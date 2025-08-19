"Нужен прорыв шириной 20 километров": Кнутов раскрыл, почему украинский фронт трещит, но еще держится
Украинские вооруженные силы сталкиваются с острой нехваткой резервов, вынужденно перебрасывая ограниченные силы между различными участками фронта. Таким мнением поделился в беседе с журналистами издания Украина.ру военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
"Украинцы вынуждены перебрасывать свои резервы с одного направления на другое, что очень сильно их изматывает", - констатировал эксперт.
Он пояснил, что российская армия сознательно создает такое давление: "Фронт трещит, но о его обвале речь пока не идет. Для этого нужен прорыв шириной 20 километров и глубиной несколько десятков километров".
Кнутов описал текущую ситуацию: "Сейчас украинские военные поражает, что мы минируем с помощью дронов, что препятствует ротации и подвозу боеприпасов".
По его словам, это часть общей стратегии: "Примерно таким же образом в 1943 году в августе был освобожден Харьков. Город окружили со всех сторон, оставив одну дорогу".
