Бесконечные обсуждения без реальных результатов: политолог раскрыл, почему Европа увязла в переговорах
Низкая оперативная эффективность и затяжные бюрократические процедуры внутри ЕС ограничивают его способность не только к быстрым действиям в украинском кризисе, но и к принятию других решений. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный политолог, эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Сергей Ермаков
Эксперт охарактеризовал текущую ситуацию в ЕС как период бесконечных обсуждений без реальных результатов. Подобная медлительность и неповоротливость европейской бюрократической машины существенно снижает эффективность любых принимаемых решений, даже когда достигнут окончательный консенсус.Политолог подчеркнул, что эта системная проблема выходит далеко за рамки обсуждения помощи Украине. "И это касается не только украинского кризиса", — резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст материала Анны Черкасовой "Сергей Ермаков: Европа и Киев сплотились против России, но Трамп их держит на коротком поводке" на сайте Украина.ру.О том, какие рычаги сейчас есть у Трампа, чтобы повлиять на Зеленского — в материале Анны Черкасовой "Максим Бардин: Европа и глубинное государство тянут время, надеясь на заморозку конфликта на Украине".
Низкая оперативная эффективность и затяжные бюрократические процедуры внутри ЕС ограничивают его способность не только к быстрым действиям в украинском кризисе, но и к принятию других решений. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный политолог, эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Сергей Ермаков
Эксперт охарактеризовал текущую ситуацию в ЕС как период бесконечных обсуждений без реальных результатов.
"С другой стороны, европейцы склонны много говорить, но мало делать. Сейчас мы видим бесконечную череду всевозможных согласований и переговоров внутри Европы", — заявил Ермаков.
Подобная медлительность и неповоротливость европейской бюрократической машины существенно снижает эффективность любых принимаемых решений, даже когда достигнут окончательный консенсус.
Политолог подчеркнул, что эта системная проблема выходит далеко за рамки обсуждения помощи Украине. "И это касается не только украинского кризиса", — резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Сергей Ермаков: Европа и Киев сплотились против России, но Трамп их держит на коротком поводке" на сайте Украина.ру.
О том, какие рычаги сейчас есть у Трампа, чтобы повлиять на Зеленского — в материале Анны Черкасовой "Максим Бардин: Европа и глубинное государство тянут время, надеясь на заморозку конфликта на Украине".
Лента новостейМолния