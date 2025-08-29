https://ukraina.ru/20250829/my-ved-rodinu-zaschischaem-eto-vysshiy-prioritet-komandir-roty-pro-otvetstvennost-pered-semyami-boytsov-1067745982.html

"Мы ведь Родину защищаем, это высший приоритет": командир роты про ответственность перед семьями бойцов

"Мы ведь Родину защищаем, это высший приоритет": командир роты про ответственность перед семьями бойцов - 29.08.2025

"Мы ведь Родину защищаем, это высший приоритет": командир роты про ответственность перед семьями бойцов

Глубокое осознание высшей цели и тяжесть моральной ответственности перед родными подчиненных — два неразделимых чувства, которые сопровождают командира на передовой — об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал командир роты, старший лейтенант с позывным "Пума"

На вопрос о том, как он справляется с необходимостью отправлять людей на смертельно опасные задания, офицер дал исчерпывающий и принципиальный ответ: "Ну, конечно, знаю, конечно, я всё это понимаю. Но мы ведь Родину защищаем. А это — высший приоритет, ради которого, человек, пришедший на фронт, и идет на смерть". Эта убежденность является для него основным моральным фундаментом. Однако это осознание высшей цели не отменяет тяжелейшего груза ответственности перед семьями бойцов. Командир признался, что постоянно ощущает давление со стороны родственников своих подчиненных. "Родители пишут мне, как мой сын, интересуются, что с ним. Постоянно воздействие родственников идёт на меня, это очень тяжелая задача, если вы правильно понимаете меня...", — поделился он.При этом память о каждом погибшем бойце тщательно сохраняется. "Мой замполит все данные о бойцах сохраняет", — пояснил старший лейтенант. Он добавил, что пока не время для публичных акций. Полный текст материала Захара Виноградова "Командир роты, старший лейтенант "Пума": Офицер, командир всегда должен думать о смерти" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты спецоперации в материале Кирилла Курбатова "Дмитрий Стешин: Если Россия быстро не займет Славянск и Краматорск, воду Донецку даст только снежная зима".

