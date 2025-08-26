https://ukraina.ru/20250826/aleksey-kochetkov-polyaki-ne-poluchili-politicheskikh-bonusov-za-podderzhku-ukrainy-i-teper-zlyatsya-na-ne-1067671572.html

Алексей Кочетков: Поляки не получили политических бонусов за поддержку Украины и теперь злятся на неё

Текущие инициативы президента Польши Кароля Навроцкого связаны с разочарованием польского общества в Украине и украинцах. Об этом изданию Украина.ру рассказал политолог, координатор движения "Русский Союз" Алексей Кочетков

польша

эксклюзив

алексей кочетков

кароль навроцкий

украина.ру

оун-упа

украина

киев

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий выдвинул инициативу приравнять черно-красный бандеровский флаг к фашисткой символике, демонстрация которой в Польше уголовно наказуема. "Текущая риторика президента Польши является отражением всего разочарования, которое получил польский обыватель от Украины" - заявил эксперт и добавил, что польские элиты и польское общество рассчитывали получить от поддержки Украины внешнеполитические бонусы, но не получили их. Политолог отметил, что Польша даже не была представлена на переговорах по Украине в Вашингтоне, хотя приглашение на эту встречу получил даже президент Финляндии. По словам Кочеткова, на текущий момент тема Украины в Польше чаще вызывает у местных обывателей скорее раздражение. Эксперт подчеркнул, что черно-красный флаг ОУН-УПА* имеет в первую очередь антипольскую направленность, становясь дополнительным триггером для поляков. Эксперт также считает, что угрозы Киева "дать жесткий ответ" в случае запрета в Польше бандеровского флага не являются разумным шагом для Украины, однако полностью логичны в украинской картине мира. Кочетков подчеркивает, что у Украины с Польшей на текущий момент мало точек соприкосновения, за исключением ненависти к России, однако же этого, по его мнению, мало для построения действительно близких отношений между государствами. Политолог отметил, что для украинских властей на текущий момент крайне невыгодно портить отношения с Польшей, но при этом напомнил, что киевским чиновникам куда важнее мнение радикальных украинских националистов, чем последствия, которые могут возникнуть после противостояния с Варшавой. Эксперт полагает, что в случае принятия закона о запрете черно-красного флага следует ожидать массовых антипольских акций на территории Украины со стороны националистов. Также Кочетков отметил, что взаимная неприязнь между поляками и украинцами нарастает с каждым годом - об этом можно судить из публикаций в польских и украинских СМИ. По его словам, антипольские настроения на Украине нарастают, и продолжат нарастать - об этом можно судить по публикациям о притеснении украинцев в Польше в украинских пабликах в соцсетях. В свою очередь, в польском сегменте соцсетей также постоянно распространяются посты о преступлениях, регулярно совершаемых украинцами в Польше, подчеркивает эксперт. Подводя итоги, собеседник издания подчеркнул, что противоречия между Варшавой и Киевом нарастают, и это является главенствующий тенденцией в украинско-польских отношениях. * запрещённая в РФ террористическая и экстремистская организация

