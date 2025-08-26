Полковник Геннадий Алехин: Россия сжимает кольцо вокруг Купянска, а ее артиллерия бьет по тылам ВСУ - 26.08.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250826/1067682451.html
Полковник Геннадий Алехин: Россия сжимает кольцо вокруг Купянска, а ее артиллерия бьет по тылам ВСУ
Полковник Геннадий Алехин: Россия сжимает кольцо вокруг Купянска, а ее артиллерия бьет по тылам ВСУ - 26.08.2025 Украина.ру
Полковник Геннадий Алехин: Россия сжимает кольцо вокруг Купянска, а ее артиллерия бьет по тылам ВСУ
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
2025-08-26T16:56
2025-08-26T16:56
эксклюзив
спецоперация
купянск
россия
оскол
геннадий алехин
вооруженные силы украины
изюм
артиллерия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/1b/1057071273_0:0:1290:725_1920x0_80_0_0_ed683574fe5b44844a3a22c36c602fa7.jpg.webp
Оперативно-тактическая обстановка вокруг Купянска динамично развивается.На северных окраинах города постепенно продолжает расширяться захваченный плацдарм. Промышленная зона города, расположенная на левом берегу Оскола, частично перешла под контроль штурмовых подразделений группировки войск "Запад". Бои постепенно перетекли в жилую застройку.Характер боестолкновений на этом участке весьма специфичный. Нашим морпехам и штурмовикам приходится прогрызать оборону противника в условиях пересеченной местности. Порой приходится вести наступательные действия сначала вниз с возвышенности, затем на подъём. В какой-то мере это снижает темп и требует дополнительных усилий для закрепления на отбитых у противника опорниках.Таким образом, идёт расширение плацдарма за пределами города, что позволяет выравнивать фронт и давить на украинскую оборону в этом районе. Тактически закрепление в промышленной зоне Купянска и продвижение на северо-запад создают благоприятную возможность для наращивания усилий по выдавливанию ВСУ из города в сторону последней логистической нитки.Со стороны Кучеровки и Голубовки активно действуют российские штурмовые отряды, проникая в город диверсионно-разведывательными группами. С северо-западной стороны Купянска не прекращаются боестолкновения в Соболевке и Благодатовке. Накаляется обстановка вокруг Осиново — единственного оставшегося транспортного узла. Все пути снабжения группировки ВСУ в Купянске проходят через переправы у Купянска-Узлового, где российские войска в ежесуточном режиме наносят огневые удары по оборонительным позициям ВСУ, уничтожая технику и места расположения операторов БПЛА.В районе Московки и Радьковки подразделения ВС РФ постепенно закрепляются, однако полного контроля над трассой Н-26 (Купянск-Шевченково-Чугуев-Харьков) на данный момент еще нет. В районе Петропавловки наши штурмовики предпринимают попытки продвинуться в лесополосах с севера и востока от села, параллельно нанося удары по переправам. ВСУ используют любые попытки для контратак, пытаясь выйти к Синьковке и навязать бои в Лиманском лесу.Тактика ведения наступательных действий российской армии заключается не в масштабных прорывах, а в постоянном поиске слабых мест ВСУ. В ближайшее время можно ожидать продолжения давления малыми группами на нескольких участках одновременно, чтобы вынудить украинскую армию расходовать последние ресурсы.Следует особо отметить, что значительно возросла роль полевой артиллерии за счет повышения дальности стрельбы и внедрения высокоточных боеприпасов. Современные разведывательно-огневые контуры позволяют резко сократить время от обнаружения цели до ее поражения, одновременно повышая точность огня. Средства объективного контроля подтверждают нанесения точных ударов и по тыловым районам Харьковской области: Изюм, Барвенково, Богодухов, где располагаются пункты временной дислокации противника и склады с боеприпасами и материальными ресурсами.На Харьковском направлении эффективно показала себя еще одна тактическая новация — рассредоточенные действия орудийных расчетов. Одиночные орудия, а не батареи и дивизионы фактически сами приобретают характер высокоточных средств поражения и активно используются по отдельности.
https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html
https://ukraina.ru/20250825/polkovnik-viktor-baranets-khotya-vsu-esche-derzhat-oboronu-v-donbasse-v-bitve-za-yugo-vostok-gotovitsya-1067628243.html
купянск
россия
оскол
изюм
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Геннадий Алёхин
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_a6df12046093b66c1d0e5cdf164b400e.jpg.webp
Геннадий Алёхин
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_a6df12046093b66c1d0e5cdf164b400e.jpg.webp
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/1b/1057071273_86:0:1053:725_1920x0_80_0_0_1a684eb56ac2b637ee56950edbf2af03.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, спецоперация, купянск, россия, оскол, геннадий алехин, вооруженные силы украины, изюм, артиллерия
Эксклюзив, Спецоперация, Купянск, Россия, Оскол, Геннадий Алехин, Вооруженные силы Украины, Изюм, артиллерия

Полковник Геннадий Алехин: Россия сжимает кольцо вокруг Купянска, а ее артиллерия бьет по тылам ВСУ

16:56 26.08.2025
 
© Украина.руАлехин. Карта СВО.
Алехин. Карта СВО. - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
© Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
Геннадий Алёхин авторы
Геннадий
Алёхин
полковник запаса, ветеран боевых действий
Все материалы
Кирилл
Курбатов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
Оперативно-тактическая обстановка вокруг Купянска динамично развивается.
Геннадий Алехин
13 мая 2022, 15:32
Геннадий Алехин: Кто онБывший харьковчанин, боевой офицер, руководитель информационной службы группировки федеральных войск во время Второй чеченской войны, ныне военный обозреватель
На северных окраинах города постепенно продолжает расширяться захваченный плацдарм. Промышленная зона города, расположенная на левом берегу Оскола, частично перешла под контроль штурмовых подразделений группировки войск "Запад". Бои постепенно перетекли в жилую застройку.
Характер боестолкновений на этом участке весьма специфичный. Нашим морпехам и штурмовикам приходится прогрызать оборону противника в условиях пересеченной местности. Порой приходится вести наступательные действия сначала вниз с возвышенности, затем на подъём. В какой-то мере это снижает темп и требует дополнительных усилий для закрепления на отбитых у противника опорниках.
Таким образом, идёт расширение плацдарма за пределами города, что позволяет выравнивать фронт и давить на украинскую оборону в этом районе. Тактически закрепление в промышленной зоне Купянска и продвижение на северо-запад создают благоприятную возможность для наращивания усилий по выдавливанию ВСУ из города в сторону последней логистической нитки.
Со стороны Кучеровки и Голубовки активно действуют российские штурмовые отряды, проникая в город диверсионно-разведывательными группами. С северо-западной стороны Купянска не прекращаются боестолкновения в Соболевке и Благодатовке. Накаляется обстановка вокруг Осиново — единственного оставшегося транспортного узла. Все пути снабжения группировки ВСУ в Купянске проходят через переправы у Купянска-Узлового, где российские войска в ежесуточном режиме наносят огневые удары по оборонительным позициям ВСУ, уничтожая технику и места расположения операторов БПЛА.
В районе Московки и Радьковки подразделения ВС РФ постепенно закрепляются, однако полного контроля над трассой Н-26 (Купянск-Шевченково-Чугуев-Харьков) на данный момент еще нет. В районе Петропавловки наши штурмовики предпринимают попытки продвинуться в лесополосах с севера и востока от села, параллельно нанося удары по переправам. ВСУ используют любые попытки для контратак, пытаясь выйти к Синьковке и навязать бои в Лиманском лесу.
Тактика ведения наступательных действий российской армии заключается не в масштабных прорывах, а в постоянном поиске слабых мест ВСУ. В ближайшее время можно ожидать продолжения давления малыми группами на нескольких участках одновременно, чтобы вынудить украинскую армию расходовать последние ресурсы.
Следует особо отметить, что значительно возросла роль полевой артиллерии за счет повышения дальности стрельбы и внедрения высокоточных боеприпасов. Современные разведывательно-огневые контуры позволяют резко сократить время от обнаружения цели до ее поражения, одновременно повышая точность огня. Средства объективного контроля подтверждают нанесения точных ударов и по тыловым районам Харьковской области: Изюм, Барвенково, Богодухов, где располагаются пункты временной дислокации противника и склады с боеприпасами и материальными ресурсами.
На Харьковском направлении эффективно показала себя еще одна тактическая новация — рассредоточенные действия орудийных расчетов. Одиночные орудия, а не батареи и дивизионы фактически сами приобретают характер высокоточных средств поражения и активно используются по отдельности.
Карта СВО
Карта ДНР
Карта Курской и Сумской областей
Карта Белгородской и Харьковской областей
Баранец (СВО) - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
Вчера, 17:51
Полковник Виктор Баранец: Хотя ВСУ еще держат оборону в Донбассе, в битве за юго-восток готовится переломЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивСпецоперацияКупянскРоссияОсколГеннадий АлехинВооруженные силы УкраиныИзюмартиллерия
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:00Новости с Северского направления
16:56Полковник Геннадий Алехин: Россия сжимает кольцо вокруг Купянска, а ее артиллерия бьет по тылам ВСУ
16:54"Назло маме отморожу уши" и его последствия. Уничтожит ли Венгрия украинскую экономику
16:51О суете в ПВО ВСУ сообщает "Одесский партизан"
16:50Александр Носович: Польша умерила свой пыл в отношении Белоруссии, но распад Украины остается в ее планах
16:49В Раду подали новый законопроект, по которому предлагают снять все ограничения на выезд за границу
16:33Севастопольца приговорили к 14 годам колонии за госизмену
16:28Арифметика мобилизации. Когда ждать на фронте последнего украинца
16:27ФСБ предотвратила террористическую атаку в Макеевке
16:20В порту Гамбурга вспыхнул мощный пожар на складе, слышны взрывы боеприпасов
16:11Что будут делать неонацисты из Европы после победы России на Украине и в чём ошибся СССР — Гаспарян
16:08Житель Сужди рассказал о расстреле, как пулю вырезали в подвале спичками и как ВСУ кормили в плену
16:00Первый приход "самого царя". Как Тохтамышево нашествие отсрочило овладение Москвой Окской Украиной
15:57Педагоги ЛНР получат надбавки к зарплате
15:54Алексей Кочетков: Поляки не получили политических бонусов за поддержку Украины и теперь злятся на неё
15:26ЕС исчерпал инструментарий антироссийских санкций, Трамп готовится подавлять беспорядки. Новости к 15.25
15:11Армия России расширяет зону контроля в Днепропетровской области
15:08И Залужный туда же. Очерк хуторского черчилеведения
15:05Украинский дрон со взрывчаткой упал в Эстонии
14:59Херсонская область активно строит дороги и объекты энергетики - Сальдо
Лента новостейМолния