Когда президента Польши Кароля Навроцкого внесут на "Миротворец"?

Когда президента Польши Кароля Навроцкого внесут на "Миротворец"?

Президент Польши ветировал закон о помощи украинцам и предложил запретить бандеровскую символику. Киев пригрозил "реакцией", так что Кароль Навроцкий может оказаться на "Миротворце" рядом с Виктором Орбаном

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/06/1066532276_359:114:1459:733_1920x0_80_0_0_7033c1c90126c9bbfd985b82d3e74fe3.jpg

Новый президент Польши Кароль Навроцкий своеобразно "поздравил" Украину с её Днём независимости. На следующий день после торжеств в Киеве, 25 августа, глава польского государства наложил вето на новую версию закона "О помощи гражданам Украины", что может лишить легального статуса в Польше почти миллион украинцев. Кроме того, Навроцкий анонсировал законодательную инициативу, которая в Уголовном кодексе Польши приравняет бандеровскую символику к нацистской и коммунистической — то есть её использование будет грозить тюремным заключением.Объявляя о своём вето на правительственный закон, президент Польши отметил, что за три с половиной года российско-украинского конфликта польские стратегические интересы остались прежними, и Россия является самой большой угрозой для безопасности Польши. Однако, по его словам, ситуация в сфере финансов и общественных настроений в стране существенно изменилась."Закон о помощи гражданам Украины, который я получил на подпись, не вносит поправок, по которым шла публичная дискуссия. Я не меняю своего мнения и намерен выполнять свои обязательства. Считаю, что 800 злотых в месяц (около 200 долларов — прим.) на каждого ребёнка должны получать только те украинцы, которые принимают вызов — работать в Польше", — подчеркнул он.Президент Польши считает, что речь идёт о достижении социальной справедливости. "Поляки в своей стране должны быть, по крайней мере, на равных с нашими гостями с Украины. Для меня это принципиальный вопрос, поэтому я не подписал закон о помощи гражданам Украины в таком виде", — аргументировал свою позицию Навроцкий и добавил, что предложил президентский законопроект по этому вопросу."Призываю правительство и все партии в парламенте в течение двух недель упорно работать над формой этого закона", — сказал он.Законопроект Навроцкого предусматривает, что доступ к помощи на детей, а также к социальным услугам и системе здравоохранения получат только те граждане Украины, которые работают и платят социальные взносы в Польше. Глава Канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий отметил, что решения Навроцкого не направлены против украинцев, находящихся на польской земле.Он подчеркнул, что изменений не должны бояться те, кто легально работает, платит налоги или имеет собственный бизнес. "Однако была группа, которая не проявляла к этому интереса", — добавил чиновник. Богуцкий также отметил, что закон должен быть справедливым в отношении поляков. "Именно поляки являются хозяевами в своей стране, и именно поляки должны иметь наибольшие привилегии, а не люди любой другой национальности", — сказал он.Но дело не только в реальных привилегиях, которые получили украинцы в Польше с марта 2022 года. Новая редакция закона о помощи гражданам Украины, ветированная Навроцким, также предусматривала продление временной защиты для них до 4 марта 2026 года. Ныне этот статус действует до 30 сентября 2025 года и позволяет 993 тысячам граждан Украины не только получать пособия, бесплатно лечиться и учиться в Польше, но и работать без дополнительных разрешений.При этом украинцы с дипломами мединститутов могут претендовать на места польских врачей без нострификации своих документов об образовании и даже без сдачи экзамена на знание польского языка. Неудивительно, что решение президента Польши сразу же поддержала Главная врачебная палата (ГВП) страны, объединяющая всех профессиональных врачей страны. Председатель этой организации Лукаш Янковский отметил, что решение Кароля Навроцкого свидетельствует об учёте требований медицинского сообщества.В официальном заявлении Янковский подчеркнул: "С самого начала мы подчёркивали, что безопасность пациентов всегда должна быть важнее спонтанных политических решений". Ранее ГВП неоднократно отмечала, что трудоустройство украинских врачей в Польше на упрощённых условиях не только наносит вред польской системе здравоохранения, но и ослабляет украинскую, которая в настоящее время остро нуждается в кадрах. Кроме того, массовое раздражение обычных поляков вызывает тот факт, что граждане Украины получили приоритетное место в очередях к польским врачам, где и до того приходилось ждать по несколько месяцев.А вот в правительстве Польши действия главы государства резко раскритиковали, причём интересы украинских беженцев подчинённых премьера Дональда Туска волнуют далеко не в первую очередь. Польский вице-премьер Кшиштоф Гавковский признал, что заветированный законопроект предусматривал финансовую помощь вооружённым формированиям Украины."Кароль Навроцкий отключает интернет Украине, ведь де-факто это означает его решение относительно закона о помощи гражданам Украины. Это конец интернета Starlink, который Польша предоставляет воюющей Украине. Это также конец поддержки для хранения данных украинской администрации в безопасном месте", — подчеркнул польский вице-премьер.Гавковский заявил, что не может представить "лучшего подарка" для армии Владимира Путина, чем отключение Украины от интернета. "Господин президент, вы должны прекратить слепо наносить удары в сторону правительства во имя политической борьбы. Вы вредите людям, которые борются за свою независимость, и одновременно помогаете России", — подытожил чиновник.В свою очередь, экс-кандидат в президенты Польши от националистической партии "Конфедерация" Славомир Ментцен поддержал отмену финансирования из польского бюджета услуг Starlink для Украины. "Если Украина хочет Starlink, пусть за него платит", — написал он в социальных сетях, добавив: "Не вижу причин, по которым мы должны за него платить. Деньги польских налогоплательщиков должны быть потрачены на нужды поляков".Это вызвало резкую реакцию ещё одного вице-премьера, главы МИД Польши Радослава Сикорского. Он заявил, что "помогая Украине, мы не допускаем армию Путина к нашим границам, что отвечает интересам, в том числе финансовым, польских налогоплательщиков". Сикорский добавил, что осуществление внешней политики "сложнее таблицы умножения".Правда, основные дискуссии в польском обществе всё же вызывали внутриполитические последствия закона о помощи гражданам Украины. В ходе недавней президентской кампании даже кандидат от правящей коалиции Рафал Тшасковский заявлял, что социальную помощь должны получать только работающие в Польше украинцы. Судя по всему, это требование появится и в новой версии правительственного законопроекта, о подготовке которого сообщил 26 августа спикер польского правительства Адам Шлапка. "Совет министров работает над решением, которое урегулирует вопрос оказания помощи всем иностранцам в Польше", — сказал он.Примечательно, что официальный Киев публично пока не отреагировал на действия президента Польши в отношении закона о помощи гражданам Украины — в отличие от другой законодательной инициативы Кароля Навроцкого, о которой тот также объявил 25 августа."Чтобы устранить российскую пропаганду и выстроить польско-украинские отношения на настоящем партнёрстве и взаимном уважении, чувствительности, я считаю, что мы должны в законопроекте закрепить однозначный лозунг: “стоп бандеризму”. А также в Уголовном кодексе — приравнять бандеровские символы к символам, которые соответствуют немецкому национал-социализму, общеизвестному как нацизм, и советскому коммунизму (ныне в Польше за нацистскую и коммунистическую символику можно получить до трёх лет тюрьмы — прим.). Нужно также внести изменения в закон об Институте национальной памяти — Комиссии по преследованию преступлений против польского народа в части, касающейся преступлений ОУН-УПА*", — сказал президент Польши.Навроцкий сообщил, что президентский проект, который содержит указанные предложения, предусматривает продление срока обретения гражданства с трёх до десяти лет, а также повышение наказания за незаконное пересечение границы до пяти лет лишения свободы. Он добавил, что эти решения отвечают интересам польского национального сообщества и хорошим отношениям с Украиной, которые должны строиться "на фундаменте справедливости, правды и вопреки российской пропаганде".Вечером 25 августа на киевском портале "Украинская правда" со ссылкой на неназванный дипломатический источник появилась информация о том, что Киев предупреждает Польшу о потенциальной реакции, если в этой стране запретят красно-чёрную бандеровскую символику, которая ныне широко используется на Украине."Любые политизированные решения о якобы приравнивании украинских символов к нацистским и коммунистическим могут спровоцировать усиление негативных настроений в украинском обществе и потребуют реагирования украинской стороны", — подчеркнули в украинском дипломатическом ведомстве.Ответ Канцелярии президента Польши был достаточно жёстким. Её глава Збигнев Богуцкий 26 августа заявил, что никто не будет указывать полякам и их президенту. Чиновник подчеркнул, что поляки имеют не только право, но и обязанность по отношению к жертвам Волынской резни, чтобы ожидать от украинских властей честного отношения к истории."Только правда может закрыть этот вопрос. Лекарство от этой раны, которую, к сожалению, время от времени бередят, — я говорю о геноциде поляков на Волыни и в Восточной Галиции, — это просто правда. И украинские власти должны отстаивать эту правду. Это совершенно ясно и понятно. Никто не будет диктовать президенту Польши и польскому народу, какие законы нам следует принимать в Польше и как нам следует действовать", — подчеркнул Богуцкий.Пока сложно прогнозировать, какой может быть анонсированная реакция Киева на криминализацию бандеровской символики в Польше (а шансы на это достаточно высоки, ведь красно-чёрные флаги на концертах в польских городах и такие же полосы на памятниках погибшим полякам уже достали не только консервативную оппозицию, но и часть правящей леволиберальной коалиции).Конечно, вряд ли Владимир Зеленский с ухмылкой пригрозит уничтожением трубопровода, ведущего в Польшу, а глава киевской дипломатии не начнёт в соцсетях давать указания Варшаве — как это случилось на днях с Венгрией. А вот появление Кароля Навроцкого в базе данных украинского "списка смерти", сайта "Миротворец", где с весны 2022 года находится венгерский премьер Виктор Орбан, вполне возможно.Правда, учитывая важность Польши для продолжения войны Запада против России на территории Украины, может повториться ситуация с Казахстаном. Президента этой страны Касым-Жомарта Токаева внесли на "Миротворец" в декабре 2019 года, а когда в октябре 2022 года это вызвало скандал — тихо убрали оттуда после окрика из Лондона.* деятельность организации запрещена на территории РФЧитайте также: Алексей Кочетков: Поляки не получили политических бонусов за поддержку Украины и теперь злятся на неё

