13:00 30 августа

Во Львове убили причастного к стрельбе на Майдане и Одесской Хатыни украинского националиста, экс-спикера Верховной Рады Андрея Парубия. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2025-08-30T13:30

2025-08-30T13:30

2025-08-30T13:34

хроники

эксклюзив

андрей парубий

вячеслав гладков

владимир зеленский

вооруженные силы украины

верховная рада

львов

украина

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/1e/1067899907_46:0:1104:595_1920x0_80_0_0_8b66722556af880914473eb1bf9869aa.jpg.webp

Информация об убийстве бывшего спикера Верховной Рады, одного из организаторов расправы 2 мая в Одессе и причастного к стрельбе на Майдане Андрея Парубия появилась днём 30 августа. Изначально полиция не сообщила имени убитого."Сегодня, около полудня, на линию "102" поступило сообщение о стрельбе в Сыховском районе Львова. В результате полученных травм потерпевший погиб на месте. Установлено, что погибший — известный общественный и политический деятель, 1971 года рождения. Правоохранители принимают все меры для установления личности стрелка и его местонахождения", — указывалось в сообщении.Позднее уже Владимир Зеленский заявил, что убитый — Парубий."Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и генеральный прокурор Руслан Кравченко только что доказали о первых известных обстоятельствах ужасного убийства во Львове. Погиб Андрей Парубий. Мои соболезнования родным и близким. Все необходимые силы и средства привлечены к расследованию и поиску убийцы", — заявил Зеленский.Украинский журналист Виталий Глагола сообщил подробности об убийстве."Сегодня во Львове на ул. Академика Ефремова, 46 застрелили известно политика, экс-спикера Верховной Рады Украины Андрея Парубия <...> По словам очевидцев, стрелял курьер службы Glovo, который после этого спрятал пистолет в сумку. Нападающий был в чёрном шлеме с жёлтыми разводами и ехал на электровелосипеде", — написал он в своём телеграм-канале.Позднее Глагола со ссылкой на источники в правоохранительных заявил, что в Парубия стреляли 8 раз.Медиаэксперт Анатолий Шарий указал, что причинами убийства Парубия могут быть местные междоусобицы."Я понимаю желание тех, кто не сделал ничего, выдать произошедшее за плоды своей деятельности, но там всё-таки местная тема, очень местная тема, и многие на месте знают, чем занимался Парубий", — заявил Шарий.При этом некоторые удивились тому, как долго Парубий жил после Майдана."Тут скорее стоит удивляться, что так долго прожил. Парубий буквально организатор расстрелов на Майдане в 2014 году. Как "комендант Майдана" завез стрелков, он же их потом практически силой вытаскивал через блокпосты майдановцев. Можно сказать, акушерка украинской революции, один из тех кто сам, своими ручками сотворил войну", — отметил автор одного из популярных в России телеграм-каналов.Парубий также был организатором кровавой расправы над одесситами 2 мая 2014 года.Украинская полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.Удары и налётыУтром 30 августа Минобороны России рассказало об атаках украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи в период с 21:00 29 августа до 07:00 по московскому времени 30 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 86 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа: 30 БПЛА – над акваторией Чёрного моря, 15 БПЛА – над территорией Республики Крым, 13 БПЛА – над территорией Ростовской области, 11 БПЛА – над территорией Краснодарского края, 5 БПЛА – над территорией Брянской области, 4 БПЛА – над территорией Белгородской области, 2 БПЛА – над территорией Смоленской области, 2 БПЛА – над территорией Калужской области, 2 БПЛА – над территорией Тверской области, 1 БПЛА – над территорией Тульской области, 1 БПЛА – над территорией Курской области", — отмечалось в публикации в телеграм-канале оборонного ведомства.Позднее стало известно о новой атаке."В период с 07:00 до 11:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО уничтожены 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа: 18 БПЛА – над территорией Республики Крым, 2 БПЛА – над территорией Смоленской области", — заявила пресс-служба Минобороны РФ.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли по территории этого региона России 7 ударов.На макеевском направлении была совершена 1 атака, на горловском — 3 атаки, на мариупольском, кураховском и светлодарском направлении — по 1 атаке. Всего ВСУ выпустили 8 единиц различных боеприпасов.Поступили сведения о ранении 4 гражданских лиц. Огнём ВСУ были повреждены 5 жилых домостроений, легковые автомобили и объект гражданской инфраструктуры.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по территории этого региона России 18 снарядов по территории этого региона России."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 18 снарядов из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Великие Копани — 4; Голая Пристань — 2; Новая Каховка — 5; Алёшки — 4; Каховка — 3", — указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 20 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Великая Лепетиха, Новая Каховка, Алёшки, Каховка и Днепряны.Утром 30 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России."Над Белгородом системой ПВО сбиты 2 беспилотника самолётного типа. Последствий нет", — отмечалось в сводке.В Белгородском районе по посёлкам Майский, Малиновка и Октябрьский, сёлам Красный Октябрь, Никольское, Отрадное и Таврово совершены атаки 11 беспилотников, из которых 3 сбиты."В селе Красный Октябрь от удара дрона погиб мирный житель. В посёлке Октябрьский в результате атаки FPV-дрона на автомобиль пострадали двое мужчин. Они продолжают лечение в областной клинической больнице. На месте атаки повреждены 2 автомобиля", — сообщил губернатор.В посёлке Майский повреждён социальный объект, в селе Отрадное — грузовой автомобиль и частный дом, в селе Таврово — автомобиль и частный дом, в посёлке Октябрьский — 2 транспортных средства и частный дом.В Борисовском районе посёлок Борисовка, сёла Беленькое, Берёзовка, Грузское, Новоалександровка и хутор Климовое атакованы 12 БПЛА, один из которых сбит."В посёлке Борисовка в результате детонации FPV-дрона ранен мужчина. Пострадавший продолжает лечение в больнице. Ещё одна мирная жительница пострадала вследствие атаки дрона на автомобиль на участке автодороги Становое — Новоалександровка. Женщина госпитализирована в городскую больницу №2 г. Белгорода", — рассказал Гладков.Повреждены 6 автомобилей, 2 надворные постройки и 6 частных домов, один из которых уничтожен огнём.В Валуйском муниципальном округе по сёлам Борки, Двулучное, Долгое, Казинка, Кукуевка, Тимоново, Тулянка, хуторам Леоновка и Рябики нанесены удары 20 беспилотников, 6 из которых подавлены. В селе Кукуевка повреждены надворная постройка, складское помещение и автомобиль, в селе Тимоново — грузовой автомобиль, в хуторе Рябики — линия электропередачи и легковой автомобиль.В Волоконовском районе по посёлкам Волоконовка, Красный Пахарь, сёлам Борисовка, Ветчининово, а также хутору Екатериновка совершены атаки 6 беспилотников, один из которых сбит. В посёлке Волоконовка повреждены 2 частных дома, в хуторе Екатериновка — автомобиль, вблизи села Ветчининово — помещение предприятия.В Грайворонском муниципальном округе по посёлку Хотмыжск, сёлам Безымено, Головчино, Новостроевка-Первая и Почаево выпущено 9 боеприпасов в ходе 3 обстрелов и совершены атаки 7 беспилотников."В селе Головчино дрон атаковал автомобиль на территории коммерческого объекта. Ранены две женщины. Одна пострадавшая госпитализирована в областную клиническую больницу, вторая продолжает лечение амбулаторно. Машина получила повреждения", — писал Гладков.Также посечён фасад здания. В селе Почаево повреждены автомобиль, частный дом и надворная постройка, в селе Головчино — частный дом, в селе Новостроевка-Первая — два корпуса сельхозпредприятия, в посёлке Хотмыжск — частный дом и летняя кухня.Над Губкинским городским округом системой ПВО сбит беспилотник. Без последствий.В Корочанском районе на участке автодороги Короча — Белгород в результате атаки беспилотника уничтожен огнём грузовой автомобиль."В Краснояружском районе посёлок Прилесье, сёла Илек-Пеньковка, Колотиловка, Репяховка и Староселье подверглись 4 обстрелам, в ходе которых выпущен 21 боеприпас, и атакам 16 беспилотников, 2 из которых сбиты. Информация о последствиях уточняется", — указывалось в сводке.Город Новый Оскол атакован беспилотником самолётного типа — повреждена железнодорожная цистерна предприятия.В Старооскольском городском округе село Роговатое подверглось атаке беспилотника. Повреждён частный дом.В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Архангельское, Графовка, Мешковое, Муром, Новая Таволжанка, Пристень и Ржевка выпущено 4 боеприпаса и совершены атаки 19 беспилотников, из которых 14 подавлены и сбиты."В селе Муром в результате атаки дрона ранен мужчина. Пострадавший после оказания медицинской помощи отпущен на амбулаторное лечение", — отметил губернатор.В городе Шебекино повреждены здания двух предприятий, газовая труба, а также уничтожена огнём кабина грузового автомобиля, в селе Муром повреждён частный дом, в селе Новая Таволжанка — частный дом и 2 надворные постройки, в селе Архангельское — частное домовладение.Позднее Гладков сообщил о новой атаке."В селе Зозули Борисовского района FPV-дрон нанёс удар по автомобилю. Пострадал мирный житель. Мужчину с предварительным диагнозом "баротравма" бригада скорой помощи доставляет для обследования в городскую больницу № 2 г. Белгорода. На месте атаки повреждены три транспортных средства, а также два домовладения", — написал он в своём телеграм-канале в 10:22.Спустя час и 6 минут стало известно о новой атаке."В селе Смородино Грайворонского округа в результате детонации дрона ВСУ ранены два мирных жителя, в том числе ребёнок. Глава поселения оперативно доставил пострадавших в Грайворонскую центральную районную больницу. У мужчины и трёхлетнего мальчика диагностировали минно-взрывные травмы, баротравмы, а также осколочные ранения. После оказания необходимой помощи они будут переведены в медицинские учреждения Белгорода", — отметил Гладков.Информация о последствиях уточняется.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.О происходящем на Галичине — в статье Виктории Титовой "Запад-Восток: непримиримость с галичанским оскалом".

https://ukraina.ru/20250830/buduschee-shos-i-sostoyanie-rossiysko-kitayskikh-otnosheniy-glavnoe-na-utro-30-avgusta-1067891152.html

https://ukraina.ru/20250829/ukraine-povtorili-usloviya-ermak-vstretilsya-s-uitkoffom-itogi-29-avgusta-1067869445.html

https://ukraina.ru/20250829/pomoschi-ukrainskim-zhenschinam-i-klimatu-gondurasa-ne-budet-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-1300-29-avgusta-1067845990.html

https://ukraina.ru/20250830/buduschee-shos-i-sostoyanie-rossiysko-kitayskikh-otnosheniy-glavnoe-na-utro-30-avgusta-1067891152.html

львов

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив, андрей парубий, вячеслав гладков, владимир зеленский, вооруженные силы украины, верховная рада, львов, украина, россия