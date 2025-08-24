https://ukraina.ru/20250824/amerika-vyydet-iz-igry-ermakov-pro-sereznoe-preduprezhdenie-trampa-evrope-i-ukraine-1067399879.html

"Америка выйдет из игры": Ермаков про серьезное предупреждение Трампа Европе и Украине

Вашингтон четко обозначил свою готовность отказаться от дальнейшего участия в украинском кризисе, если союзники не обеспечат ему выгодную сделку по урегулированию конфликта. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный политолог, эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Сергей Ермаков

Отвечая на вопрос о возможных действиях США в случае неудачи давления на Киев, политолог заявил, что такой сценарий сложно представить. По его словам, американский президент Дональд Трамп уже открыто выразил свое нетерпение, что является само по себе мощным сигналом."Трамп заявил, что в целом ситуация его начинает утомлять. На последней встрече в Белом доме он достаточно четко дал понять европейцам и Киеву, что, если они не пойдут на уступки, чтобы обеспечить удачную сделку Трампу, Америка выйдет из игры", — объяснил эксперт позицию лидера США. Ермаков добавил, что именно такого развития событий — выхода США из игры — больше всего опасается Киев. Таким образом, заявление Трампа является серьезным предупреждением для Европы и Украины, подытожил собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Сергей Ермаков: Европа и Киев сплотились против России, но Трамп их держит на коротком поводке" на сайте Украина.ру.О гарантиях, которые может дать Запад Украине — в статье Василия Стоякина "Гарантии кидка".

