Зеленский ходит по тоненькой. На встрече с Трампом его не спасёт даже костюм

Владимир Зеленский и делегация европейских чиновников прибыла в Вашингтон, где сегодня пройдут их переговоры с президентом США Дональдом Трампом спустя три дня после его встречи с российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске. Американский лидер провозгласил 18 августа "большим понедельником"

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/12/1067207989_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1221ca99475063151978db40e573c5f8.jpg

Европейские политики опасаются, что Трамп будет оказывать давление на Зеленского, чтобы он принял условия Путина и вывел войска из Донбасса для прекращения войны, говорят источники газеты The Wall Street Journal. Сопровождающих главу киевского режима председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, генерального секретаря НАТО Марка Рютте, президента Франции Эммануэля Макрона, президента Финляндии Александра Стубба, канцлера ФРГ Фридриха Мерца, премьер-министра Великобритании Кира Стармера и главу правительства Италии Джорджу Мелони Politico характеризует как "группу поддержки" Зеленского в Вашингтоне.Однако госсекретарь США и и.о. советника президента по национальной безопасности Марко Рубио в эфире телеканала CBS отверг утверждение, что европейские лидеры едут в Вашингтон для защиты Зеленского, пояснив, что они приезжают, потому что их пригласила американская сторона."Это такой глупый медийный нарратив — будто они едут, потому что Трамп собирается заставить Зеленского пойти на плохую сделку", - сказал глава Госдепартамента.Приглашение в Вашингтон для обсуждения путей завершения украинского кризиса политиков, представляющих ЕС и НАТО, более чем логично, ведь процесс урегулирования включает такие аспекты, как предоставление Киеву гарантий безопасности (по имеющейся информации, по аналогии с принципом коллективной безопасности, но не в рамках НАТО) и ослабление антироссийских санкций. Но это вовсе не означает, что они летят в Штаты со спокойным рабочим настроем. Наоборот, тот факт, что европейцы срочно изменили свои графики ради этой поездки, свидетельствует о царящей панике из-за переговоров Трампа и Путина в Анкоридже.В преддверии встречи в Белом доме президент США написал в Truth Social: "Владимир Зеленский может практически мгновенно прекратить войну с Россией — если захочет. Или же может продолжать сражаться. Вспомните, с чего всё начиналось. Крым был отдан Обамой 12 лет назад — без единого выстрела! И никакого вступления Украины в НАТО. Есть вещи, которые не меняются!"Подождите, можно ли это считать признанием Трампом Крыма российским?Зеленский в свою очередь заявил о желании быстро закончить эту войну, а относительно территорий лишь посетовал, что не стоило отдавать Крым и часть Восточной Украины.Эти слова Трампа об ответственности Зеленского за завершение конфликта контрастируют с красной дорожкой, которую несколькими днями ранее расстелили для Путина на Аляске, отмечает Politico.В свою очередь сотрудник украинской разведки на условиях анонимности сказал журналу The Economist, что американская администрация ведёт себя крайне агрессивно, убеждая Украину отказаться от территории.Лёгких переговоров Зеленскому точно ждать не приходится, особенно учитывая, что после личной беседы с Путиным – не считая всех предыдущих телефонных разговоров – Трамп ещё лучше стал понимать позицию России по украинскому вопросу.Прежде всего стоит обратить внимание на то, что президент США выступает за полноценное мирное соглашение (на чём неизменно настаивает Москва), а не временное перемирие (как требует Киев). К тому же переговоры Путина и Трампа доказали, что можно вести переговоры без предварительных условий и не останавливая боевые действия. Необходимости прекращения огня на Украине сейчас нет, подтвердил спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф, курирующий диалог с Москвой, в интервью CNN. Зеленский же и члены его администрации постоянно повторяют, что сначала нужно прекратить действия на фронте и только потом приступать к обсуждению.Среди целей главы киевского режима на грядущие переговоры, по словам источника Bloomberg - узнать больше о требованиях Путина, определить сроки трёхсторонней встречи лидеров, подтолкнуть США к ужесточению санкций против России. Однако Белый дом не считает, что расширение ограничительных мер в отношении Москвы будет способствовать скорейшему урегулированию конфликта.Кроме того, американская администрация убеждена, что для завершения конфликта уступки должны сделать обе стороны. Касательно территории Россия уже "пошла на уступки по пяти областям", сообщил Уиткофф, не уточнив никаких деталей.Так что теперь очередь Киева, именно обмен территориями будет основным вопросом, который Трамп намерен обсудить с Зеленским.Bloomberg констатирует, что украинский лидер накануне встречи с американским президентом в Белом доме оказался в безвыходном положении: ему остаётся либо отвергнуть предложенную Россией и США сделку, тем самым рискуя обрушить на себя гнев Трампа, либо же переступить через себя и согласиться.В Киеве да и в европейских столицах всерьёз опасаются повторения на переговорах февральской перепалки. В связи с этим Мерц за несколько дней до визита дал украинскому лидеру несколько советов, как следует вести себя в Вашингтоне, чтобы избежать ситуации, подобной той, что была в Овальном кабинете почти полгода назад. К тому же, на предстоящей встрече ожидается присутствие вице-президента США Джей Ди Вэнса, с которым Зеленский тогда и вступил в конфликт.А группы поддержки в тот момент рядом не будет – Трамп примет европейских гостей почти через 2 часа после главы киевского режима (в 22:00 и 20:15 по московскому времени соответственно), но прежде чем зайти в Овальный кабинет, Мерц и компания проинструктируют его ещё раз, а до этого Зеленский пообщался со спецпосланником президента США Китом Келлогом, курирующим диалог с Киевом, которого на Аляску не взяли, как написали СМИ, из-за излишне проукраинской позиции. Почему-то невольно вспомнился выпуск "Ералаша", когда вся семья долго давала мальчику наставления, явно готовя к какому-то серьёзному событию в его жизни – как оказалось, он просто впервые самостоятельно выносил мусор.Один украинский чиновник рассказал The Washington Post об опасениях, что 18 августа "Зеленский будет идти по тонкой грани, поскольку ему придётся позаботиться о том, чтобы не разозлить Трампа и в то же время убедить его в том, что его недавние предложения о прекращении войны между Украиной и Россией неработоспособны".Ради такого Зеленский даже собирается надеть классический пиджак, сообщили два источника портала Axios, причём американская администрация предварительно поинтересовалась у украинских представителей, в чём он придёт на переговоры. В феврале Трамп и Вэнс были возмущены, что Зеленский приехал на такое мероприятие в одежде стиля милитари. На вопрос журналиста, почему он не мог надеть костюм, лидер киевского режима ответил, что будет носить костюм, когда закончится война.Но, как мы видим, война ещё не закончилась, а Зеленский накануне прилетел в Брюссель в чёрном пиджаке (чёрных штанах, футболке и кроссовках с подошвой высотой до 8 см). В Вашингтоне, как сообщается, он будет в том же чёрном пиджаке, в котором был на саммите НАТО в Нидерландах в июне."Было бы здорово, если бы он надел галстук, но мы этого от него не ждём", —заявил один из собеседников Axios.У Зеленского нет личных стилистов, он сам решит, что надеть, сказала украинский дизайнер Эльвира Гасанова. По её мнению, столкнувшись с критикой неформального стиля в одежде, политик пересмотрел своё отношение к образу.Впрочем, если бы все проблемы можно было решить простой сменой гардероба. Многие действующие и бывшие официальные лица США и Украины, с которыми пообщались журналисты Financial Times, настроены пессимистично насчёт предстоящих переговоров в Вашингтоне. В частных беседах европейские политики выражают сомнение, что Киеву удастся вернуть под свой контроль утраченные территории. По мнению немецкого политолога Александра Рара, европейцы, осознавая, что западное оружие не способно переломить ситуацию на фронте, будто уже смирились с "планом Трампа", а их главная цель – не допустить, чтобы Европа была отстранена от принятий решений по Украине.Тем не менее, на публике они, конечно, поддерживат Киев. Бывший посол Великобритании в США Ким Даррок считает, что европейские лидеры будут льстить Трампу, чтобы убедить его отклониться от мирных инициатив, которые он обсуждал с Путиным на Аляске. И дело здесь не в Украине как таковой: переговоры президентов РФ и США стали пощёчиной для стран ЕС, не желавших вступать в прагматичные переговоры с российской стороной по украинскому вопросу, а договорённости, вероятно достигнутые на Аляске, могут означать "провал и конец" стратегии ЕС, заявил политолог Герхард Манготт в комментарии австрийской газете Kronen Zeitung.Таким образом, всё более чёткие очертания обретает противостояние двух фронтов: Путин и Трамп заняты поиском мирных путей завершения украинского кризиса, чему изо всех сил сопротивляются Киев, Лондон и Брюссель.А от того, будут ли успешными переговоры Трампа с Зеленским, зависит перспектива проведения трёхсторонней встречи с Путиным, которую Вашингтон хочет устроить уже 22 августа.О возможных сценариях сегодняшних переговоров читайте в статье Измельчание львов: Зеленский готовится говорить с Трампом с позиции силы

Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

