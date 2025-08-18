https://ukraina.ru/20250818/izmelchanie-lvov-zelenskiy-gotovitsya-govorit-s-trampom-s-pozitsii-sily-1067186055.html

Измельчание львов: Зеленский готовится говорить с Трампом с позиции силы

Сегодня, 18 августа, в Вашингтоне состоятся переговоры Владимира Зеленского и его группы поддержки с Дональдом Трампом. Переговоры будут нелёгкими – европейцы отвергли достигнутые на Аляске договоренности, но Зеленский не может просто так от них отказаться – он же постоянно повторяет, что выступает за мирное урегулирование…

2025-08-18T12:16

мнения

украина

донбасс

вашингтон

владимир зеленский

трамп и зеленский

дональд трамп

нато

россия

ес

Мы видим три основных варианта развития событий, которые не противоречат друг другу — Зеленский от одной стратегии может перейти к другой. Отметим, что стратегическая инициатива в руках украинского диктатора. Трамп находится в позиции обороняющейся стороны — это ему нужна "сделка", а не Зеленскому.Первый вариант представляет собой прямое повторение событий 28 февраля, когда Зеленский устроил скандал прямо в Овальном кабинете на глазах у журналистов.Собственно, те условия, которые были согласованы 17 августа Зеленским и его европейскими союзниками — ультиматум не России, а Дональду Трампу. В духе — если хочешь оставаться лидером "свободного мира", принимай наши условия.Самое интересное, что предложения "коалиции желающих" в принципе не противоречат долгосрочным планам Трампа — расширению военного производства и мирному договору, который бы не означал однозначного поражения Украины (что, среди прочего, означает сохранение нынешнего режима и его милитаризацию). Вопрос в другом — пойдя на уступки Зеленскому и отказавшись от достигнутых в Анкоридже соглашений, Трамп окончательно утратит лидерство.Фактически, это повторение ситуации 1940–41 года между Великобританией и Германией — Гитлер не хотел воевать, считая англичан "нордической расой". Не было идеологических причин воевать и у антикоммуниста и русофоба Черчилля, но имперская гордость не позволяла пойти на уступки Рейху... С империей, в конечном итоге, всё равно нехорошо получилось.Трамп ожидает что-то в таком духе, потому отказался от принятия всей делегации "коалиции желающих". Вряд ли он знает украинскую поговорку о том, что вместе и батька бить легче, но действует вполне рационально.Второй вариант — более комфортный для Трампа торг.Собственно, большинство наблюдателей склоняются именно к этой версии — Зеленский будет вести торг, желая получить как можно больше односторонних преимуществ в рамках анкориджских соглашений.Financial Times, например, считает, что Зеленский попытается найти компромисс, не отдавая Донбасс, а опираясь на нынешнюю линию фронта. Мы, правда, в этом сомневаемся — это оборонительная позиция, по умолчанию слабая, а значит, ему придётся идти на уступки. А что тут уступать-то?В этом отношении более рациональной является точка зрения, по которой Зеленский выберет наступательную стратегию — согласится отдать Донбасс, но выставив в обмен неприемлемые требования, вроде членства Украины в НАТО или передачи Украине всей территории Запорожской и Херсонской областей.С такой позиции торг действительно возможен, а вот к чему придут — остаётся только догадываться. Вполне вероятно, результатом будет опять-таки срыв переговоров, но виноватым будет уже не Зеленский, а Трамп — ему ж предложили сделку, а он не согласился...Обратим внимание, что механизмов давления на Зеленского у Трампа, по сути, нет. Прекратить военную помощь он не может — прекратил уже. Усомниться в легитимности Зеленского? Раньше надо было об этом думать — полномочия Зеленского признаны Европой, и этого в основном достаточно. Обвинить его в коррупции? Дубинский каждый день это делает — не выходя из тюрьмы...Да, Зеленский проявил слабость, пошёл на уступки в вопросе НАБУ, но тогда "общественное мнение" было против него. В вопросе Донбасса "общественное мнение" будет против Трампа. На призыв Сергея Лещенко брать автоматы, плохое настроение и идти на площадь Франко вроде бы никто не откликнулся (в отличие от призыва его коллеги по работе в "Украинской правде" Мустафы Найема 12 лет назад), но это пока не поступила команда с Запада. А там скомандовать есть кому.Третий вариант — Зеленский не будет особенно настаивать на проблемных пунктах, но будет настаивать, чтобы решение принималось на встрече трёх лидеров.Собственно, Зеленский постоянно об этом говорит, скатываясь в откровенную чушь — Конституция, дескать, запрещает ему отдавать территории и торговать землёй (землёй он торгует с 2021 года — совершенно официально, наплевав на конституционный запрет), но если он встретится с Путиным, то решение может быть принято.Кстати, это сигнал российской стороне — никакие "конституционные гарантии" на Украине не работают и работать не будут.Возникает впечатление, что Зеленский догадывается, что он просроченный, и хочет встречи с Путиным, чтобы тем самым подтвердить свою легитимность — мол, серьёзные люди со мной встречаются.Маловероятно, если честно — у Зеленского слишком высокое самомнение. Скорее уж возникнет вопрос, а зачем Путину встречаться с просроченным (правда, есть и 100% ответ — во имя мира, разумеется...).Скорее всего, у Зеленского есть какая-то стратегия давления на российского президента, а в крайнем случае он готов на какую-то выдающуюся провокацию — вроде того, чтобы кинуться на оппонента с кулаками.Ситуация, когда человек, находящийся на содержании ЕС и США, пытается диктовать им свои условия, выглядит дико, но... Как говорил Станислав Ежи Лец: верю, что блохи уравняются со львами, не знаю только, будет ли причиной гигантизм блох или измельчание львов. Кажется, львы достаточно измельчали...Об итогах встречи в Анкоридже можно прочитать также в статье Михаила Павлива "Послесловие к Аляске: что будет и чего ожидать"

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

