Сырский и его роботы. Как Украина собирается решать проблему численности ВСУ

Главком ВСУ Александр Сырский нашел решение проблемы с нехваткой личного состава – это молодежь, иностранные наемники и… роботы

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/05/1064733674_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_92e902029b7a57d9d60b7143750f701d.jpg

Даешь молодежьСырский дал большое интервью "РБК-Украина", где затронул в том числе тему укомплектованности ВСУ.Главком ВСУ разрекламировал реформу, по которой украинские вооруженные силы переходят на корпусную систему.По его словам, раньше были оперативно-тактические группировки, в некоторых из них было более 20 бригад, что очень усложняло процесс управления. Нужно было контролировать сразу, например, 23 воинские части."Сейчас значительно уменьшился комплект. Это повысило контроль за действиями бригад, за их обеспечением, за наличием личного состава - чтобы не получалось так, когда определенная часть личного состава осталась без контроля, то есть находилась в районе ведения боевых действий, но участие в них не принимала. В этом смысле это очень позитивный шаг вперед", - заявил Сырский.Корпус корпусом, но его все равно надо наполнять военнослужащими, а с этим как раз есть проблема.У Сырского спросили, не является ли его затея с корпусами "ребрендингом без мышц", то есть за вывеской корпуса нет достаточного количества укомплектованных бригад. Командующий на это ответил, что цель сейчас – добиться укомплектованности бригад на 80-90%.Он рассказал о системе "Контракт 18-24", когда молодые люди в этом возрастном диапазоне, которые не подлежат мобилизации, могут добровольно заключить контракт на службу в ВСУ. За это подписавшим такой контракт обещают разные бонусы: 1 млн гривен за год, выплаты до 120 тыс. гривен (234,3 тыс. рублей) в месяц, медобслуживание, отсрочка от мобилизации по достижении 25 лет, возможность выехать за границу после окончания контракта и т.д.Проблема в том, что несмотря на такие соблазнительные по украинским меркам условия мало кто соглашается идти добровольцем в ВСУ. На настоящий момент точные цифры заключивших такой контракт неизвестны, однако в апреле этого года замглавы Офиса президента Павел Палиса сообщал, что за два месяца действия этой системы соответствующие контракты подписали менее 500 человек.Одна из причин этого заключается в том, что служба по такому контракту предполагается только на передовой в пехотных частях, а выплаты перечисляются в несколько заходов, то есть до того, чтобы увидеть всю сумму целиком можно с высокой долей вероятности просто не дожить.Надежда на заграницу и новые технологииСырский не скрывает, что ставка делается и на иностранных наемников."Мы привлекаем для прохождения службы добровольцев из других стран - таких желающих защищать нашу страну с оружием в руках тоже много", - сказал он.Несколько недель назад глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил, что его ведомство установило имена более 3,5 тыс. иностранных наемников, которые воевали за Украину.По его словам, заведено более 600 уголовных дел, по которым осуждены 134 иностранца.Очевидно, что несколько тысяч человек – не то пополнение, которым украинская армия может спасти ситуацию, хотя среди них и много бывших профессиональных военных, бойцов ЧВК и других лиц с опытом боевых действий. Тем более, что в последнее время поток желающих воевать в составе ВСУ из-за рубежа сильно уменьшился, в сравнении, например, с 2022 годом."Мы проводим ряд мероприятий, направленных на улучшение условий военной службы, ее привлекательности, и одновременно - на уменьшение факторов, способствующих самовольному оставлению воинских частей", - эти слова Сырского выглядят крайне нелепо на фоне все более ухудшающейся для ВСУ ситуации на поле боя, продолжения бессмысленных операций, типа вторжения в Курскую область и т.д.Еще более нелепо выглядит его утверждение о карьерном лифте, который может привлечь в армию новобранцев."Конечно, это один из путей и мотивации, и развития человека в вооруженных силах", - ответил он на вопрос, вдохновит ли военнослужащих истории командующего Силами беспилотных систем Роберта Бровди и депутата Киевского горсовета Юрия Федоренко (Ахиллес), который командует полком БПЛА.Если все эти аргументы Сырского мало связаны с реальностью и имеют ярко выраженный пропагандистский характер, то к его словам о роботизированных системах, которые должны прийти на смену человеку, нужно присмотреться внимательнее."Один, возможно, из основных путей [компенсации нехватки личного состава] - это технологическое оружие. То есть использовать оружие, технику без военнослужащих, или оружие, которое имеет дистанционное управление - чтобы максимально снизить человеческие потери", - заявил главком ВСУ.В этом году в строй должны стать 15 тыс. наземных роботизированных платформ различного назначения, добавил он.Конечно, война роботов – это война будущего, однако в этом смысле Сырский правильно чувствует куда дует ветер. Классическая война пехоты против пехоты неизбежно будет уходить в прошлое, хотя и, наверное, никогда не исчезнет полностью.Боевые действия на Украине показали, что различные роботизированные разработки будут постепенно играть все более значимую роль. Работы в этом направлении ведут как украинская, так и российская сторона, и уж тем более, такие процессы давно идут в армиях НАТО, в Китае и т.д.Да, решать исход украинского конфликта на нынешней его фазе будут не роботы, но для будущих побед это может стать критически важным. Поэтому хвастовство Сырского не стоит недооценивать.Интересные факты об Александре Сырском - в материале издания Украина.ру Как уроженец села в России стал главкомом ВСУ: биография "бахмутского мясника" Сырского.

