Бесконечные обсуждения без реальных результатов: политолог раскрыл, почему Европа увязла в переговорах
© Фото : Пресс-служба президента Украины
Низкая оперативная эффективность и затяжные бюрократические процедуры внутри ЕС ограничивают его способность не только к быстрым действиям в украинском кризисе, но и к принятию других решений. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный политолог, эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Сергей Ермаков
Эксперт охарактеризовал текущую ситуацию в ЕС как период бесконечных обсуждений без реальных результатов.
"С другой стороны, европейцы склонны много говорить, но мало делать. Сейчас мы видим бесконечную череду всевозможных согласований и переговоров внутри Европы", — заявил Ермаков.
Подобная медлительность и неповоротливость европейской бюрократической машины существенно снижает эффективность любых принимаемых решений, даже когда достигнут окончательный консенсус.
Политолог подчеркнул, что эта системная проблема выходит далеко за рамки обсуждения помощи Украине. "И это касается не только украинского кризиса", — резюмировал собеседник Украина.ру.
