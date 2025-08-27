https://ukraina.ru/20250827/odessu-nado-brat-rukami-v-barkhatnykh-rukavitsakh-voennyy-ekspert-o-podgotovke-k-vozvrascheniyu-goroda-1067681371.html

"Одессу надо брать руками в бархатных рукавицах": военный эксперт о подготовке к возвращению города

Возвращение Одессы в состав РФ требует не только военных усилий, но и масштабной подготовительной работы, направленной на убеждение местного населения в правильности этого шага. Об этом рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью изданию Украина.ру

2025-08-27T05:15

Отвечая на вопрос о сроках освобождения города, Виктор Баранец подчеркнул, что к нему нужен особый подход: "Одессу надо брать руками в бархатных рукавицах. Ее надо агитировать. В Одессе должна проводиться мощнейшая пропагандистская работа".Эксперт объяснил необходимость специального подхода: "Народ Одессы непростой. Его надо готовить. Тогда нам будет проще решить эту задачу. Мы уже приступили к ее решению. Правда, на своем излюбленном уровне — мы бьем по военно-промышленным целям".Баранец подробно описал текущую работу: "Мы долбим цистерны с азербайджанской нефтью на берегу Черного моря. Мы готовим Одессу к тому, чтобы она радостно вышла на улицы и объявила: "Россия-матушка, забери меня к себе"".Военный обозреватель выразил уверенность, что "тогда нам будет проще решить эту задачу. Главное — сделать это с минимальными потерями и максимальной поддержкой местного населения".Полный текст материала Кирилла Курбатова "Виктор Баранец: Если армии Европы полезут на Украину, Россия ударит по ним "Орешником" и заберет Одессу" на сайте Украина.ру.О том, почему США засекретили информацию о переговорах с Россией по Украине — в материале Анны Черкасовой "Александр Михайлов: Трамп наверняка все просчитал, и США могут возродить "Северные потоки" на сайте Украина.ру.

