https://ukraina.ru/20250817/zapadnaya-ukraina-za-minuvshuyu-nedelyu-chestvovanie-soldat-rossii-i-ocherednye-yazykovye-voyny-1067121499.html

Западная Украина за минувшую неделю: чествование солдат России и очередные языковые войны

Западная Украина за минувшую неделю: чествование солдат России и очередные языковые войны - 17.08.2025 Украина.ру

Западная Украина за минувшую неделю: чествование солдат России и очередные языковые войны

Западная Украина сохраняет за собой статус региона, где по языковым вопросам идут настоящие баталии. Как правило, речь идёт о беспощадной борьбе с русским языком, и она в очередной раз разгорелась во Львове.

2025-08-17T07:02

2025-08-17T07:02

2025-08-17T07:02

западная украина за неделю

эксклюзив

украина

чехословакия

львов

алексей гончаренко

виктор янукович

вооруженные силы украины

ес

instagram

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103311/52/1033115244_0:25:900:531_1920x0_80_0_0_db5a4ebe6b5a3c54a47744047b094a7d.jpg

Под Зборовом почтили память чехов и словаков, воевавших за РоссиюПолитика исторической памяти на Западной Украине иногда делает удивительные зигзаги. С одной стороны, власть в регионе с ненавистью относится к любым следам Советского Союза и Российской Империи. Это касается и военных могил, которые во всём мире подлежат особой защите, независимо от того, кто в них похоронен.Вот уже несколько лет весь мир наблюдает за ликвидацией во Львове памятника советским воинам, погибшим в годы Второй мировой войны, и за дикими предложениями мэра Львова обменять останки павших на украинских военнопленных в России. Кстати, эксгумированные останки, несмотря на обещания львовской власти, до сих пор не перезахоронены, а хранятся в мешках на складе.С другой стороны, ради показной преданности "европейским ценностям" (причём иногда речь идёт в прямом смысле о деньгах) в той же Галичине вынуждены заботиться о могилах, в том числе воинов Русской императорской армии, особенно когда к ним приковано внимание чиновников и общественности стран ЕС.Так происходит, например, с мемориальным комплексом в селе Гийче Жовковского района Львовской области, где похоронены солдаты и офицеры 2-го полка Тирольских горных стрелков армии Австро-Венгрии и 42-го пехотного полка Русской императорской армии, погибшие в бою в сентябре 1914 года. Мемориал был создан в 1917 году, реставрирован в 1994–1996 годах за счёт средств организации "Австрийский чёрный крест", которая опекает военные захоронения. Кстати, в 1994 году власти Львовской области предлагали не восстанавливать российскую часть мемориала с целью экономии средств, что было воспринято австрийцами как дикость.Однако если в Гийче чиновники, пусть и сквозь зубы, вынуждены говорить о похороненных там русских военных, то в случае мемориала чехословацким легионерам в Тернопольской области власти на днях просто не упомянули о том, что чехословацкий корпус был частью Русской императорской армии.В понедельник, 11 августа, в селе Калиновка почтили память павших чехословацких легионеров, погибших в битве под Зборовом в 1917 году. Здесь похоронены почти двести военных из тогдашней Чехословакии. Цветы к мемориалу возложили министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, специально ради этого прибывший в Тернопольскую область, заместитель министра иностранных дел Украины Александр Мищенко и начальник Тернопольской областной военной администрации Вячеслав Негода."Это были легионеры, которые погибли в 1917 году здесь, но на самом деле завоевали независимость Чехословакии. Именно сила легионов позволила возникнуть Чехословакии как таковой. В это время признали, что Чехословакия может вообще существовать как самостоятельное государство. Это должно быть для нас большим вдохновением и сегодня", — заявил глава чешской дипломатии, назвав мемориальный комплекс "редкостным местом".По словам Александра Мищенко, в июле 1917 года в Калиновке под Зборовом произошло сражение, которое заложило основу армии независимой Чехословакии. "Здесь была битва, где из пленных чехов и словаков была сформирована первая бригада. И эта бригада воевала уже сообща, как представитель независимого государства. Мы проводим параллель, что только в борьбе за свою независимость можно сохранить территориальную целостность, сформировать государство. Наши коллеги, уважая память своих предков, погибших за свободу их страны, сегодня помогают нам, чем могут", — отметил замглавы МИД Украины.Однако чешский и украинский дипломаты принципиально обошли молчанием тот факт, что чехословацкий легион входил в состав Русской императорской армии. Об этом рассказал собравшимся журналистам заведующий отделом истории Тернопольского областного центра памятников культурного наследия Владимир Салук."Во время Первой мировой войны Русская императорская армия запланировала наступление на Запад. Это была так называемая "офензива Керенского" летом 1917 года, к которой привлекли чехословацких легионеров. Эти воины до этого были военнопленными, ранее служившими в австро-венгерской армии, или добровольцами и вошли в отдельное военное соединение в составе Русской императорской армии. То есть воевали на стороне Антанты против Австро-Венгрии с целью обрести независимость своего государства. Для чешского и словацкого народов это сражение является выдающимся, потому что впервые были задействованы и победили, собственно, чехословацкие легионеры. Этот день является одной из ключевых дат создания чешской армии", — сказал историк."В 1922 году на кладбище нынешней Калиновки эксгумировали останки одного неизвестного чешского солдата. Его торжественно перезахоронили в староместской ратуше в Праге. Это одно из важных военных захоронений", — добавил Владимир Салук.Мемориал на месте боя русской и австро-венгерской армий открыли в 1927 году во время Второй Речи Посполитой, о чём тоже не упомянули ни дипломаты из Киева и Праги, ни чиновники и историки из Тернополя. В независимой Украине могилу чехословацких легионеров признали памятником истории местного значения и обновили только в 2016 году, накануне сотой годовщины боя под Зборовом.В регионе вспыхнули очередные "языковые войны"Западная Украина сохраняет за собой статус региона, где по языковым вопросам идут настоящие баталии. Как правило, речь идёт о беспощадной борьбе с русским языком, и она в очередной раз разгорелась во Львове. Однако в условиях перманентной подготовки к выборам власти решили лицемерно встать на защиту русскоязычных жителей, ведь они скоро могут стать электоратом.Инициатором первой истории стала львовская журналистка Ирина Сало, руководящая управлением коммуникаций Львовского горсовета. Она рассказала в социальных сетях о своём шестидневном автобусном путешествии по Италии от львовской компании "Аккорд-тур" и обвинила туроператора в пренебрежении украинским языком.По её словам, перед прибытием в Триест туристам сообщили, что экскурсия будет проходить на русском языке. "В автобусе за четыре часа до приезда сообщают: "Извините, но экскурсия будет по-русски". Нет, это вы меня извините, но мы на такую экскурсию не идём. Представила, как это будет выглядеть со стороны — "москали на отдыхе". Меня даже перекосило", — написала Ирина Сало.Она отметила, что обратилась к куратору тура, а впоследствии к менеджеру компании, требуя разрешения проблемы, в том числе возврата средств за экскурсию. Однако менеджер ответила, что украиноязычных гидов не хватает, и предложила туристке "не слушать экскурсию, а просто разглядывать вокруг".Однако журналистка отказалась посещать русскоязычную экскурсию вместе с подругой и детьми, отметив, что не хочет, чтобы её дочь, которую она "годами отгоняла от всего русского", слушала русский язык в группе украинцев. Она также предупредила компанию о репутационных рисках из-за этого инцидента, но "Аккорд-тур" не предложил никакого решения."Компания "Аккорд-тур" на четвёртом году полномасштабной войны до сих пор не видит проблемы, когда украинцам за рубежом по умолчанию проводят экскурсии только по-русски", — написала Ирина Сало и призвала тех, кто сталкивался с подобными ситуациями, бойкотировать русскоязычных гидов и "выражать своё фэ".На сообщение Ирины Сало отреагировало более полутора тысяч человек, которые оставили более трёхсот комментариев и распространили пост во многих группах. Многие написали, что сталкивались с подобной ситуацией на экскурсиях фирмы "Аккорд-тур". При этом работающая в Салониках гид Оксана Бубанова пояснила, что украинским туристическим фирмам просто выгоднее заказывать русскоязычных гидов, поскольку те устанавливают более низкие цены на свои услуги. Кроме того, во многих городах Европы просто нет лицензированных гидов, владеющих украинским языком.На следующий день уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская заявила, что украинские туроператоры обязаны заранее уведомлять клиентов о языке проведения экскурсий. По её словам, украиноязычное сопровождение — это не только требование Закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", но и вопрос национального достоинства и уважения клиентов.Чиновница также признала проблему нехватки украиноязычных гидов за границей и призвала к созданию государственных программ для их подготовки, чтобы украинцы могли получать туристические услуги на родном языке даже за пределами страны.Следует отметить, что Елена Ивановская, в отличие от своего предшественника Тараса Кременя, не начала угрожать туристической компании штрафами за нарушение языкового законодательства. При этом в "Аккорд-туре" ситуацию публично не комментируют, требуя от СМИ прислать им письменный запрос. Очевидно, в самом мощном туристическом операторе Западной Украины просто надеются, что скандал утихнет.Однако не исключено, что в компании могут рассчитывать и на определённое смягчение языковой политики на Украине в целом, на что даёт надежду ситуация вокруг блогерши из Хмельницкого Елены Мандзюк. Она имеет более миллиона подписчиков в Instagram* и известна своей радикальной позицией в отношении российского контента. Мандзюк настаивает на полном исключении российского продукта из украинского информационного пространства. Бывший муж блогера сейчас служит в ВСУ, а сама она активно занимается волонтёрством. При этом её имя в социальных сетях написано на русский манер — Elena, а не Olena.Скандал вокруг Елены Мандзюк вспыхнул после того, как в середине июля она написала под одним из своих сообщений в Instagram: "Мои дети могут и от***дить ребёнка, говорящего на языке террористов. В чём проблема?" В конце июля скандальный депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко** подал на Мандзюк заявление в полицию, и 14 августа он опубликовал письмо о том, что полиция возбудила уголовное дело за разжигание вражды против блогера Мандзюк. "Трепаться о несчастных украинских детях кто попало больше не будет", — заявил Гончаренко, который во времена Януковича был "профессиональным защитником русского языка" в Одессе.Блогерша 15 августа подтвердила возбуждение уголовного дела на своей странице в Instagram, назвав Гончаренко "пророссийским животным". Она написала, что её муж уже четвёртый год находится на фронте, а её дети "воспринимают русскоязычных людей как угрозу". Она добавила, что у неё "прекрасная адвокатша", и это дело "закроется, так и не начавшись"."Скажите, кого здесь притесняют? Кого хочет посадить государство — меня, украинку, мечтающую о свободном украиноязычном пространстве? А главное — почему мы, украинцы, до сих пор вынуждены оправдываться за то, что хотим жить на Украине, говорить по-украински и защищать себя от всего московитского? Гончаренко и ему подобные — вы п*****сы, которые работают на руку врагу, я вас ненавижу, вы и есть то самое зло, которое разрушает Украину изнутри!" — написала Мандзюк. Являются ли слова "от***дить" и "п*****сы" исконно украинскими, она не объяснила.* принадлежит компании Meta, деятельность которой запрещена в РФ** внесён в РФ в список экстремистов и террористовЧитайте также: Западная Украина за минувшую неделю. НАБУ против поставщиков дронов, а ТЦК – против водителей

украина

чехословакия

львов

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Олег Хавич

Олег Хавич

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

эксклюзив, украина, чехословакия, львов, алексей гончаренко, виктор янукович, вооруженные силы украины, ес, instagram