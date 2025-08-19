"Нужен прорыв шириной 20 километров": Кнутов раскрыл, почему украинский фронт трещит, но еще держится - 19.08.2025 Украина.ру
"Нужен прорыв шириной 20 километров": Кнутов раскрыл, почему украинский фронт трещит, но еще держится
"Нужен прорыв шириной 20 километров": Кнутов раскрыл, почему украинский фронт трещит, но еще держится - 19.08.2025 Украина.ру
"Нужен прорыв шириной 20 километров": Кнутов раскрыл, почему украинский фронт трещит, но еще держится
Украинские вооруженные силы сталкиваются с острой нехваткой резервов, вынужденно перебрасывая ограниченные силы между различными участками фронта. Таким мнением поделился в беседе с журналистами издания Украина.ру военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
2025-08-19T05:15
2025-08-19T05:15
Он пояснил, что российская армия сознательно создает такое давление: "Фронт трещит, но о его обвале речь пока не идет. Для этого нужен прорыв шириной 20 километров и глубиной несколько десятков километров".Кнутов описал текущую ситуацию: "Сейчас украинские военные поражает, что мы минируем с помощью дронов, что препятствует ротации и подвозу боеприпасов". По его словам, это часть общей стратегии: "Примерно таким же образом в 1943 году в августе был освобожден Харьков. Город окружили со всех сторон, оставив одну дорогу".Полный текст материала Дениса Рудометова: "Юрий Кнутов: Россия оставила ВСУ без "Сапсана" и вынудила Зеленского паниковать из-за Покровска" на сайте Украина.ру.О том, возможен ли сейчас "идеальный сценарий СВО" — в материале Кирилла Курбатова "Василий Кашин: Если Украина потерпит крах, США и Европа сделают все, чтобы Россия не добралась до Одессы".
Украинские вооруженные силы сталкиваются с острой нехваткой резервов, вынужденно перебрасывая ограниченные силы между различными участками фронта. Таким мнением поделился в беседе с журналистами издания Украина.ру военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
"Украинцы вынуждены перебрасывать свои резервы с одного направления на другое, что очень сильно их изматывает", - констатировал эксперт.
Он пояснил, что российская армия сознательно создает такое давление: "Фронт трещит, но о его обвале речь пока не идет. Для этого нужен прорыв шириной 20 километров и глубиной несколько десятков километров".
Кнутов описал текущую ситуацию: "Сейчас украинские военные поражает, что мы минируем с помощью дронов, что препятствует ротации и подвозу боеприпасов".
По его словам, это часть общей стратегии: "Примерно таким же образом в 1943 году в августе был освобожден Харьков. Город окружили со всех сторон, оставив одну дорогу".
Полный текст материала Дениса Рудометова: "Юрий Кнутов: Россия оставила ВСУ без "Сапсана" и вынудила Зеленского паниковать из-за Покровска" на сайте Украина.ру.
О том, возможен ли сейчас "идеальный сценарий СВО" — в материале Кирилла Курбатова "Василий Кашин: Если Украина потерпит крах, США и Европа сделают все, чтобы Россия не добралась до Одессы".
Покровский аргументТеоретически, Покровск уже минимум неделю, как должен был бы стать (по законам ДНР) Красноармейском. Группировка в городе обречена и Киев, чьи резервы практически исчерпаны, должен был бы вывести её, прикрывая дорогу на Павлоград, которую, в случае окружения и уничтожения покровской группировки, держать будет нечем.
Новости Россия Харьков Украина Юрий Кнутов Украина.ру резервы СВО дзен новости СВО Спецоперация прогнозы СВО Главные новости война война на Украине военный эксперт
 
