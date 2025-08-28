https://ukraina.ru/20250828/molodye-muzhchiny-pobezhali-s-ukrainy-rossiya-primenila-bek-itogi-28-avgusta-1067814195.html

Молодые мужчины побежали с Украины, Россия применила БЭК. Итоги 28 августа

После открытия границ для мужчин в возрасте до 22 лет включительно последние побежали с Украины. Россия применила безэкипажный катер для удара по украинскому кораблю

Молодые мужчины после открытия для них границ побежали с Украины. Видео с этими мужчинами заполонили соцсети. Многие из роликов сняты молодыми галичанами, малая родина которых кичится своим патриотизмом и известна негативным отношением к русскоязычным согражданам."Польский автобус, коллеги (в галицком диалекте — львовской гваре — слово используется также для обозначения приятелей — Ред.) и через пару минут будем выезжать на польскую границу. Не знаю, что там происходит, но скоро там будем", — хвастается на одном из видео молодой человек.На другом видео запечатлена очередь из молодых людей непосредственно на границе.Автор ещё одного видео приехал на границу на своём авто марки Audi."Такая очередь — великоватая, но в три часа ночи вообще очереди не было. Поэтому лучше всего ехать в 3 часа ночи, но в 3 часа ночи меня не пустили. Такой вот прикол. Это будет вторая попытка. Сейчас будем ждать", — рассказывал молодой человек на украинском языке.Ещё одно видео было снято покидающим страну молодым водителем автомобиля Mercedes."Парни до 23 лет, т. е. кому 22 года — 10,11, 12 месяцев — нет ещё полных 23 года. Едете без проблем. Заграничный паспорт, "Резерв+" и едете покорять Европу, зарабатывать деньги. Так что — вперёд", — призывал он.Значительно количество молодых людей на дорогостоящих авто может объясняться тем, что Западная Украина с началом СВО наживалась на беженцах. Так, цены на аренду жилья были подняты в несколько раз. При этом известны случаи, когда западноукраинские беженки живут в Европе на социальные выплаты, одновременно сдавая свою недвижимость на Украине.Ещё на одном видео молодой человек признавался, что едет в Германию."Выпускают! Ко мне только что подошёл пограничник, я у него спросил, он сказал, что выпускают: всё, можете ехать сюда. Как пересеку границу, покажу, что я уже в Польше. Сегодня в 3 часа ночи меня не пустили, но сейчас вторая попытка и говорят, что пускают. И советник ГПСУ сказал, чтобы пускали и уже пускают. И сейчас я буду в Польше. Потом еду в Германию!" — радовался на украинском молодой человек.Под камеру украинских телеканалов молодые люди уверяют, что едут за границу временно — навестить родных, а затем планируют вернуться. Так, на вопрос канала "Суспільне. Львів" парень по имени Иван ответил, что приехал пункт пропуска "Шегини" просто ради интереса."Попробовать, пускают ли в общем. Да и всё <...> Просто проверить, пустят ли, а там дальше будет видно", — отметил он.Ещё один опрошенный — Дмитрий — заявил, что давно не видел своих родных."Родичей не видел много времени — больше 5 лет. А почему это (открытие границы — Ред.) хорошо, потому что людям нужно ездить, а не сидеть здесь. Находиться планирую пару недель, а возвращаться, конечно, планирую", — рассказал он.Парень по имени Константин признался, что давно думал о выезде и приехал на границу как только стало известно, что молодых людей выпускают с Украины."Увидел и поехал в первый день, ничего не раздумывал, даже ничего с собой не брал. Да, конечно [планирую возвращаться домой]", — поделился он с журналистами.Были и более откровенные молодые люди."Мне скоро исполняется 23 года и такая возможность не часто выпадает, поэтому нужно ей воспользоваться. В первый день мы едем. Зная, как это быстро они ввели, они это так же быстро могут и отменить. Поэтому мы едем. И да: почему решил — потому, что нужно жить жизнь", — заявил на украинском журналистам молодой человек, который предпочёл скрыть лицо от камеры.Наблюдатели не верят, что молодые украинцы вернутся домой и указывают на большой отток молодёжи с Украины."По словам очевидцев, после открытия границы для мужчин 18–22 лет на всех КПП с Польшей образовались большие очереди. Ранее [член комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Фёдор] Вениславский заявил, что принятие правительством постановления, позволяющего мужчинам в возрасте до 22 лет выезжать за границу, не приведёт к массовому оттоку мужчин", — отметил медиаэксперт Анатолий Шарий.По его словам, есть предположение, что молодых украинцев решили выпустить из страны не просто так."Некоторые утверждают, что это уловка, благодаря которой тысячи станут на учет. После чего им отправят запросы, после игнорирования которых будут возбуждать уголовные дела. Всё это не важно. Важно то, что встречай, Германия!" — подытожил эксперт.В другой записи он пошутил над патриотизмом покинувших Украину жителей, часть из которых славится непримиримой позицией и ходит на проукраинские митинги в Европе."Офис миграционной политики: в 2025–2026 годах из Украины уедет ещё почти 400 тысяч человек, при этом 70% украинцев не вернутся домой. Отмечается, что даже после окончания войны страну может ожидать новая волна миграции, что создаст необходимость привлекать иностранных работников для восстановления. Зато какие массовые шествия с лозунгами о любви к Украине будут в ЕС! Дух захватывает, как представишь", — написал он в другой заметке в своём телеграм-канале.Популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный" также ожидает бегства молодёжи из страны."Банковая разрешила выезд мужчинам до 22-х лет и они массово начали сваливать из "страны свободы и демократии". Уже все эксперты отмечают, что уедут в основном 21-22 года, что ставит невозможным улучшения мобилизационного потенциала ВСУ, следовательно ВСУ не смогут вести войну более года, а значит Зеленский готовится подписать то, о чем договорились на Аляске Путин и Трамп. Вопрос только в том под каким соусом он продаст это патриотам и куда девать огромное количество военных", — отметили авторы канала.Они предположили и наличие хитрого плана у Офиса президента."Либо вариант два, это отвлечение внимания, некий ложный след, а в реальности Банковая готовится ужесточить мобилизацию, но делает вид, что дала возможность выехать всем кто хотел, а кто нет, тот сам выбрал путь войны. Наш совет лучше сваливайте", — призвали авторы "Легитимного".Тем временем Украину продолжает покидать молодёжь.Россия ответила БЭКомДнём 28 августа Минобороны России в дневной сводке заявило о применении безэкипажных катеров по украинской цели."С применением быстроходного безэкипажного катера в устье реки Дунай нанесено поражение среднему разведывательному кораблю "Симферополь" ВМС Украины. В результате атаки украинский корабль затонул", — указывалось в сводке.Позднее удар подтвердили и украинские военные."Относительно информации о поражении одного из кораблей ВМС ВСУ: мы подтверждаем факт удара по кораблю, в настоящее время продолжается устранение последствий атаки. Подавляющая часть экипажа находится в безопасности. Продолжается поиск нескольких военных моряков. К сожалению, один член экипажа погиб, несколько ранены", — заявил спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук.Примечательно, что ранее российские БЭКи были не на слуху в отличие от украинских морских дронов. Некоторые источники уточняют, что это — первый случай, когда российский БЭК поразил украинский корабль."Ну и к хорошим новостям. Зеркальный ответ на применение БЭКов со стороны ВСУ, теперь наш БЭК нашёл один из немногочисленных корыт ВМС Украины. Но в целом усилия наших беспилотчиков на флоте, стоит направлять не столько против кораблей, которых у врага раз и обчелся, а против берега. То есть ЗРК ПВО, позиции, с использованием ФПВ-дронов, запускаемых с дронопорта на БЭКах", — прокомментировал успешный почин российских безэкипажных катеров инженер и авиастроитель Алексей Васильев.По его словам, когда Россия доберётся до этого регулярного применения, "врагу на побережье очень сильно поплохеет".Модель БЭКа, нанёсшего удар по украинскому разведывательному кораблю не называется.Подробнее о разрешении молодым украинцам покидать страну — в статье Дмитрия Ковалевича "Продажа молодых украинцев Западу или подкуп "картонок": Зеленский разрешил выезд молодёжи".

