Самой обсуждаемой темой на Украине на этой неделе была инициатива по разрешению на выезд из концлагеря Зеленского для молодых людей в возрасте от 18 до 22 лет включительно.
Кабмин Украины и нардепы ежедневно муссировали эту тему, интригуя относительно деталей. Спикер Рады Руслан Стефанчук говорил, что сначала, дескать, надо посоветоваться с военными. Но в результате решение было принято. С 28 августа, как говорит спикер ГПСУ Андрей Демченко, молодых людей стали выпускать.Для выезда за границу им необходимо иметь загранпаспорт и военно-учётный документ (в том числе в электронной форме). То есть для начала им всё-таки необходимо пройти через ТЦК.Более всего обидно должно быть тем молодым людям, которым только на днях исполнилось 23 года.На Украине сразу же зарегистрировали петиции на сайте Кабмина, в которых требуют разрешить выезд мужчинам от 23 до 25 и старше 50 лет. Петиции с ходу стали набирать тысячи подписей.Некоторые украинские эксперты видят в этом разрешении признаки окончания войны, так как Зеленский фактически выпускает из цепких рук несколько тысяч человек мобилизационного ресурса. Другие считают это некой подачкой перед снижением мобилизационного возраста до 23 лет и ужесточением наказания за попытку незаконного пересечения границы.Высказываются также мнения, что таким решением Зеленский хочет остановить массовый выезд из страны юношей, которые только что окончили школу, чтобы те не опасались оставаться в стране. С середины лета на границе фиксируются тысячи 17-летних юношей, которых матери стараются вывезти из страны после сдачи выпускных экзаменов, но до достижения 18-летнего возраста.Кроме того, как считает украинское издание "Страна", не исключено, что власти ожидают массовых протестов, поэтому стараются заранее сбить протестный потенциал среди молодёжи, которая насильственной мобилизации пока не подлежит. В недавних протестах "соросят" во время так называемого "Картонного майдана" основная масса участников были студентами в возрасте до 25 лет."Открытие границ для мужчин 18–22 года связано с протестами НАБУ/САП, так как эта категория граждан была самой активной группой. На Банковой осознают проблему, особенно если придётся идти на мирный трек и отдавать территории России", — пишет украинский телеграм-канал "Резидент".Украинский журналист Ростислав Шапошников тоже считает, что Зеленский "пытается подкупить картонок". Однако он также подчёркивает, что на Украине нет закона, запрещающего выезд из Украины людям на основании пола и возраста. По его словам, власти пытаются законом разрешить то, что не запрещено и разрешено Конституцией по умолчанию.Вместе с тем опальный депутат Александр Дубинский, находящийся в СИЗО, полагает, что внезапное решение о возможности выезда для молодых людей — это не про "майдан картонок", а про торговлю людьми."Германия, Польша, Франция, Британия и другие страны Европы стремятся решать свои демографические проблемы за счёт человеческого капитала из Украины, что давно не скрывается. Зеленский просто оформил очередную сделку по их продаже в обмен на поддержку продолжения войны и финансовую помощь", — утверждает Дубинский.Телеграм-канал "ЗеРада" считает, что Зеленский таким решением "подстилает соломку" на случай, если Трамп всё-таки вынудит его идти на мир и выборы. Кроме того, с помощью аргумента о разрешении на выезд для молодёжи Зеленский затем сможет парировать обвинения в постройке в стране концлагеря.Решение разрешить выезд вызвало протест радикальных националистов и военных, которые постоянно жалуются на нехватку людей на фронте. Командир неонацистского батальона "Днепр-1"* Юрий Берёза** говорит, что мобилизация юношей и девушек с 18 лет — это "вопрос выживания Украины". Об этом же говорит и скандальная нардеп Марьяна Безуглая. По её словам, именно на возраст 18–22 года приходится "пик физических возможностей и адаптивности человеческого интеллекта", который власти теперь "пропускают"."Невозможно строить по-настоящему современную армию, если командуют ей люди пенсионного возраста, а мобилизация начинается после 25, когда ресурс уже теряется", — пишет Безуглая, критикуя разрешение на выезд.Украинский аналитик Николай Мельник явно недоволен решением, в котором видит попытки Зеленского задобрить электорат. "Вместо того чтобы сосредоточиться на вопросах подготовки каждого к тому, что он будет воевать, мы ведём себя так, будто на светском биеннале и пытаемся задобрить определённые электоральные кластеры", — с возмущением рассказывает аналитик на канале "Новини.Live".С другой стороны, подчёркивают украинские эксперты, парней в возрасте 18–25 лет на Украине в лучшем случае около полумиллиона, а в возрасте 18–22 — около 300 000, что никак не решит вопрос пополнения тающей армии с учётом того, что большинство из этих парней ещё надо будет как-то отловить.* запрещённая в РФ террористическая организация** внесён в РФ в список экстремистов и террористовЧитайте также: Очередной трюк от киевских упырей, или зачем Зеленский открыл выезд для молодежи
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская)
- РИА Новости, 1920, 28.08.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская)
Самой обсуждаемой темой на Украине на этой неделе была инициатива по разрешению на выезд из концлагеря Зеленского для молодых людей в возрасте от 18 до 22 лет включительно.
Кабмин Украины и нардепы ежедневно муссировали эту тему, интригуя относительно деталей. Спикер Рады Руслан Стефанчук говорил, что сначала, дескать, надо посоветоваться с военными. Но в результате решение было принято. С 28 августа, как говорит спикер ГПСУ Андрей Демченко, молодых людей стали выпускать.
Для выезда за границу им необходимо иметь загранпаспорт и военно-учётный документ (в том числе в электронной форме). То есть для начала им всё-таки необходимо пройти через ТЦК.
Более всего обидно должно быть тем молодым людям, которым только на днях исполнилось 23 года.
На Украине сразу же зарегистрировали петиции на сайте Кабмина, в которых требуют разрешить выезд мужчинам от 23 до 25 и старше 50 лет. Петиции с ходу стали набирать тысячи подписей.
Некоторые украинские эксперты видят в этом разрешении признаки окончания войны, так как Зеленский фактически выпускает из цепких рук несколько тысяч человек мобилизационного ресурса. Другие считают это некой подачкой перед снижением мобилизационного возраста до 23 лет и ужесточением наказания за попытку незаконного пересечения границы.
Высказываются также мнения, что таким решением Зеленский хочет остановить массовый выезд из страны юношей, которые только что окончили школу, чтобы те не опасались оставаться в стране. С середины лета на границе фиксируются тысячи 17-летних юношей, которых матери стараются вывезти из страны после сдачи выпускных экзаменов, но до достижения 18-летнего возраста.
Кроме того, как считает украинское издание "Страна", не исключено, что власти ожидают массовых протестов, поэтому стараются заранее сбить протестный потенциал среди молодёжи, которая насильственной мобилизации пока не подлежит. В недавних протестах "соросят" во время так называемого "Картонного майдана" основная масса участников были студентами в возрасте до 25 лет.
"Открытие границ для мужчин 18–22 года связано с протестами НАБУ/САП, так как эта категория граждан была самой активной группой. На Банковой осознают проблему, особенно если придётся идти на мирный трек и отдавать территории России", — пишет украинский телеграм-канал "Резидент".
Украинский журналист Ростислав Шапошников тоже считает, что Зеленский "пытается подкупить картонок". Однако он также подчёркивает, что на Украине нет закона, запрещающего выезд из Украины людям на основании пола и возраста. По его словам, власти пытаются законом разрешить то, что не запрещено и разрешено Конституцией по умолчанию.
Вместе с тем опальный депутат Александр Дубинский, находящийся в СИЗО, полагает, что внезапное решение о возможности выезда для молодых людей — это не про "майдан картонок", а про торговлю людьми.
"Германия, Польша, Франция, Британия и другие страны Европы стремятся решать свои демографические проблемы за счёт человеческого капитала из Украины, что давно не скрывается. Зеленский просто оформил очередную сделку по их продаже в обмен на поддержку продолжения войны и финансовую помощь", — утверждает Дубинский.
Телеграм-канал "ЗеРада" считает, что Зеленский таким решением "подстилает соломку" на случай, если Трамп всё-таки вынудит его идти на мир и выборы. Кроме того, с помощью аргумента о разрешении на выезд для молодёжи Зеленский затем сможет парировать обвинения в постройке в стране концлагеря.
Решение разрешить выезд вызвало протест радикальных националистов и военных, которые постоянно жалуются на нехватку людей на фронте. Командир неонацистского батальона "Днепр-1"* Юрий Берёза** говорит, что мобилизация юношей и девушек с 18 лет — это "вопрос выживания Украины". Об этом же говорит и скандальная нардеп Марьяна Безуглая. По её словам, именно на возраст 18–22 года приходится "пик физических возможностей и адаптивности человеческого интеллекта", который власти теперь "пропускают".
"Невозможно строить по-настоящему современную армию, если командуют ей люди пенсионного возраста, а мобилизация начинается после 25, когда ресурс уже теряется", — пишет Безуглая, критикуя разрешение на выезд.
Украинский аналитик Николай Мельник явно недоволен решением, в котором видит попытки Зеленского задобрить электорат. "Вместо того чтобы сосредоточиться на вопросах подготовки каждого к тому, что он будет воевать, мы ведём себя так, будто на светском биеннале и пытаемся задобрить определённые электоральные кластеры", — с возмущением рассказывает аналитик на канале "Новини.Live".
С другой стороны, подчёркивают украинские эксперты, парней в возрасте 18–25 лет на Украине в лучшем случае около полумиллиона, а в возрасте 18–22 — около 300 000, что никак не решит вопрос пополнения тающей армии с учётом того, что большинство из этих парней ещё надо будет как-то отловить.
* запрещённая в РФ террористическая организация
** внесён в РФ в список экстремистов и террористов
