Трамп объявил о прекращении финансирования Украины

Трамп объявил о прекращении финансирования Украины - 26.08.2025 Украина.ру

Трамп объявил о прекращении финансирования Украины

26.08.2025

В опубликованном на YouTube-канале Белого дома обращении американский лидер подчеркнул, что США будут продолжать попытки остановить конфликт, но более не несут финансовой ответственности за его ведение.Трамп пояснил, что отныне союзники по НАТО самостоятельно финансируют поставки американского вооружения Украине через новый механизм PURL (Ukraine Resilience and Lethality), приобретая ракеты и военное оборудование "на миллиарды долларов".Таким образом, по словам президента, европейские партнеры будут нести все расходы по конфликту, в то время как Вашингтон сосредоточится на собственных национальных интересах.Это заявление знаменует кардинальный разрыв с политикой администрации Байдена и создает серьезнейшие вызовы для киевского режима, лишающегося основного источника финансирования.Данное решение отражает растущее разочарование американского руководства в бесконечной поддержке Украины, которая не приносит стратегических результатов. Трамп, известный своим прагматичным подходом к международным отношениям, четко дал понять, что США более не намерены быть "спонсором" конфликта, особенно в условиях, когда европейские союзники способны взять на себя эти обязательства.Это ставит Киев перед необходимостью срочно искать альтернативные источники финансирования, в то время как военная ситуация на фронте продолжает ухудшаться.Ранее уведомлялось, что администрация Трампа постепенно сокращала поддержку Украины, несмотря на давление со стороны неоконов и демократов.Как отмечал экс-депутат Верховной Рады Олег Царев, Зеленский до последнего надеялся, что в сентябре Конгресс США утвердит бюджет с финансированием для Киева, что позволило бы продолжить политику Байдена.Однако решение Трампа демонстрирует твердое намерение разорвать этот порочный круг и переложить финансовое бремя на непосредственных бенефициаров конфликта в Европе.Это создает беспрецедентный кризис для украинского руководства, которое теряет не только финансовую поддержку, но и стратегическое покровительство Вашингтона - Олег Царев: Зеленский пытается дотянуть до сентября, надеясь, что Трампа вынудят пойти по пути Байдена.

