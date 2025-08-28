https://ukraina.ru/20250828/oleg-nemenskiy-evropa-zhdet-chto-rossiya-budet-legkoy-dobychey-v-bolshoy-voyne-kotoruyu-sprovotsiruet-1067749717.html

Олег Неменский: Европа ждет, что Россия будет легкой добычей в большой войне, которую спровоцирует Польша

Польша может стать государством, на которое будет возложена ответственность по провоцированию военного столкновения с Россией. Такой конфликт пока что является планом части европейской элиты, но именно эта элита сейчас господствует в европейских государствах. В том числе и в Польше. Подготовка к военному конфликту идет вполне серьезная.

2025-08-28T06:30

интервью

польша

украина

россия

кароль навроцкий

владимир зеленский

олег неменский

ес

нато

институт национальной памяти

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Олег Неменский.Польша будет блокировать вступление Украины в ЕС, пока не будет улажен спор относительно Волынской трагедии, - заявил польский министр обороны Косиняк-Камыш.- Олег Борисович, отношения между Польшей и Украиной в публичной сфере обостряются, масла в огонь подлил и украинский журналист издания Obserwator Międzynarodow Мазуренко, который назвал польского президента "паханом" и "лидером тюремной банды", поплатившись за это местом работы. К чему приведет этот виток конфликта?- Никаких серьезных последствий не будет, потому что Варшава будет стремится по-прежнему максимально поддерживать Украину в противостоянии с Россией. В Польше есть двухпартийный консенсус по оказанию Украине такой поддержки, так как принято считать, что Украина сражается вместо Польши, и как только падет Украина, война придет на территорию Польши. В этом плане поддержка Украины никак не связана с хорошими отношениями с Киевом. Это выбор, определяемый антироссийским принципом польской политики. Отношения с Украиной для Варшавы здесь второстепенный вопрос.При этом в Польше хотят видеть максимально хорошие отношения с Украиной. Более того там надеются в будущем видеть Украину частью своего регионального союза с центром в Варшаве. Речь идет не о государственном объединении, но о тесном сближении. За этим стоит желание видеть полуколониальный статус Украины, которая будет полностью зависима от Польши. Но считается, что для этого сближения необходимо решить трудный вопрос истории, провести оценки разных идеологий.Новый президент Кароль Навроцкий является человеком, для которого историческая политика, концептуально изобретённая в Польше, как для бывшего директора Института национальной памяти, является главным аспектом его профессиональной деятельности. Понятно, что такая политика была во всех странах и в любые столетия, но концептуализацию исторической политики провели именно в Польше в нулевые годы в интеллектуальных кругах партии "Право и справедливость", при поддержке которой Навроцкий победил на выборах.И по отношению к Украине он занимает очень жесткую позицию в отличие от предыдущего президента. Хотя Анджей Дуда был выходцем из той же партии, он считался украинофилом и был готов идти на уступки даже в идеологических вопросах.Навроцкий же считает, что даже военное время не тот период, когда следует откладывать исторические споры. Наоборот, когда Украина слаба, на нее следует надавить и заставить принять польские тезисы по истории и идеологии. Думаю, что здесь Навроцкий и другие польские политики глубоко ошибаются. Кто бы ни находился во главе Украины, у нее нет возможности пойти на принципиальный пересмотр очень важных для себя страниц истории. Она не может отказаться от культа Бандеры, радикального национализма. Это потребовало бы полной смены всего идеологического проекта украинской государственности. При такой смене Украина вряд ли сохранила бы прозападный вектор, скорее, началось бы примирение с Россией.Понятно, что Зеленский не может себе позволить конфликт с радикальными националистическими группами. Они могу провести военный переворот, свергнуть и убить лично Зеленского. Страх перед ними не раз определял политический выбор Зеленского. Если бы не этот страх, то и нынешний военный конфликт, наверно, был купирован до 2022 года.Внутри польской политической среды выбор однозначен. Там считают, что никаких отношений с Украиной, обойдя эти темы, стоить невозможно. У нас недооценивают, что у Польши и Украины были весьма прохладные отношения после 2014 года из-за идеологического расхождения. Часто у нас путают антироссийскость и проукраинскость в польской политике. Польша поддерживает Украину в военном и финансовом отношении исходя из антироссийского приоритета внешней политики, а не проукраинских настроений.Так что давление при президенте Навроцком будет только усиливаться. Дальнейшее ослабление Украины будет способствовать тому, что Польша будет более жестко и резко требовать от Киева уступок.- Все же существуют ли препятствия для вступления Украины в ЕС на фоне слов министра обороны Польши? Ведь даже премьер Венгрии Орбан снял свое вето на членство Украины в Евросоюзе после разговора с Трампом, как утверждает Politico.- Тема вступления Украины в Евросоюз, на самом деле, пустая. Никто реально такую перспективу не рассматривает. Украина не в том состоянии, чтобы говорить о скором вступлении в ЕС, который сам находится в кризисном состоянии. Брюссель пытается преодолеть кризис путем политики расширения, но пока этот вопрос серьезно ставится только в отношении Западных Балкан. В отношении Украины этот вопрос ставится только ради политической фразы, ради того, чтобы Киев был более послушен в некоторых вопросах.Венгрия, блокируя эту тему, оказывает услугу всему ЕС, это всегда было согласовано с Брюсселем, которому нужен повод не выполнять эти обещания, чтобы объяснять, почему этот процесс с 2014 года не продвинулся. И Венгрия с ее специфической проблемой венгерского меньшинства в Закарпатской области удобный повод для формального блокирования этого вопроса. То, что Венгрия озвучивала позицию принципиально, это вопрос риторики, а не реальных вопросов, которые стоят на повестке дня.- Навроцкий также обещал сделать армию Польши не третьей, а первой в Евросоюзе. Как к этому отнесутся соседи Польши, не напугает ли их рост мощи польских вооруженных сил даже под прикрытием антироссийской риторики?- Представить себе военный конфликт между Польшей и Германией вряд ли возможно. Другое дело, что Германия также запускает программы милитаризации, которые как раз очень пугают поляков. Польша привыкла, что Германия сильно зависима от США и в военном плане очень ослабленная страна, поэтому для Польши нет угрозы с Запада. Но сейчас в Польше все сильнее голоса, которые говорят, что милитаризация ФРГ является серьезным вызовом, так как вопрос принадлежности территорий современной Польши, которые были переданы из состава Германии после Второй мировой войны, в будущем может вновь возникнуть.И польские программы по милитаризации также могут создать большую напряженность в Европе. Но желание Польши стать самой мощной военной силой Евросоюза не имеет экономических обоснований. Польша является пятым по величине государством ЕС. Она является средним европейским государством по своим характеристикам. Для нее содержания самой крупной армии в Европе стало бы тяжелейшим экономическим бременем, которое она долго нести не может. Тем более что европейские дотации в польскую экономику на этом фоне сократятся, благодаря которым Польша последние 20 лет и развивается.Перевооружение польской армии происходит за счет кредитов от США и Южной Кореи. Набрав кредитов, Польша может создать крупную армию. При максимальном напряжении сил на какое-то время она может даже оказаться самой большой в ЕС. Но такая армия может быть создана на небольшой отрезок времени под цели военного столкновения с Россией, что в Польше не скрывают.Там открыто говорят, что в ближайшем будущем случится крупный российско-европейский конфликт. И к 2030 году, когда этот конфликт по прогнозам польских аналитиков может случиться, Польша, которая находится на восточном фланге НАТО, должна обладать дееспособными вооруженными силами. Именно им придется первыми столкнуться с якобы планируемой российской агрессией.Многие политические силы в Европе рассматривают военный конфликт с Россией как реальный и считают необходимым к нему готовиться. Понятно, что у России никаких планов по агрессии к странам ЕС нет, этот конфликт нужен Европе, которая оказалась в сложном положении, лишившись дешевых энергоресурсов. Постепенно теряя экономические связи с Китаем, которые были очень важны для европейской экономики, в Европе появляется все больше сторонников военного конфликта с Россией в надежде на то, что ослабленная войной на Украине Россия станет легкой добычей, и победа над ней обеспечит Европу ресурсами, необходимыми для успешного развития.Польша может стать государством, на которое будет возложена ответственность по провоцированию военного столкновения с Россией. Такой конфликт пока что является планом части европейской элиты, но именно эта элита сейчас господствует в европейских государствах. В том числе и в Польше. Поэтому подготовка к военному конфликту идет вполне серьезная.Повторяю, планы Польши по обретению самой большой армии оправданы только как временная мера по подготовке к большой войне на востоке. Если такой войны не случиться, то польская экономика не сможет обеспечивать долговременное существование таких вооруженных сил.- Как России следует ответить на милитаризацию восточного фланга НАТО?- Милитаризация происходит уже довольно давно. Россия с военной точки зрения также развивает ответные программы, чтобы обеспечить свою безопасность. В Европе все сильнее голоса оппозиционных политиков, которые говорят, что планируемая война с Россией не будет простой кампанией, а Европа без поддержки США может потерпеть в ней поражение, поэтому не стоит провоцировать такой конфликт.США считают разумным максимально удалиться от военных планов Европы. Если смоделировать начало такого конфликта, то США не смогут не быть на стороне Европы, то есть не поддерживать европейцев. Но они могут не участвовать в нем непосредственно. Поэтому моделирование такой войны происходит не как столкновение НАТО с Россией, а как столкновение Европы с Россией. А при такой модели конфликта позитивный результат для Европы не гарантирован. В ближайшие годы в связи с развитием ситуации на Украине в Европе будет все больше голосов, которые будут призывать к изменению отношений с Россией в пользу мирного сосуществования.Вопрос в том, успеют ли такие политики прийти к власти до условного 2030 года. Надежда на это есть, потому что сейчас ЕС не является политически сплоченным по этой теме. И голоса Венгрии и Словакии звучат довольно громко. К ним в скором времени могут прибавиться и новые страны.Перспективы осуществления нынешних программ по милитаризации и планов по провокации столкновения с Россией зависят в первую очередь от способности европейских политиков и экспертов правильно оценить ситуацию и дать адекватные прогнозы по развитию такого конфликта. К сожалению, до сих пор их оценки были на удивление далёким от реальности. А сейчас они пытаются её просто игнорировать, как будто всё развивается примерно так, как они и предполагали. Но такое нелепое положение всё больше бросается в глаза. Весьма жалкий вид и крайне нерешительное поведение "коалиции желающих" - прямое следствие этого.И то, что Польша в лице двух своих основных партий, представленных правительством и президентом, теперь очень твёрдо отказывается от участия в военной миссии на Украине, результат осмотрительной осторожности, которая сама по себе очень симптоматична. Поляки в истории всегда охотно участвовали в столкновениях в расчёте на быструю победу и славу, но крайне упорны в нежелании идти на продолжительное сопротивление намного превосходящему их противнику. Правда, всё зависит от их способности вовремя трезво взглянуть на положение дел, а вот с этим как раз могут быть проблемы.О ситуации в зоне СВО - в интервью Дмитрий Стешин: Если Россия быстро не займет Славянск и Краматорск, воду Донецку даст только снежная зима

польша

украина

россия

европа

2025

интервью, польша, украина, россия, кароль навроцкий, владимир зеленский, олег неменский, ес, нато, институт национальной памяти, европа