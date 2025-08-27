https://ukraina.ru/20250827/bolshe-ne-bratushki-polyaki-dlya-ukraintsev-prevratilis-v-malykh-rossiyan-1067755927.html

Больше не братушки: поляки для украинцев превратились в "малых россиян"

Больше не братушки: поляки для украинцев превратились в "малых россиян" - 27.08.2025 Украина.ру

Больше не братушки: поляки для украинцев превратились в "малых россиян"

Между Польшей и Украиной продолжает разгораться скандал. К историческим разногласиям присоединились экономические и миграционные. Президент республики Навроцкий наложил вето на закон о продлении специального статуса и льгот для украинских беженцев.

2025-08-27T21:35

2025-08-27T21:35

2025-08-27T21:35

эксклюзив

польша

украина

варшава

кароль навроцкий

виктор орбан

лешек бальцерович

сейм

оун

ес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103263/88/1032638843_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_7c3a57375856b79010ce7baf0ed573a7.jpg

Действие упрощенных правил легализации пребывания действует до 4 марта 2026 года, после чего украинцам будет необходимо оформлять стандартные разрешительные документы. Основным камнем преткновения в отношениях двух стран остаются вопросы геноцида поляков на Волыни во время ВОВ. Польша требует от Украины проведения эксгумаций, поминовения жертв и официального признания этих событий геноцидом. Это стало условием поддержки Украины на пути в ЕС. Также Польша резко негативно относится к прославлению Степана Бандеры и ОУН-УПА*, считая это идеологией, угрожающей польской государственности и исторической памяти. Кароль Навроцкий занял жесткую позицию по этому вопросу. Интерес к этой теме подогрел недавний инцидент в Варшаве, когда во время концерта белорусского исполнителя на стадионе демонстрировали символы ОУН. В результате более полусотни украинцев были депортированы из Польши.На Украине на действия поляков реагируют болезненно, дерзко, но в то же время с опаской, поскольку Польша является важнейшим логистическим пунктом доставки западного вооружения, и разругаться на этом фоне с Варшавой основательно Зеленскому нельзя. Но и дискредитировать националистическую идеологию, а тем более от неё отказаться, невозможно: на ней держится весь нынешний режим.Эксперты поделились тем, что они думают по этому поводу. Особенно симптоматичны мнения украинских общественников – они готовы объявить Польше войну.Общественный деятель Татьяна ПопИтак, предыстория вкратце: на днях президент Навроцкий призвал внести бандеровскую символику в местный УК и изменить правила приема в гражданство, чтобы польский паспорт не могли получить приверженцы бандеровской идеологии. Требование, понятно, неприятное для укропатриотов, привыкших чувствовать себя в Польше как дома, но вполне нормальное с точки зрения истории стран. А учитывая кучу денег, которые Варшава потратила на допомогу Киеву и прием беженцев (причем многие из них никакие не беженцы, а тупо халявщики с западной Украины), казалось бы, принимайте правила игры и не выделывайтесь по сомнительным поводам.Но политический украинец – это не та зверушка, которая способна быть хоть немного благодарной. И вот уже СМИ обеих стран повествуют печальную историю одной боротьбы: некий журналист Мазуренко свалил в Польшу, получил гражданство, неплохо устроился в местном издании, но стоило Навроцкому покуситься "на святое", как на него немедленно вылили ведро помоев. За что и почему? Тому що воны не рабы, воны того варти и вообще, за то стоял майдан.Персонажа, естественно, тут же уволили (и скорее всего с волчьим билетом на территории Польши), глава канцелярии президента требует его показательного наказания за оскорбление власти и, вероятно, кейс дурачка используют для более точного отсекания от гражданства вот таких укропатриотов.Согласитесь, история забавная и поучительная вовсе не только и не столько для поляков. Это скорее, о психологии постмайданных масс на Украине, их способности здраво оценивать себя и окружающий мир, а также ценить хорошее отношение к себе. А нам, напоминаю, по итогам СВО рядом с ними тоже жить и, возможно, даже проводить мероприятия по приведению к адекватности.Украинский политик Виктор АндрусивПочему я не верю в будущее ЕС Сегодня польский президент присоединился к малым фашистам Орбану и Фицо, в стремлении унизить Украину в обмен на вступление в ЕС. Тем самым он доказал очень простой очевидный тезис: мир и процветание не ведут к хорошей жизни, они ведут к тому, что малые фашисты чувствуют силы реализовывать свои комплексы и травмы. ...На самом же деле мы имеем дело с классической ситуацией: раб не хочет свободы, он хочет своих рабов.Травмированные постсоветские общества, которые переживали комплекс неполноценности по сравнению со старой Европой (Францией и Германией), сегодня хотят самоутверждаться за счет Украины.При этом пока мы истекаем кровью за настоящие европейские ценности, такие, как свобода и достоинство, эти общества превратились в "малых россиян" с требованием их интересов превыше всего, и их лидеры не просто так подражают Путину. И дело не в Фицо, Орбане или Навроцком, дело в обществах, которые за деньги старой Европы стали чувствовать себя выше и лучше нас, а именно поэтому и выбирают таких. Ну и что бы было понятно, “вклад” в европейский бюджет: Польша – минус 8,2 млрд евро (номер один получатель помощи ЕС много лет подряд), Румыния – минус 6 млрд евро, (там чуть не победил мини-фашист Джеорджеску), Венгрия – 4,6 млрд евро, Словакия – минус 20 (данные за 2023 год).Украинский политический блогер Василий АпасовОй, ну и для кого это новость? "Польша будет блокировать вступление Украины в ЕС, пока не будет улажен спор касательно Волынской трагедии, заявил польский министр обороны Косиняк-Камыш". Вот вы раньше прямо не догадывались, что мы ударимся головой о все эти исторические разночтения? Но я тут прямо беды не вижу. Решаем легко. Создали рабочую группу, договорились с поляками найти консенсус. Чего-то где-то извинились. Поехали вместе цветы возложили, пару речей что "надо смотреть не в прошлое, а в будущее", и готово. Хуже будет, когда надо будет решать вопросы с более сильными экономиками ЕС. А все эти Германии и Франции с Нидерландами тоже включатся. Это они сейчас молчат, потому что еще долго до момента. И вот им пофиг на всякие исторические нюансы, а вот на экономику и угрозу их с/х направлению, легкой и тяжелой промышленности им не пофиг. И вопрос станет иначе: "Или вы никуда не идете, или сначала мы забираем контроль над той или иной сферой и потом будет вам одобрямс", вот посмотрите.Украинский политик-националист Андрей ИльенкоПрезидент Польши Навроцкий хочет приравнять "символы бандеризма" (т.е. украинского национализма, желание украинцев иметь свое независимое государство и занимать в нем то же положение, которое занимают, например, поляки в Польше) — к символам нацизма и коммунизма. Также он хочет ограничить выплаты украинским беженцам. Навроцкий – симптом опасной болезни части польского общества, которая не сделала никаких выводов из четырёх разделов Польши. Напомню, ее делили не украинцы, а несколько другие государства. Но сам того, наверное, не желая, Навроцкий своими действиями противодействует ассимиляции украинцев в Польше. Даже часть из них подтолкнет к украинскому национализму и возвращению домой.Политический аналитик Сергей ФурсаШабаш популистов в Варшаве стал возможным благодаря польскому экономическому чуду. Польша, которая была бедной страной в 80-е, догнала по уровню ВВП на душу населения Японию.Если бы про такое кому-то рассказали бы в конце 80-х, то, наверное, человека отправили бы в психушку. Но сейчас это факт. И вот у этого польского экономического чуда есть три составляющих. Первое – это реформы Бальцеровича и Валенсы. То, что так и не смогли сделать на Украине, но сделали в Польше. За что сами поляки до сих пор ненавидят и Бальцеровича и его команду, а Валенсу не выбрали на выборах, потому что никому не нравится шоковая терапия. Второе – это вступление в ЕС и деньги ЕС. Это и открытые рынки и млрд дотаций. И третье – это украинцы, которые отправлялись и отправляются в Польшу за лучшей жизнью. Конечно, влияние этих трех компонентов разное. И украинцы повлияли гораздо меньше, чем деньги ЕС или действия Бальцеровича. Однако начиная с 2017 года, когда стартовал безвиз, польская экономика начала получать безумное конкурентное преимущество от украинских работников. ……Потому, атакуя украинцев, Польша атакует в первую очередь себя. Украинцы уедут, а проблемы останутся. И их станет больше. И поэтому, когда новый президент Польши так много внимания уделяет вопросу истории, ему лучше изучить самую новейшую историю и пример Орбана. Потому что венгры были лидерами реформ в 90-е. И, конечно, самой богатой страной бывшего советского блока. Но затем к власти дорвался коррупционер и популист Орбан. И теперь Венгрия самая бедная страна ЕС. Похоже, что поляки могут повторить этот путь. Кажется, когда-то Украина и Польша выбрали идеальный вариант - "мы прощаем и просим прощения". За все, что было в прошлом. А там было много всякого. Но почему-то поляки решили, что им это не подходит.Что ж, это выбор. Взрослые люди… Выиграет ли от этого Украина? Сейчас только если часть украинцев вернется. Пока идет война – вряд ли мы можем рассчитывать на значительный процент возврата.После – возможно, часть и вернется.А долгосрочно мы обречены на борьбу с Польшей за трудовых мигрантов. И такая неадекватная Польша создает нам больше возможностей. Мы можем быть более привлекательной страной. Но тут уже вопрос, чтобы на арену не вышли наши доморощенные популисты. А это уже другой очень болезненный вопрос.* деятельность организации запрещена на территории РФЧитайте также: Когда президента Польши Кароля Навроцкого внесут на "Миротворец"?

польша

украина

варшава

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

эксклюзив, польша, украина, варшава, кароль навроцкий, виктор орбан, лешек бальцерович, сейм, оун, ес