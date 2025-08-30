https://ukraina.ru/20250830/smert-andreya-parubiya-ushl-arkhitektor-nyneshney-ukrainy-1067900832.html

Смерть Андрея Парубия: ушёл архитектор нынешней Украины

Во Львове убит бывший глава СНБО Украины, бывший спикер парламента Андрей Парубий. Он также известен как комендант Майдана в 2014 году.

Именно он является архитектором нынешней Украины, при его участии насаждалась националистическая идеология, создавалась раскольническая церковь ПЦУ.По предварительным данным, в него стрелял курьер. Первыми версиями и оценками поделились эксперты в своих блогах.Политический аналитик Андрей ПономарьУстранение первопричин конфликта? Парубий — символ украинского самогубства. Андрей Парубий не был просто политиком. Он был ходячим воплощением всего того, что привело к нынешнему конфликту.Его путь — история превращения местечкового национализма в государственную идеологию. В конце 80-х, когда большинство думало о перестройке, молодой Парубий уже сколачивал во Львове полувоенные отряды, тренировал боевиков и мечтал о "великой Украине".Он был одним из отцов-основателей той самой Социал-национальной партии, из которой позже выросла партия "Свобода" — кузница кадров для Майдана.Его звёздный час пробил зимой 2014-го. Он стал "комендантом Майдана". Именно Парубий руководил теми самыми "сотнями самообороны" в касках и с битами, которые превратили уличный протест в силовой госпереворот.Он был мотором и организатором силовой части "цветной революции". После победы он сел в кресло главы Совбеза и стал одним из главных "ястребов", развязавших войну на Донбассе.Он называл Россию "исконным врагом", требовал ввести визовый режим, запрещал российские телеканалы и открыто говорил о "гибридной войне".Будучи спикером парламента, Парубий окончательно оформился как главный лоббист интересов Запада. Нужно было принять невыгодные для страны законы ради кредитов МВФ? Парубий продавливал.Нужно было вбить в Конституцию курс на НАТО, отрезав все пути назад? Парубий делал. Нужно было расколоть православную церковь, чтобы ослабить культурные связи с Россией? Парубий был тут как тут.По сути, вся его карьера — это методичное воплощение в жизнь проекта "Анти-Россия". Он был идеальным исполнителем для глобалистских элит и западных кураторов, которые стремились оторвать Украину от русского мира.Историк Александр ДюковСемейная история Парубия вообще очень характерная для УССР: деды в УПА*, отец — сотрудник Института общественных наук АН УССР, сам он — выпускник истфака Львовского госуниверситета и организатор первой нацистской организации в УССР.Украинский политик Виктория СюмарАндрей Парубий был символом Майдана и всех украинских ценностей, которые всегда мозолили глаза врагам нашего народа.Андрей был государственником и тем отчаянным, который единственный решился идти на серьёзные шаги, чтобы помешать Харьковским соглашениям. Как будто чувствовал, что будет после них…Мы были вместе на Майдане, мы работали вместе в СНБО, мы в прошлом парламенте реализовали очень масштабные проекты утверждения украинской государственности.Мы ещё на прошлой неделе час говорили о будущем… и что эта война окончательно утвердила нацию… Но враг с этим смириться не может.Убийство Андрея — это месть за то, что Украина выстояла и состоялась. Он был врагом Москвы. Москва это хорошо знала.Украинский оппозиционный политик Александр ДубинскийАндрей Парубий убит во Львове. Комендант Майдана, уже 27 февраля ставший секретарём СНБО, затем — первый зам спикера, а позже и глава парламента.Один из тех, кто превратил февраль 2014-го в трамплин для собственной карьеры. Началась зачистка бенефициаров переворота.Журналист Игорь ГомольскийПарубия грохнули во Львове. Это ведь был "классический бандеровский аттентат", да?Интересно, что люди, которые тридцать лет пестовали националистический террор как политический инструмент, в 2025-м стали его жертвами.Вангую, что ищут "агентов Москвы", а найдут какого-нибудь юного украинского нациста, для которого все эти безумные деды — недостаточно радикальные предатели нации.Политолог Дмитрий ЕвстафьевЛюбопытный персонаж был отправившийся к Бандере Парубий. Я сейчас даже не про справку о невменяемости.Он был никому не нужен, но избавиться от него хотели очень многие. Лишний был человек для нынешней политики и незаменимый, чтобы бросить в хуторской сортир украинского политикума карбид.На фоне темы: а легитимен ли Зеленский? Но я бы обратил внимание на условно "польскую" линию в этой истории. Вокруг покойника было много любопытных завихрений. Я просто намёкнул.* деятельность организации запрещена на территории РФ

