Павел Данилин: России необходимо ужесточать удары по ВСУ и тыловым объектам киевского режима

В США есть серьезная группа ястребов, которые считают, что Америке выгодно продолжение украинской войны, потому что она наносит жесточайший ущерб экономике Европы. И дело уже не в том, что европейская экономика конкурирует с американской. Они хотят, чтобы Европа из вассала превратилась в раба

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Центра политического анализа Павел Данилин.На заседании кабинета американской администрации в Белом доме 26 августа Трамп упрекнул Украину в том, что она рассчитывала победить Россию, которая "в 15 раз больше" ее. Также он снова пригрозил таможенными санкциями России и Украине, если в ближайшее время не будет никаких подвижек на пути к урегулированию конфликта.— Павел Викторович, как вы оцениваете переговорные процессы по Украине после того, как с момента встречи на Аляске и саммита Трампа с Зеленским и европейцами прошло уже немало времени?— Сначала казалось, что Трампу удалось отстоять свою позицию, которая модифицировалась в позитивном для нас направлении (от "Сначала перемирие – потом переговоры" к "Надо договариваться о мире и об устранении первопричин конфликта"). Было видно, как корежило Мерца и Макрона, которые что-то там пытались “вякать”. А Зеленский вообще ничего не говорил. Он, наученный горьким опытом и своими советниками, расточал комплименты Трампу.В общем, казалось, что ситуация постепенно сдвигается в сторону мирного урегулирования. Но потом началось прямое торпедирование мирных инициатив Трампа по всем направлениям. Поработали не только Украина с Европой, но и американские политики, заинтересованные в продолжении конфликта и считающие, что США от этого конфликта в текущей ситуации выигрывают.А Трамп не занимается текущим анализом ситуации. Он понимает, что стратегически Америка проигрывает от этого конфликта, поэтому пытается его завершить. Но обесценивание переговоров на Аляске и его инициатив в Белом доме происходит по всем фронтам.— Неужели в Европе нет стран, на которые мы могли бы опереться в плане урегулирования конфликта? Например, Венгрия и Словакия.— А зачем нам опираться на Венгрию и Словакию? Они регулярно продлевают санкции против нас наравне с остальной Европой. Да, они немного отличаются от своих “упоротых” коллег, но по всем формальным признакам остаются недружественными России странами.— Так почему же все инициативы Трампа торпедируются?— По нескольким причинам.Во-первых, для Зеленского это вопрос политического и физического выживания.Во-вторых, для европейцев украинская война критически важна. Они прямо заявляют, что ставят целью нанести стратегическое поражение России, поэтому будут действовать до упора, пока либо США их не бросят, либо не начнется Третья мировая война. Европа все вложила в этот конфликт.Это как в казино. Ты проиграл все деньги, квартиру и машину. У тебя только дорогие часы остались. Но ты ставишь последнюю ценную вещь, потому что до сих пор надеешься отыграться. Так вот европейцы сейчас смотрят на шарик и делают все, чтобы он заскочил в нужную им лунку.Повторюсь, для Европы эта война носит экзистенциальный характер. Либо они делают Россию своей колонией, либо через 25 лет нынешняя Европа станет захолустьем, каким она была с V по X века.— Почему?— Потому что во всем мире наблюдается дефицит ресурсов. У Европы своих ресурсов нет, а у России – есть. Мы сами решаем, кому их продавать.При этом европейцы все сделали, чтобы мы свои ресурсы продавали Китаю. Но они считают, что смогут нас победить, а мы им будем “толкать” газ и нефть за копейки последующие 150 лет, пока не изобретут другие источники энергии.И Европа ради этого готова на все. Вплоть до провоцирования ситуации, когда ради них США будут вынуждены вступать в глобальный конфликт с Россией.— Насчет энергетических ресурсов. Трамп написал, что очень зол на Украину из-за ее ударов по нефтепроводу "Дружба", из-за чего прекратилась поставка нефти в Венгрию и в Словакию. Будут ли для Зеленского какие-то последствия из-за этого?— Давайте смотреть не на то, что Трамп пишет, а на то, что он делает в реальности. А действительность такова, что в США наметился серьезный внутриполитический раскол.У них есть серьезная группа ястребов, которые считают, что Америке выгодно продолжение украинской войны, потому что она наносит жесточайший ущерб экономике Европы. И дело уже не в том, что европейская экономика конкурирует с американской. Они хотят, чтобы Европа из вассала превратилась в раба США. Им нужно продолжение войны, чтобы ослабить европейцев.Уточню еще раз. У европейцев и американских ястребов разная мотивация продолжать конфликт. Но главное здесь, что оба этих направления — это курс на войну.— Зачем же мы тогда ведем переговоры с Трампом, если конфликт всем выгоден?— Затем, чтобы договориться о мире. Если это произойдет, ситуация изменится коренным образом. Потому что окажется, что США, Европа и их миньоны в Азии (Япония и Южная Корея) ничего не смогли сделать с одной Россией, которая выступает за многополярный мир и коллективную безопасность. Мир начнет резко меняться.Победа России на СВО — это мирный договор с освобожденными конституционными регионами. Это приведет к переорганизации мира на новых условиях.Как вы знаете, у ситуации на Украине есть три составляющих: межгосударственный конфликт, гражданская война и противостояние с глобалистским Западом. Именно третья составляющая сейчас наиболее значимая. Хотя составляющая с гражданской войной оставляет на наших сердцах кровавые раны.А то, что западники выбрали Украину в качестве поля боя — это ее беда и вина.— Как раз про глобальные вопросы. Во-первых, спецпосланник Трампа Ричард Гренелл неофициально ездил в Швейцарию на переговоры по возобновлению работы "Северного потока", чтобы США получили над ним контроль. Во-вторых, итальянская полиция арестовала украинца Сергея Кузнецова, который подозревается в причастности к подрыву "Северных потоков". Являются ли эти два события частью большой игры, которую затеял Трамп?— Конечно. Но тут есть еще один аспект. Кузнецова подозревают не только в подрыве "Северного потока", но и в подрыве нефтяного танкера в одном из итальянских портов. Для Италии это более существенно.Можно предположить, что это попытка выставить Зеленского в качестве неблагодарной свиньи. "Мы тебе все даем, а ты у нас танкеры взрываешь".С другой стороны, вы правильно напомнили о реакции Трампа на удары по "Дружбе". Прекратились эти удары? Ничего подобного. Украине на это плевать.Повторюсь, тут идут разнонаправленные движения. Какие-то европейские страны могут обвинять киевский режим в диверсиях и терактах, но стратегически Зеленский устраивает своих западных хозяев.— И все-таки, что нам делать с Трампом, если его мирные инициативы торпедируются? Продолжать морально поддерживать? Или, наоборот, говорить с ним жестче?— Если кто-то считает Трампа дурачком, которому нужна только Нобелевская премия мира, то он глубоко ошибается. Он человек импульсивный, но не идиот.Российское руководство относится к Трампу с уважением. Наши СМИ тоже не особо прессуют его. Американский президент получает от нас максимально лояльное отношение, какое только может получить лидер враждебной нам державы.Полагаю, Россия продолжит относиться к Трампу с уважением, поскольку он слегка хочет повернуть руль американской машины в другую сторону. Но официально поддерживать его не будет. Иначе это спровоцирует еще один "рашагейт" в американских СМИ. Это не нужно ни ему, ни нам.— Есть ли надежда, что двусторонние российско-американские отношения будут улучшаться?— Представьте себе близких родственников, которые серьезно разругались. Могут они помириться? Могут, но не за один день.Они будут делать робкие шажки навстречу друг другу. Там доброе слово скажут, тут доброе слово скажут. Главное, чтобы было желание наладить отношения. А если ты этого не хочешь, это уже другая ситуация.— Возможно ли, что Путин и Трамп вынесут за скобки украинский конфликт и начнут сотрудничество в сфере экономики?— Это было бы идеально, но я не особенно верю в такое прекрасное для нас развитие ситуации. Я не представляю, что должна сделать Европа, чтобы Трамп ее оставил наедине разбираться с Украиной.Да, Вэнс об этом постоянно говорит, но по факту ничего не меняется. Тут должны быть тектонические сдвиги в части национальных американских интересов. И я пока не вижу, чтобы они произошли.Более того, европейцы фактически купили спокойствие Трампа на то, что они торпедируют его мирные инициативы. Посмотрите, какие кабальные договоренности на покупку оружия, энергетических ресурсов и электроники были заключены между Евросоюзом и США. Речь идет об огромных суммах на триллионы долларов. Вряд ли Россия может предложить США нечто подобное в самое ближайшее время.Да, геополитически Россия может предложить много. Но с точки зрения того, что можно подержать в руках, предложение европейцев выглядит для США и Трампа более привлекательно. Ему трудно было бы объяснить, почему он отклонил это предложение и встал на сторону русских.С другой стороны, торпедирование мирных инициатив Трампа наносит ему внутриполитический ущерб. Это не нравится его ядерному электорату, который придерживается лозунга Make America great again. И он постарается это торпедирование минимизировать.— А что нам нужно делать? Продолжать СВО и параллельно вести переговоры?— Конечно. Надо стараться ужесточать удары по ВСУ и тыловым объектам киевского режима. Кроме того, нам жизненно необходимо поддерживать нашего президента. Потому что сейчас я наблюдаю появление двух категорий интересантов, которые бросаются из крайности в крайность.Одни кричат: "Путин предатель, потому что собирается встречаться с Зеленским. Никакого мира, только война". Другие кричат: "Давайте сдадим все, что угодно, лишь бы закончить конфликт". То есть обе эти группы подрывают усилия президента, который старается обеспечить глобальную безопасность России.Повторюсь, доверие к Путину – это базовое условие, которое позволит нам отстоять наши национальные интересы.Россия — вечная, а срок Трампа — второй и последний. Поэтому какие-то реальные долгосрочные гарантии безопасности Украины американскому президенту не нужны. Что касается Запада, то у него свои цели: он будет добиваться саммита России и Украины без участия США. Об этом в интервью Дмитрий Краснов: Трамп боится вновь попасть под пулю, поэтому затягивает войну на Украине.

