https://ukraina.ru/20250827/odessu-nado-brat-rukami-v-barkhatnykh-rukavitsakh-voennyy-ekspert-o-podgotovke-k-vozvrascheniyu-goroda-1067681371.html
"Одессу надо брать руками в бархатных рукавицах": военный эксперт о подготовке к возвращению города
"Одессу надо брать руками в бархатных рукавицах": военный эксперт о подготовке к возвращению города - 27.08.2025 Украина.ру
"Одессу надо брать руками в бархатных рукавицах": военный эксперт о подготовке к возвращению города
Возвращение Одессы в состав РФ требует не только военных усилий, но и масштабной подготовительной работы, направленной на убеждение местного населения в правильности этого шага. Об этом рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью изданию Украина.ру
2025-08-27T05:15
2025-08-27T05:15
2025-08-27T05:15
новости
россия
одесса
украина
виктор баранец
украина.ру
сво
прогнозы сво
дзен новости сво
новости сво россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/1a/1067680523_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e14789634b9f8a44459d2cd86e363ec4.jpg.webp
Отвечая на вопрос о сроках освобождения города, Виктор Баранец подчеркнул, что к нему нужен особый подход: "Одессу надо брать руками в бархатных рукавицах. Ее надо агитировать. В Одессе должна проводиться мощнейшая пропагандистская работа".Эксперт объяснил необходимость специального подхода: "Народ Одессы непростой. Его надо готовить. Тогда нам будет проще решить эту задачу. Мы уже приступили к ее решению. Правда, на своем излюбленном уровне — мы бьем по военно-промышленным целям".Баранец подробно описал текущую работу: "Мы долбим цистерны с азербайджанской нефтью на берегу Черного моря. Мы готовим Одессу к тому, чтобы она радостно вышла на улицы и объявила: "Россия-матушка, забери меня к себе"".Военный обозреватель выразил уверенность, что "тогда нам будет проще решить эту задачу. Главное — сделать это с минимальными потерями и максимальной поддержкой местного населения".Полный текст материала Кирилла Курбатова "Виктор Баранец: Если армии Европы полезут на Украину, Россия ударит по ним "Орешником" и заберет Одессу" на сайте Украина.ру.О том, почему США засекретили информацию о переговорах с Россией по Украине — в материале Анны Черкасовой "Александр Михайлов: Трамп наверняка все просчитал, и США могут возродить "Северные потоки" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250826/arifmetika-mobilizatsii-kogda-zhdat-na-fronte-poslednego-ukraintsa-1067679252.html
россия
одесса
украина
черное море
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/1a/1067680523_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cd8c5342cc8b009d12fcdda5958f516d.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, одесса, украина, виктор баранец, украина.ру, сво, прогнозы сво, дзен новости сво, новости сво россия, спецоперация, освобождение, черное море, пропаганда, война, главные новости, новости украины, новости россии
Новости, Россия, Одесса, Украина, Виктор Баранец, Украина.ру, СВО, прогнозы СВО, дзен новости СВО, новости СВО Россия, Спецоперация, освобождение, Черное море, пропаганда, война, Главные новости, Новости Украины, новости России
"Одессу надо брать руками в бархатных рукавицах": военный эксперт о подготовке к возвращению города
Возвращение Одессы в состав РФ требует не только военных усилий, но и масштабной подготовительной работы, направленной на убеждение местного населения в правильности этого шага. Об этом рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью изданию Украина.ру