https://ukraina.ru/20250826/1067682451.html

Полковник Геннадий Алехин: Россия сжимает кольцо вокруг Купянска, а ее артиллерия бьет по тылам ВСУ

Полковник Геннадий Алехин: Россия сжимает кольцо вокруг Купянска, а ее артиллерия бьет по тылам ВСУ - 26.08.2025 Украина.ру

Полковник Геннадий Алехин: Россия сжимает кольцо вокруг Купянска, а ее артиллерия бьет по тылам ВСУ

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами

2025-08-26T16:56

2025-08-26T16:56

2025-08-26T16:56

эксклюзив

спецоперация

купянск

россия

оскол

геннадий алехин

вооруженные силы украины

изюм

артиллерия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/1b/1057071273_0:0:1290:725_1920x0_80_0_0_ed683574fe5b44844a3a22c36c602fa7.jpg.webp

Оперативно-тактическая обстановка вокруг Купянска динамично развивается.На северных окраинах города постепенно продолжает расширяться захваченный плацдарм. Промышленная зона города, расположенная на левом берегу Оскола, частично перешла под контроль штурмовых подразделений группировки войск "Запад". Бои постепенно перетекли в жилую застройку.Характер боестолкновений на этом участке весьма специфичный. Нашим морпехам и штурмовикам приходится прогрызать оборону противника в условиях пересеченной местности. Порой приходится вести наступательные действия сначала вниз с возвышенности, затем на подъём. В какой-то мере это снижает темп и требует дополнительных усилий для закрепления на отбитых у противника опорниках.Таким образом, идёт расширение плацдарма за пределами города, что позволяет выравнивать фронт и давить на украинскую оборону в этом районе. Тактически закрепление в промышленной зоне Купянска и продвижение на северо-запад создают благоприятную возможность для наращивания усилий по выдавливанию ВСУ из города в сторону последней логистической нитки.Со стороны Кучеровки и Голубовки активно действуют российские штурмовые отряды, проникая в город диверсионно-разведывательными группами. С северо-западной стороны Купянска не прекращаются боестолкновения в Соболевке и Благодатовке. Накаляется обстановка вокруг Осиново — единственного оставшегося транспортного узла. Все пути снабжения группировки ВСУ в Купянске проходят через переправы у Купянска-Узлового, где российские войска в ежесуточном режиме наносят огневые удары по оборонительным позициям ВСУ, уничтожая технику и места расположения операторов БПЛА.В районе Московки и Радьковки подразделения ВС РФ постепенно закрепляются, однако полного контроля над трассой Н-26 (Купянск-Шевченково-Чугуев-Харьков) на данный момент еще нет. В районе Петропавловки наши штурмовики предпринимают попытки продвинуться в лесополосах с севера и востока от села, параллельно нанося удары по переправам. ВСУ используют любые попытки для контратак, пытаясь выйти к Синьковке и навязать бои в Лиманском лесу.Тактика ведения наступательных действий российской армии заключается не в масштабных прорывах, а в постоянном поиске слабых мест ВСУ. В ближайшее время можно ожидать продолжения давления малыми группами на нескольких участках одновременно, чтобы вынудить украинскую армию расходовать последние ресурсы.Следует особо отметить, что значительно возросла роль полевой артиллерии за счет повышения дальности стрельбы и внедрения высокоточных боеприпасов. Современные разведывательно-огневые контуры позволяют резко сократить время от обнаружения цели до ее поражения, одновременно повышая точность огня. Средства объективного контроля подтверждают нанесения точных ударов и по тыловым районам Харьковской области: Изюм, Барвенково, Богодухов, где располагаются пункты временной дислокации противника и склады с боеприпасами и материальными ресурсами.На Харьковском направлении эффективно показала себя еще одна тактическая новация — рассредоточенные действия орудийных расчетов. Одиночные орудия, а не батареи и дивизионы фактически сами приобретают характер высокоточных средств поражения и активно используются по отдельности.

https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html

https://ukraina.ru/20250825/polkovnik-viktor-baranets-khotya-vsu-esche-derzhat-oboronu-v-donbasse-v-bitve-za-yugo-vostok-gotovitsya-1067628243.html

купянск

россия

оскол

изюм

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_a6df12046093b66c1d0e5cdf164b400e.jpg.webp

Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_a6df12046093b66c1d0e5cdf164b400e.jpg.webp

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_a6df12046093b66c1d0e5cdf164b400e.jpg.webp

эксклюзив, спецоперация, купянск, россия, оскол, геннадий алехин, вооруженные силы украины, изюм, артиллерия