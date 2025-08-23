https://ukraina.ru/20250823/1067447343.html

Александр Казаков: Если Трамп хочет выжить, ему остается рассчитывать только на Россию и лично на Путина

Путин сейчас торгуется не с Трампом. Он с помощью Трампа торгуется с глобалистами. Он торгуется прошлым и торгуется будущим, ни йоты не отдавая в настоящем

Об этом рассказал политолог, сопредседатель Клуба народного единства, член Совета по внешней и оборонной политике Александр Казаков в интервью изданию Украина.ру- Александр Юрьевич, как вы оцениваете встречу на Аляске? Какие сигналы послали друг другу Путин и Трамп?- Саммит на Аляске – это тот редкий случай, когда невербальных сигналов было радикально больше, чем вербальных. Все эти ладушки, все эти обнимашки на взлетной полосе, искренняя радость Трампа от встречи с Путиным. А то, о чем они говорили на взлетной полосе, Путин потом рассказал в своем выступлении. Я был в шоке, потому что такого никогда больше не услышу.Начав встречу с юмором ("Здравствуй, сосед"), Путин сказал: "Рад, что ты в добром здравии и живой". Это не шутка. Верховный, в отличие от Трампа, никогда не устраивает шоу. Он отвечает за свои слова. И если Путин на весь мир говорит: "Рад, что ты живой", это означает, что Трампа могло не быть в живых.Мы с вами еще накануне выборов в США обсуждали, что Трамп заключил контракт с глубинным государством, поэтому покушений больше не было. И Путин на весь мир сказал Трампу: "Дональд, твой контракт с глубинным государством обнулен. Ты снова мишень". Вот, что означают эти слова.- Поэтому Трамп на встрече выглядел задумчиво, а не устраивал шоу?- А каким бы вы были, если бы вам это сообщили? Причем не какой-то инсайдер, а Путин, за которым стоит ФСБ и СВР. Я реально в шоке был. Не думал, что услышу такое от нашего президента.Расскажу про еще два важных невербальных аспекта. Первый касается формата переговоров, второй – идеи с прекращением огня. Начнем с форматов.Когда Путин вылетал из Магадана, был согласованный формат: сначала тет-а-тет (Путин, Трамп и два переводчика), потом с делегациями ("пять на пять"), которые были объявлены заранее. Но пока Путин летел из Магадана в Анкоридж, американская сторона поменяла формат. И получилось "три на три".Насколько я понимаю, могущественные силы, которые не хотят, чтобы Россия и Америка договорились, не хотели допустить длительного общения Трампа и Путина наедине.- В подтверждение ваших слов. В момент, когда еще не начались переговоры, была "молния", что в Европе все выдохнули, когда узнали о смене формата "три на три".- Да, да. Это поменял не Трамп. Это поменяли Трампу. И мы сразу узнали, кого посадили смотрящим рядом с Трампом – Марка Рубио. Это он был смотрящим от глубинного государства, чтобы не допустить договоренностей. А если и допустить, то быть свидетелем. То есть ситуация поменялась в худшую для нас сторону.И тут произошло следующее.Когда Путин и Трамп начали двигаться от пересечения красных дорожек к подиуму для фотографирования, психологи обратили внимание, что сначала они шли в разнобой, а потом пошли нога в ногу. Они не сговаривались. Такие вещи происходят помимо воли человека. То есть после того, как Трамп услышал: "Спасибо, что живой", все пошло иначе.А теперь обратите внимание, кто начал разговор, когда они сошли с подиума, и кто потом сделал приглашающий жест. Это Путин предложил Трампу поехать на одной машине, и Трамп с этим согласился. Потому-то Путин и улыбнулся из машины ("Ну что, съели?"). Десять минут – это очень много, чтобы обсудить два-три самых сложных вопроса, которые требуют неформального согласования.Повторюсь, это произошло из-за смены формата. Если бы формат поменялся, они бы поехали в своих машинах. Очень важно, что Путин отыграл эту историю.Что касается прекращения огня, тот тут тоже важен хронометраж.Трамп летит в самолете из Вашингтона в Анкоридж и из самолета говорит: "Главное – немедленное прекращение огня. Если прекращения огня не будет, я очень расстроюсь". То есть Трамп намекал на кучу санкций. Но через три часа разговора не было никакого прекращения огня и не было никаких санкций. И спустя два дня Трамп разными словами объяснил сторонникам прекращения огня, почему этого делать не надо.То есть Путин привел аргументы, с которыми Трамп согласился. Повестка перевернулась. А все это тявканье Макрона и Мерца в Вашингтоне никого уже не интересует.В этом смысле встреча на Аляске была эпохальной.Все говорят, что политика – это айсберг. И как раз в нижней части этого айсберга, которую мы не видим, произошли серьезные изменения. Вектор на войну сменился на вектор на мир.И заметьте. У Путин был текст, а у Трампа – нет. Путин по тексту говорил восемь минут, а Трамп – в два раза меньше. То есть это был согласованный текст. Путин читал текст от обоих, и Трамп это явно демонстрировал. Но Трампу нельзя было его читать, потому что он находится в агрессивной среде. Трамп на гражданской войне, а Путин – нет.И когда Трамп перед саммитом написал "Ставки высоки", Путин объяснил, что ставка – жизнь.На Аляске Трамп был спокоен. И на встрече с европейцами он был спокоен. Потому что у него появился партнер. И как сказал Никита Михалков в подкасте со Скоттом Риттером: "Дональд, в нынешних обстоятельствах ты можешь рассчитывать только на Россию".При этом Путин еще на Валааме, отвечая на вопрос про Трампа, сказал следующее: "Не разочаровываются те, кто не строил завышенных ожиданий". Не надо ждать чуда. Чуда не будет. Будет тяжелая работа.- И как это партнерство с Путиным помогло Трампу во время встречи с европейцами?- Это была театральная постановка. Трамп молодец, выдержал весь сценарный замысел. Все должно было пройти без скандалов и провокаций, и все прошло гладко. Во-первых, ему было важно, чтобы европейцы не испортили послевкусие Аляски. Во-вторых, Трамп жестокий человек. Потому что он к месту и не к месту вспоминал о Путине (европейцев от этого корежило) и потому что он посадил Зеленского спиной к камерам (смеется).У этого мероприятия был отрицательный результат, поэтому для нас он выгоден.Понимаете, у Трампа не было предложения по урегулированию конфликта, поэтому он тыкался как котенок из угла в угол. А теперь он озвучивает наше предложение.Европейцы понимали, что не смогут продавить Трампа, вернув его в режим "прекращение огня-мир". Тут он встал на позицию Путина и с нее не свернет. Но они рассчитывали поймать его язык, как это было в марте. Кто-то Трампу что-то сказал, потом он ляпнул про прекращение огня, европейцы это зафиксировали и стали долбить: "Трамп же сам сказал об этом". Но сейчас Трамп не поймался.Зеленский отыгран в ноль. Его мнение никого не интересует. Что касается европейцев, то сопротивление оказывает только один человек – Макрон, который вдруг поверил, что Франция ядерная держава.В чем именно состоит противоречие между европейскими лидерами?Мерц говорит: "Я соберу всех в Берлине, мы все порешаем". Макрон говорит: "Мы с британцами это все придумали". Это же перпендикулярные нарративы. А за что они борются? Большинство коллег скажут: "За бабло". Да не за бабло войны идут, а за понятия другого порядка: правда, честь и свобода. Бабло – это инструмент. Они поняли, что проиграли в своей внутренней борьбе Америке, поэтому борются за место в послевоенной Европе.Кто будет в Европе главным без США? Кому ярлык даст Трамп? Вот за что идет борьба. И у каждого своя тактика.Макрон думает, что Трамп уважает только тех, кто сопротивляется. Поэтому он ведет себя в духе: "Я европейский Ким Чен Ын. У меня тоже есть ядерная ракета". А Мерц ведет себя противоположно. Он говорит об экономике Германии и намекает на немецкое происхождение Трампа.Таким образом, поствоенная Европа будет такова. Украина будет с Россией. Америка постепенно будет уходить из Евразии. Это вопрос года-двух.- Как раз хотел обсудить, как могут развиваться события в Юго-Восточной Азии? Каковы планы Трампа в этом регионе?- Уже давно ведутся разговоры, что "если Путин получит все, что хочет, Си Цзиньпин заберет Тайвань". При этом накануне саммита в Вашингтоне Трамп рассказал об очень интересном разговоре с Си, который был стопроцентной правдой: "Пока ты президент, мы Тайвань не заберем".Нам действительно повезло, что лидеры всех трех сверхдержав ненавидят войну. Трамп ищет возможности решить проблемы в Юго-Восточной Азии – главном регионе развития 21 века. Просто украинский конфликт прилип к его ботинку и никуда не пускает.Как я уже сказал, Трамп не хочет воевать с Китаем, но "Ловушка Фукидида" никуда не делась. (Этот термин ввёл американский политолог Грэхам Аллисон. Он описывает тенденцию к войне, когда новая, укрепляющая свои силы держава угрожает вытеснить существующую великую державу в качестве международного гегемона – ред.). То есть США и Китай идут к войне, несмотря на активное сопротивление. В этом векторе шаг от войны – это все равно шаг к войне.То, что сделали Путин и Трамп на Аляске, в отношении США и Китай невозможно. Трамп это понимает. К тому же, в самой команде Трампа такие ястребы сидят, что сделать с ними что-то очень трудно. Они его убеждают: "Какая Украина? Нам это неинтересно. Отдай русским все. Договаривайся с Путиным по Арктике. Цепляйся за Россию. Тогда меньше шансов начать воевать".Выход из "Ловушки Фукидида" есть. Просто воронка очень мощная. Трамп хочет договориться с Китаем. Ему реально нравится философия БРИКС. Потому что философия Запада – это игра с нулевой суммой ("я выиграю только если ты проиграешь"). А мы предлагаем другую философию: "Можно сотрудничать так, что в выигрыше будут все. Просто никто не получит 100%".Это идеология самоограничения, ответственности, а самое главное – нежелания воевать.- Но это как раз предполагает отказ от гегемонии США.- Конечно. Трамп сразу объявил, что готов к этому. Что такое доктрина Монро? Это и есть отказ от гегемонии. При этом Трампу очень тяжело. Мало того, что американское общество расколото пополам между сторонниками демократов и республиканцев. Ситуация реально на грани гражданской войны. Так и внутри его партии есть неоконы и MAGA, которые друг с другом никак не сочетаются.Неоконы прямо говорят: "Давайте при помощи Трампа вернем США статус гегемона". Трамп им противостоит, а у них очень много инструментов давления на него. Хотя, тот же Рубио, несмотря на то, что он не трампист, чиновник правильного воспитания. Он хороший исполнитель и саботажем заниматься не будет. А вот замглавы Пентагона Элбридж Колби, несмотря на то, что он западник, готовится к войне с Китаем: "Отдай русским хоть всю Европу. Все деньги и оружие тащим в Азию".Повторюсь, команда Трампа не может отказаться от игры с нулевой сумму, а Трамп хочет попытаться. Если у него получится, у нас будет уникальный шанс. Иначе вооруженный конфликт США с Китаем начнется как локальная, а потом все вразнос пойдет.Мы не будем воевать, но дадим Китаю то же, что он дал нам. Обеспечим его ресурсами и стратегическую глубину. Выведем в Тихий океан подводный атомный флот, которого у Китая нет. Он будет нависать над всей американской группировкой и давить на ее психику. И мир расколется на коалиции так же, как и в ходе украинского конфликта.И самое главное. При всем уважении к Трампу и к Си, их объединяет только одно – ни один из них не Путин.- Вернемся к украинскому конфликту. Какие у вас прогнозы по встрече Путина с Зеленским и по трехсторонней встрече?- Трамп хочет, чтобы трехсторонняя встреча состоялась, потому что ему важно продемонстрировать результат его усилий. А позиция России такова: "Мы готовы подумать о возможности повышения уровня представителей на переговорах с Украиной". Нам торопиться не надо. А кто у нас выше Мединского, и ниже Путина? Лавров, Белоусов, Матвиенко, Володин. Это игра, но игра содержательная.Лавров при этом сказал: "Мы готовы к каким угодно форматам. Но если речь идет об уровне первых лиц, то надо тщательно это подготовить". На это уйдет минимум полгода. Мы же в январе обсуждали, что если Трамп сразу после инаугурации попроситься на встречу с Путиным, то на ее подготовку уйдет полгода. Так и получилось.А за полгода карта Украины точно может поменяться.- И вот это самый важный вопрос. Трамп держит в уме нарратив, что "если быстро не договоримся, то русские все решат на фронте"?- Мы же обсуждали, что у Путина личное отношение к бойцам. Приказ о сбережении жизни личного состава никто не отменял. Если Генштаб найдет вариант, чтобы сломать пополам украинский фронт, мы этим воспользуемся. Просто на этой войне слишком много инноваций, которые поступают каждый день. Из-за этого очень сложно планировать операции.У меня есть надежды в связи с прорывом к Золотому Колодезю. Практически это была "операция Поток". Только не по трубе, а ночью под прикрытием деревьев и спецсредств, которые скрывают от инфракрасного излучения. Пробирались-накапливались, пробирались-накапливались. Поэтому прорыв был на 12 километров. Это тактическое решение. Посмотрим, приведет ли оно к оперативным успехам.А Трамп был бы рад крушению украинского фронта, потому что конфликт мешает заниматься ему серьезным делом. Это для нас Украина – серьезное дело. А для Трампа - нет. Я вообще считаю, что за эти десять минут поездки в машине между ним и Путин состоялся такой разговор:- Дональд, тебе Украина нужна?- Какая Украина? Да зачем она мне?- Так отдай.- А у тебя план есть?- Есть. Держи бумажку. Прочитай.Вот и весь разговор. И дальше они будут играть в четыре руки.- Позволю себе немного скепсиса. Под все эти разговоры о "гарантиях безопасности Украины" ее снова можно оружием накачать. Да и Трамп не был бы Трампом, если бы не попытался заключить "сделку".- Спасибо, что напомнили (смеется).Понимаете, Путин сейчас торгуется не с Трампом. Он с помощью Трампа торгуется с глобалистами. Он торгуется прошлым и торгуется будущим, ни йоты не отдавая в настоящем.Что такое гарантии безопасности? Весна 2022 года. Стамбул. Документ, парафированный украинской стороной. Как он назывался? "Договор о нейтралитете и гарантиях безопасности для Украины". Это то, на что мы были согласны тогда. Но это было обнулено Джонсоном и всей этой бандой англосаксов.Кто тогда гарантировал безопасность Украине? Постоянные члены Совбеза ООН. Там было сказано, что в случае вторжения на Украину все страны-гаранты начинают немедленные консультации, которые длятся до 72 часов. То есть безопасность Украине гарантировали США и Россия. Это уже было три года назад.И вот почему Путин мастер? Потому что он через Трампа впаривает глобалистам наши старые предложения, за которые они цепляются как за новизну.Следующее предложение, которое было хуже, прозвучало от Путина летом 2024 года. Но это касалось только ситуации на земле. А цели и задачи СВО не поменялись: демилитаризации всей территории бывшей Украины.

