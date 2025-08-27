У Киева нет никакого плана "Б": Михаил Павлив о последствиях сворачивания западной помощи Украине - 27.08.2025 Украина.ру
У Киева нет никакого плана "Б": Михаил Павлив о последствиях сворачивания западной помощи Украине
После 2027 года Украину ожидает финансовая пропасть, поскольку программы международной помощи подходят к концу, а собственных ресурсов для наполнения бюджета у страны нет. Об этом пишет в своей статье политический эксперт, автор издания Украина.ру Михаил Павлив
2025-08-27T06:20
2025-08-27T06:20
Павлив указывает на главную слабость этой конструкции: "Но этот коридор упирается в политическую стенку. С окончанием войны исчезает сама мотивация у европейцев и американцев вливать десятки миллиардов ежегодно".Политтехнолог подчеркивает, что "у Киева нет никакого плана "Б" на случай сворачивания помощи", поскольку сворачивание — вопрос не экономики, а политики. "И решения в духе политической целесообразности в Европе или США могут перечеркнуть всю эту донорскую арифметику", — предупреждает аналитик. В такой ситуации украинский бюджет, где почти половина расходов идут на социальные обязательства, превращается в бумажный фантик. "Пенсии, субсидии, медицина, школы — всё окажется под ножом в первую очередь", — заключил автор.Полный текст материала Михаила Павлива "Украина живет пока воюет! Это оживленный Франкенштейн" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты конфликта на Украине — в статье Ростислава Ищенко "Как спровоцировать войну" на сайте Украина.ру.
У Киева нет никакого плана "Б": Михаил Павлив о последствиях сворачивания западной помощи Украине

06:20 27.08.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 38-я отдельная бригада морской пехоты ВСУ 38-я отдельная бригада морской пехоты ВСУ
38-я отдельная бригада морской пехоты ВСУ - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 38-я отдельная бригада морской пехоты ВСУ
После 2027 года Украину ожидает финансовая пропасть, поскольку программы международной помощи подходят к концу, а собственных ресурсов для наполнения бюджета у страны нет. Об этом пишет в своей статье политический эксперт, автор издания Украина.ру Михаил Павлив
"Да, внешние доноры ещё держат рамку. Европейский "пакет" до 2027 года, кредиты под замороженные российские активы, программа МВФ — всё это рисует коридор ближайших трёх лет", — отмечает эксперт.
Павлив указывает на главную слабость этой конструкции: "Но этот коридор упирается в политическую стенку. С окончанием войны исчезает сама мотивация у европейцев и американцев вливать десятки миллиардов ежегодно".
Политтехнолог подчеркивает, что "у Киева нет никакого плана "Б" на случай сворачивания помощи", поскольку сворачивание — вопрос не экономики, а политики. "И решения в духе политической целесообразности в Европе или США могут перечеркнуть всю эту донорскую арифметику", — предупреждает аналитик.
В такой ситуации украинский бюджет, где почти половина расходов идут на социальные обязательства, превращается в бумажный фантик. "Пенсии, субсидии, медицина, школы — всё окажется под ножом в первую очередь", — заключил автор.
Полный текст материала Михаила Павлива "Украина живет пока воюет! Это оживленный Франкенштейн" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты конфликта на Украине — в статье Ростислава Ищенко "Как спровоцировать войну" на сайте Украина.ру.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
