ВС РФ продвигаются в ДНР, ВСУшников будут сажать за невыполнение приказа. Главное на 13:00 27 августа

13:09 27.08.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанк288-я гвардейская артиллерийская бригада группировки войск запад
288-я гвардейская артиллерийская бригада группировки войск запад - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Фёдор Громов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Армия России продолжает продвигаться сразу на нескольких направлениях на линии фронта, в Верховной Раде предложили жестко наказывать военных за неисполнение приказа, в Польше украинский журналист оскорбил в прямом эфире президента Кароля Навроцкого
Минувшей ночью ВКС России нанесли серию ударов беспилотниками "Герань" по объектам украинской энергетики. Удары были нанесен по целям в Харьковской, Запорожской, Сумской, Полтавской и Черниговской областях - об этом докладывает министерство энергетики Украины. Известно, что в Сумах был прилет по одной из ключевых подстанций в городе, в результат чего большая часть населенного пункта была обесточена. Кроме того, в Полтавской области под удар попали объекты газотранспортной инфраструктуры.
Министерство обороны России официально заявило об освобождении населенного пункта Первое Мая в Донецкой Народной Республики. Данный поселок является пригородом Красноармейска (Покровска).
Также ВС РФ продвигаются на Краснолиманском направлении - как сообщает телеграм-канал "Дневник десантника", населенный пункт Шандриголово контролируется подразделениями армии России на 50%. Соседнее село Среднее полностью освобождено, российские войска расширяют зону контроля в окрестностях населенного пункта. Кроме того, в поселке Кировск (Заречное) идут ожесточенные бои в частной застройке, украинский ресурс DeepState сообщает о значительном продвижении ВС РФ.
Также сообщается о значительном продвижении ВС РФ в районе н.п. Колодези, в ходе наступления в плен попали несколько расчетов БПЛА 60-й бригады ВСУ - об этом сообщает РИА Новости.
На Дружковском направлении ВС РФ продвигаются широкими фронтом в районе населенных пунктов Софиевка и Русин Яр - об этом сообщает военный обозреватель Анатолий Радов.
Продвижение ВС РФ на Дружковском направлении
Продвижение ВС РФ на Дружковском направлении
Продвижение ВС РФ на Дружковском направлении
Также телеграм-канал "Харьковское направление" сообщает об успехах в районе Купянска - по его информации, ВС РФ смогли закрепиться на окраинах города.
О том, что происходит в районе Купянска, изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Геннадий Алехин.
Депутаты предложили наказывать украинских военных тюремным сроком за отказ от выполнения приказа
Группа депутатов Верховной Рады предложила ужесточить наказание для военнослужащих за отказ выполнять приказ - об этом сообщает украинская "Судебно-юридическая газета". В новой редакции, которую предлагают законотворцы, военнослужащему будет грозить за это минимум 5 лет тюремного заключения.
Одним из авторов данной инициативы является депутат Сергей Ионушас, председатель правоохранительного комитета парламента. Данный законопроект сначала будет рассмотрен комитетом, и в случае положительно заключения вынесен на голосование.
В случае принятия поправки в Уголовный кодекс Украины у суда не будет возможности назначить отказавшемуся выполнять приказ военнослужащему менее, чем от пяти до десяти лет тюрьмы.
Ранее сообщалось, что на Украине открыто более 200 тысяч дел за самовольное оставление части
Украинский журналист в Польше оскорбил польского президента и был уволен
Заместитель главного редактора польского издания Obserwator Międzynarodowy Виталий Мазуренко в прямом эфире сравнил президента Польши Кароля Навроцкого с "тюремным паханом" - об этом сообщают польские СМИ.
Вскоре после эфира он извинился за свои слова, однако издание приняло решение уволить его.
"Как польский портал, мы категорически не принимаем и не терпим подрыв авторитета должности президента Республики Польша. Наши ценности основываются на честной журналистике, ответственности за слово и полном уважении к институтам Польского государства и его представителей", – официально заявило издание, комментируя увольнение журналиста.
К слову, депортация Мазуренко не грозит, поскольку он имеет польское гражданство, однако глава канцелярии президента Польши уже призвал к уголовному наказанию журналиста.
Об актуальных тенденциях в украинско-польских отношениях рассказал изданию Украина.ру политолог Алексей Кочетков
