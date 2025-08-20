https://ukraina.ru/20250820/tramp-lishilsya-glavnogo-instrumenta-davleniya-mediatekhnolog-ob-adskikh-sanktsiyakh-ssha-1067331970.html
Трамп лишился главного инструмента давления: медиатехнолог об "адских санкциях" США
Угрозы Вашингтона ввести санкции против покупателей российских энергоресурсов не сработали. Об этом изданию Украина.ру рассказал ветеран СВО и медиатехнолог Илья Янсен
"Расчет США был на то, что они через вторичные санкции смогут лишить Россию связи с ключевыми экономическими партнерами, однако угрозы Трампа привели к обратному эффекту" - заявил эксперт. По его словам, до того, как президент США ввел дополнительные тарифы против Индии, Дели и Пекин находились в затяжном политическом конфликте - однако в настоящий момент происходит сближение двух государств. Янсен отметил, что важным фактором налаживания отношений между двумя крупнейшими по населению государствами стало давление со стороны США - и Дели, и Пекин категорически отвергли требования Трампа прекратить закупки энергоресурсов у России в случае продолжения боевых действий. Угрозы Вашингтона вынудили руководство Индии и Китая совместно искать способы противодействия. Кроме того, это привело к проблемам у предприятий американского ВПК, которые поставляли вооружения в Индию. По словам медиатехнолога, во многом именно из-за этого Дональд Трамп отказался от введения "вторичных санкций" и согласился на прямые переговоры с президентом России. Эксперт подчеркивает, что возможность санкционного давления на ключевых экономических союзников России являлась главным козырем американского руководства в переговорах. Янсен отмечает, что Индия и Китай являются крупнейшими покупателями российских энергоресурсов, и в случае введения "адских санкций" со стороны Вашингтона этим странам проще сократить торговлю с США, чем с Россией, поскольку Индия и Китай весьма серьезно зависят от поставок российских энергоресурсов. В свою очередь, ограничение торговли с Индией и Китаей уже может вызвать серьезные проблемы в экономике США, полагает эксперт.Таким образом, отмечает собеседник издания, администрация президента Трампа приняла решение отказаться от данного инструмента давления на Россию, поскольку он не сработал, а попытка его применить чревата серьезными экономическими проблемами для самих США. Про провал стратегии тарифного давления Дональда Трампа — в статье Александра Савко "Великий объединитель". Сам того не желая Трамп работает над созданием многополярного мира" на сайте Украина.ру.
"Расчет США был на то, что они через вторичные санкции смогут лишить Россию связи с ключевыми экономическими партнерами, однако угрозы Трампа привели к обратному эффекту" - заявил эксперт. По его словам, до того, как президент США ввел дополнительные тарифы против Индии, Дели и Пекин находились в затяжном политическом конфликте - однако в настоящий момент происходит сближение двух государств.
Янсен отметил, что важным фактором налаживания отношений между двумя крупнейшими по населению государствами стало давление со стороны США - и Дели, и Пекин категорически отвергли требования Трампа
прекратить закупки энергоресурсов у России в случае продолжения боевых действий. Угрозы Вашингтона вынудили руководство Индии и Китая совместно искать способы противодействия. Кроме того, это привело к проблемам у предприятий американского ВПК, которые поставляли вооружения в Индию.
По словам медиатехнолога, во многом именно из-за этого Дональд Трамп отказался от введения "вторичных санкций" и согласился на прямые переговоры с президентом России. Эксперт подчеркивает, что возможность санкционного давления на ключевых экономических союзников России являлась главным козырем американского руководства в переговорах.
Янсен отмечает, что Индия и Китай являются крупнейшими покупателями российских энергоресурсов, и в случае введения "адских санкций" со стороны Вашингтона этим странам проще сократить торговлю с США, чем с Россией, поскольку Индия и Китай весьма серьезно зависят от поставок российских энергоресурсов. В свою очередь, ограничение торговли с Индией и Китаей уже может вызвать серьезные проблемы в экономике США, полагает эксперт.
Таким образом, отмечает собеседник издания, администрация президента Трампа приняла решение отказаться от данного инструмента давления на Россию, поскольку он не сработал, а попытка его применить чревата серьезными экономическими проблемами для самих США.