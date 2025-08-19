https://ukraina.ru/20250819/nuzhen-proryv-shirinoy-20-kilometrov-knutov-raskryl-pochemu-ukrainskiy-front-treschit-no-esche-derzhitsya-1067051265.html

"Нужен прорыв шириной 20 километров": Кнутов раскрыл, почему украинский фронт трещит, но еще держится

Украинские вооруженные силы сталкиваются с острой нехваткой резервов, вынужденно перебрасывая ограниченные силы между различными участками фронта. Таким мнением поделился в беседе с журналистами издания Украина.ру военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов

Он пояснил, что российская армия сознательно создает такое давление: "Фронт трещит, но о его обвале речь пока не идет. Для этого нужен прорыв шириной 20 километров и глубиной несколько десятков километров".Кнутов описал текущую ситуацию: "Сейчас украинские военные поражает, что мы минируем с помощью дронов, что препятствует ротации и подвозу боеприпасов". По его словам, это часть общей стратегии: "Примерно таким же образом в 1943 году в августе был освобожден Харьков. Город окружили со всех сторон, оставив одну дорогу".Полный текст материала Дениса Рудометова: "Юрий Кнутов: Россия оставила ВСУ без "Сапсана" и вынудила Зеленского паниковать из-за Покровска" на сайте Украина.ру.О том, возможен ли сейчас "идеальный сценарий СВО" — в материале Кирилла Курбатова "Василий Кашин: Если Украина потерпит крах, США и Европа сделают все, чтобы Россия не добралась до Одессы".

