Трамп лишился главного инструмента давления: медиатехнолог об "адских санкциях" США

Угрозы Вашингтона ввести санкции против покупателей российских энергоресурсов не сработали. Об этом изданию Украина.ру рассказал ветеран СВО и медиатехнолог Илья Янсен

2025-08-20T14:45

новости

сша

россия

индия

дональд трамп

украина.ру

санкции

китай

"Расчет США был на то, что они через вторичные санкции смогут лишить Россию связи с ключевыми экономическими партнерами, однако угрозы Трампа привели к обратному эффекту" - заявил эксперт. По его словам, до того, как президент США ввел дополнительные тарифы против Индии, Дели и Пекин находились в затяжном политическом конфликте - однако в настоящий момент происходит сближение двух государств. Янсен отметил, что важным фактором налаживания отношений между двумя крупнейшими по населению государствами стало давление со стороны США - и Дели, и Пекин категорически отвергли требования Трампа прекратить закупки энергоресурсов у России в случае продолжения боевых действий. Угрозы Вашингтона вынудили руководство Индии и Китая совместно искать способы противодействия. Кроме того, это привело к проблемам у предприятий американского ВПК, которые поставляли вооружения в Индию. По словам медиатехнолога, во многом именно из-за этого Дональд Трамп отказался от введения "вторичных санкций" и согласился на прямые переговоры с президентом России. Эксперт подчеркивает, что возможность санкционного давления на ключевых экономических союзников России являлась главным козырем американского руководства в переговорах. Янсен отмечает, что Индия и Китай являются крупнейшими покупателями российских энергоресурсов, и в случае введения "адских санкций" со стороны Вашингтона этим странам проще сократить торговлю с США, чем с Россией, поскольку Индия и Китай весьма серьезно зависят от поставок российских энергоресурсов. В свою очередь, ограничение торговли с Индией и Китаей уже может вызвать серьезные проблемы в экономике США, полагает эксперт.Таким образом, отмечает собеседник издания, администрация президента Трампа приняла решение отказаться от данного инструмента давления на Россию, поскольку он не сработал, а попытка его применить чревата серьезными экономическими проблемами для самих США. Про провал стратегии тарифного давления Дональда Трампа — в статье Александра Савко "Великий объединитель". Сам того не желая Трамп работает над созданием многополярного мира" на сайте Украина.ру.

новости, сша, россия, индия, дональд трамп, украина.ру, санкции, китай