Создание отдельного рода войск для операторов БПЛА может быть не самой оптимальной моделью, а учебный центр "Рубикон" имеет все шансы стать успешным технологическим проектом после завершения СВО. Об этом рассказал военный журналист, специальный корреспондент отдела политики "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин в интервью изданию Украина.ру

Отвечая на вопрос о целесообразности централизации лучших кадров в центре "Рубикон", Стешин считает, что операторов стоит оставить в штатной структуре подразделений. "Пока мы не создали отдельного рода войск. Операторы появились в штатках, и, как мне кажется, надо так и оставить", – сказал он.Проводя параллель с украинским медийным проектом "Школа Мадьяра", который является подготовительным центром, журналист предположил, что "Рубикон" следует ставить "в этом же качестве". "Я был в месте на Днепре у артиллеристов, где напротив них у этой школы был подготовительный центр. Украина там тренировала дроноводов, после чего перебрасывала их на более горячие участки (Сумы, Покровск, Волчанск)", — рассказал Стешин.По его мнению, после завершения СВО "Рубикон" можно реализовать как технологию и получить деньги на развитие. "Это такой же проект нашего ВПК, как и все остальное. Он должен быть сам по себе", – уверен журналист.При этом он подчеркнул, что создание штатных подразделений БПЛА в каждой воинской части – это необходимая мера. "А создание родов войск или прикрепление штатных подразделений БПЛА к каждому бронеполку, штурмовикам или артиллеристов – это обязательно", – резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Дмитрий Стешин: Если Россия быстро не займет Славянск и Краматорск, воду Донецку даст только снежная зима" на сайте Украина.ру.О других интересных аспектах СВО — в интервью Виктора Баранца: Если армии Европы полезут на Украину, Россия ударит по ним "Орешником" и заберет Одессу.

