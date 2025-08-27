https://ukraina.ru/20250827/u-kieva-net-nikakogo-plana-b-mikhail-pavliv-o-posledstviyakh-svorachivaniya-zapadnoy-pomoschi-ukraine-1067689623.html

У Киева нет никакого плана "Б": Михаил Павлив о последствиях сворачивания западной помощи Украине

После 2027 года Украину ожидает финансовая пропасть, поскольку программы международной помощи подходят к концу, а собственных ресурсов для наполнения бюджета у страны нет. Об этом пишет в своей статье политический эксперт, автор издания Украина.ру Михаил Павлив

Павлив указывает на главную слабость этой конструкции: "Но этот коридор упирается в политическую стенку. С окончанием войны исчезает сама мотивация у европейцев и американцев вливать десятки миллиардов ежегодно".Политтехнолог подчеркивает, что "у Киева нет никакого плана "Б" на случай сворачивания помощи", поскольку сворачивание — вопрос не экономики, а политики. "И решения в духе политической целесообразности в Европе или США могут перечеркнуть всю эту донорскую арифметику", — предупреждает аналитик. В такой ситуации украинский бюджет, где почти половина расходов идут на социальные обязательства, превращается в бумажный фантик. "Пенсии, субсидии, медицина, школы — всё окажется под ножом в первую очередь", — заключил автор.Полный текст материала Михаила Павлива "Украина живет пока воюет! Это оживленный Франкенштейн" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты конфликта на Украине — в статье Ростислава Ищенко "Как спровоцировать войну" на сайте Украина.ру.

