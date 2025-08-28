https://ukraina.ru/20250828/prodazha-molodykh-ukraintsev-zapadu-ili-podkup-kartonok-zelenskiy-razreshil-vyezd-molodzhi-1067781432.html

Продажа молодых украинцев Западу или подкуп "картонок": Зеленский разрешил выезд молодёжи

2025-08-28

Самой обсуждаемой темой на Украине на этой неделе была инициатива по разрешению на выезд из концлагеря Зеленского для молодых людей в возрасте от 18 до 22 лет включительно.

Кабмин Украины и нардепы ежедневно муссировали эту тему, интригуя относительно деталей. Спикер Рады Руслан Стефанчук говорил, что сначала, дескать, надо посоветоваться с военными. Но в результате решение было принято. С 28 августа, как говорит спикер ГПСУ Андрей Демченко, молодых людей стали выпускать.Для выезда за границу им необходимо иметь загранпаспорт и военно-учётный документ (в том числе в электронной форме). То есть для начала им всё-таки необходимо пройти через ТЦК.Более всего обидно должно быть тем молодым людям, которым только на днях исполнилось 23 года.На Украине сразу же зарегистрировали петиции на сайте Кабмина, в которых требуют разрешить выезд мужчинам от 23 до 25 и старше 50 лет. Петиции с ходу стали набирать тысячи подписей.Некоторые украинские эксперты видят в этом разрешении признаки окончания войны, так как Зеленский фактически выпускает из цепких рук несколько тысяч человек мобилизационного ресурса. Другие считают это некой подачкой перед снижением мобилизационного возраста до 23 лет и ужесточением наказания за попытку незаконного пересечения границы.Высказываются также мнения, что таким решением Зеленский хочет остановить массовый выезд из страны юношей, которые только что окончили школу, чтобы те не опасались оставаться в стране. С середины лета на границе фиксируются тысячи 17-летних юношей, которых матери стараются вывезти из страны после сдачи выпускных экзаменов, но до достижения 18-летнего возраста.Кроме того, как считает украинское издание "Страна", не исключено, что власти ожидают массовых протестов, поэтому стараются заранее сбить протестный потенциал среди молодёжи, которая насильственной мобилизации пока не подлежит. В недавних протестах "соросят" во время так называемого "Картонного майдана" основная масса участников были студентами в возрасте до 25 лет."Открытие границ для мужчин 18–22 года связано с протестами НАБУ/САП, так как эта категория граждан была самой активной группой. На Банковой осознают проблему, особенно если придётся идти на мирный трек и отдавать территории России", — пишет украинский телеграм-канал "Резидент".Украинский журналист Ростислав Шапошников тоже считает, что Зеленский "пытается подкупить картонок". Однако он также подчёркивает, что на Украине нет закона, запрещающего выезд из Украины людям на основании пола и возраста. По его словам, власти пытаются законом разрешить то, что не запрещено и разрешено Конституцией по умолчанию.Вместе с тем опальный депутат Александр Дубинский, находящийся в СИЗО, полагает, что внезапное решение о возможности выезда для молодых людей — это не про "майдан картонок", а про торговлю людьми."Германия, Польша, Франция, Британия и другие страны Европы стремятся решать свои демографические проблемы за счёт человеческого капитала из Украины, что давно не скрывается. Зеленский просто оформил очередную сделку по их продаже в обмен на поддержку продолжения войны и финансовую помощь", — утверждает Дубинский.Телеграм-канал "ЗеРада" считает, что Зеленский таким решением "подстилает соломку" на случай, если Трамп всё-таки вынудит его идти на мир и выборы. Кроме того, с помощью аргумента о разрешении на выезд для молодёжи Зеленский затем сможет парировать обвинения в постройке в стране концлагеря.Решение разрешить выезд вызвало протест радикальных националистов и военных, которые постоянно жалуются на нехватку людей на фронте. Командир неонацистского батальона "Днепр-1"* Юрий Берёза** говорит, что мобилизация юношей и девушек с 18 лет — это "вопрос выживания Украины". Об этом же говорит и скандальная нардеп Марьяна Безуглая. По её словам, именно на возраст 18–22 года приходится "пик физических возможностей и адаптивности человеческого интеллекта", который власти теперь "пропускают"."Невозможно строить по-настоящему современную армию, если командуют ей люди пенсионного возраста, а мобилизация начинается после 25, когда ресурс уже теряется", — пишет Безуглая, критикуя разрешение на выезд.Украинский аналитик Николай Мельник явно недоволен решением, в котором видит попытки Зеленского задобрить электорат. "Вместо того чтобы сосредоточиться на вопросах подготовки каждого к тому, что он будет воевать, мы ведём себя так, будто на светском биеннале и пытаемся задобрить определённые электоральные кластеры", — с возмущением рассказывает аналитик на канале "Новини.Live".С другой стороны, подчёркивают украинские эксперты, парней в возрасте 18–25 лет на Украине в лучшем случае около полумиллиона, а в возрасте 18–22 — около 300 000, что никак не решит вопрос пополнения тающей армии с учётом того, что большинство из этих парней ещё надо будет как-то отловить.* запрещённая в РФ террористическая организация** внесён в РФ в список экстремистов и террористовЧитайте также: Очередной трюк от киевских упырей, или зачем Зеленский открыл выезд для молодежи

