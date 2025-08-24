"Америка выйдет из игры": Ермаков про серьезное предупреждение Трампа Европе и Украине - 24.08.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250824/amerika-vyydet-iz-igry-ermakov-pro-sereznoe-preduprezhdenie-trampa-evrope-i-ukraine-1067399879.html
"Америка выйдет из игры": Ермаков про серьезное предупреждение Трампа Европе и Украине
"Америка выйдет из игры": Ермаков про серьезное предупреждение Трампа Европе и Украине - 24.08.2025 Украина.ру
"Америка выйдет из игры": Ермаков про серьезное предупреждение Трампа Европе и Украине
Вашингтон четко обозначил свою готовность отказаться от дальнейшего участия в украинском кризисе, если союзники не обеспечат ему выгодную сделку по урегулированию конфликта. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный политолог, эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Сергей Ермаков
2025-08-24T07:30
2025-08-24T07:30
новости
киев
европа
украина
дональд трамп
украина.ру
политолог
сделка
белый дом
новости о переговорах россии и украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/15/1067375734_0:37:1136:676_1920x0_80_0_0_2ca1da4526c3f730301829ae43314f53.jpg
Отвечая на вопрос о возможных действиях США в случае неудачи давления на Киев, политолог заявил, что такой сценарий сложно представить. По его словам, американский президент Дональд Трамп уже открыто выразил свое нетерпение, что является само по себе мощным сигналом."Трамп заявил, что в целом ситуация его начинает утомлять. На последней встрече в Белом доме он достаточно четко дал понять европейцам и Киеву, что, если они не пойдут на уступки, чтобы обеспечить удачную сделку Трампу, Америка выйдет из игры", — объяснил эксперт позицию лидера США. Ермаков добавил, что именно такого развития событий — выхода США из игры — больше всего опасается Киев. Таким образом, заявление Трампа является серьезным предупреждением для Европы и Украины, подытожил собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Сергей Ермаков: Европа и Киев сплотились против России, но Трамп их держит на коротком поводке" на сайте Украина.ру.О гарантиях, которые может дать Запад Украине — в статье Василия Стоякина "Гарантии кидка".
https://ukraina.ru/20250820/dmitriy-drobnitskiy-u-trampa-net-realnoy-vlasti-poetomu-osenyu-kongress-razrushit-peregovornyy-1067277890.html
киев
европа
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/15/1067375734_94:0:1043:712_1920x0_80_0_0_bcab9fb0ff14021582850264f8efad9c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, киев, европа, украина, дональд трамп, украина.ру, политолог, сделка, белый дом, новости о переговорах россии и украины, переговоры, новости переговоров, переговоры по украине 2025, чем закончились переговоры, главные новости, военный эксперт, эксперты
Новости, Киев, Европа, Украина, Дональд Трамп, Украина.ру, политолог, сделка, Белый дом, новости о переговорах России и Украины, переговоры, новости переговоров, переговоры по Украине 2025, чем закончились переговоры, Главные новости, военный эксперт, эксперты

"Америка выйдет из игры": Ермаков про серьезное предупреждение Трампа Европе и Украине

07:30 24.08.2025
 
© Украина.ру
- РИА Новости, 1920, 24.08.2025
© Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
Вашингтон четко обозначил свою готовность отказаться от дальнейшего участия в украинском кризисе, если союзники не обеспечат ему выгодную сделку по урегулированию конфликта. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный политолог, эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Сергей Ермаков
Отвечая на вопрос о возможных действиях США в случае неудачи давления на Киев, политолог заявил, что такой сценарий сложно представить. По его словам, американский президент Дональд Трамп уже открыто выразил свое нетерпение, что является само по себе мощным сигналом.
"Трамп заявил, что в целом ситуация его начинает утомлять. На последней встрече в Белом доме он достаточно четко дал понять европейцам и Киеву, что, если они не пойдут на уступки, чтобы обеспечить удачную сделку Трампу, Америка выйдет из игры", — объяснил эксперт позицию лидера США.
Ермаков добавил, что именно такого развития событий — выхода США из игры — больше всего опасается Киев. Таким образом, заявление Трампа является серьезным предупреждением для Европы и Украины, подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Сергей Ермаков: Европа и Киев сплотились против России, но Трамп их держит на коротком поводке" на сайте Украина.ру.
О гарантиях, которые может дать Запад Украине — в статье Василия Стоякина "Гарантии кидка".
Дмитрий Дробницкий интервью - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
20 августа, 07:00
Дмитрий Дробницкий: У Трампа нет реальной власти, поэтому осенью Конгресс разрушит переговорный процессНад Трампом висит дамоклов меч Конгресса, который возвращается с каникул в сентябре и будет делать то, что считает нужным. Здесь республиканцы и демократы солидарны в том, что нужно принимать санкции против России и поддерживать Украину. Там есть группа республиканцев, которые выступают за урегулирование, уход США из Европы, но она в меньшинстве.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиКиевЕвропаУкраинаДональд ТрампУкраина.руполитологсделкаБелый домновости о переговорах России и Украиныпереговорыновости переговоровпереговоры по Украине 2025чем закончились переговорыГлавные новостивоенный экспертэксперты
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:15Ко Дню незалэжности Украины, который отмечается сегодня, Зеленский записал видеообращение на Майдане на фоне импровизированного мемориала памяти погибших всушников
09:00Как нейтрализуют диверсантов: Сазонов раскрыл детали антидиверсионной работы на границе
08:30"Русская машина едет к своей победе": военный эксперт о стратегических перспективах СВО
08:15За минувшую ночь российские системы ПВО уничтожили 95 украинских беспилотников над своей территорией — Министерство обороны РФ
08:03Ночью "Герани" атаковали объекты ВСУ в Чаплино Синельниковского района Днепропетровской области
08:01Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Нижнекамска — Росавиация
08:00Культурная революция в Китае: воспоминания о настоящем
07:34Утром 24 августа над портом Усть-Луга уничтожено 10 БПЛА — глава региона
07:30"Америка выйдет из игры": Ермаков про серьезное предупреждение Трампа Европе и Украине
07:05Наши силы ПВО уничтожили ночью БПЛА в Октябрьском сельском и Миллеровском районе. — докладывает врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь
07:04Четыре беспилотника уничтожены в Кингисеппском районе Ленобласти — губернатор Дрозденко
07:00Украина не сможет производить дизель и бензин: Анпилогов про удары ВС РФ по объектам инфраструктуры
06:58Девять украинских беспилотников сбили ночью в Смоленской области, пострадавших нет, объекты инфраструктуры не повреждены, — губернатор Василий Анохин
06:30"На такие условия мы не пойдем": Анпилогов о несовместимости позиций сторон на переговорах
06:15Диверсанты не останутся незамеченными: Сазонов о роли местного населения в защите рубежей
06:04Апти Алаудинов: "Ахмат" — это бойцы не из Чечни, а из всей России
06:04Западная Украина за минувшую неделю: пуля в голову пенсионерке от ТЦК
06:03"Мы же не крепостные, почему нас заставляют воевать?" Внезапные открытия украинских экспертов
06:00Внутренние проблемы Мерца, Стармера и Макрона ослабляют единство ЕС против России — Ермаков
05:49Старый добрый "Урал", водка для "друга" Зеленского и мода на СССР: аляскинские символы дружбы РФ и США
Лента новостейМолния