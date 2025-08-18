Жительница ЛНР рассказала жене Трампа о вине Зеленского в гибели детей Донбасса - 18.08.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250818/zhitelnitsa-lnr-rasskazala-zhene-trampa-o-vine-zelenskogo-za-gibel-detey-donbassa-1067190741.html
Жительница ЛНР рассказала жене Трампа о вине Зеленского в гибели детей Донбасса
Жительница ЛНР рассказала жене Трампа о вине Зеленского в гибели детей Донбасса - 18.08.2025 Украина.ру
Жительница ЛНР рассказала жене Трампа о вине Зеленского в гибели детей Донбасса
Жительница ЛНР Фаина Савенкова написала письмо жене президента США, в котором подняла ту же проблему, которую подняла Мелания Трамп в своём письме Владимиру Путину. ТОб этом 18 августа сообщает РИА Новости
2025-08-18T12:55
2025-08-18T13:05
новости
сша
донбасс
лнр
фаина савенкова
дональд трамп
владимир путин
оон
сво
ато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103152/89/1031528947_0:135:3164:1915_1920x0_80_0_0_9583be7cf03c57509b8e8d736ea82061.jpg
Фаина Савенкова более десятка лет живёт под обстрелами."Я — одна из тех детей войны, о которых вы пишете в своем письме президенту России Владимиру Путину", - сообщила Савенкова жене президента США.Савенкова не сомневается в благонамеренности Дональда Тампа и Владимира Путина.Но я, как ребенок, вот уже одиннадцать лет живущий под обстрелами украинской армии, хочу вам сказать, что для того, чтобы остановить войну и спасти детей на Донбассе и на Украине, в первую очередь нужно обращаться к Владимиру Зеленскому", — сообщили юная жительница ЛНР.По её мнению, дети в Донбассе и сейчас продолжают гибнуть из-за войны, которую развязали бывший президент США Джо Байден и его европейские партнёры.Савенкова обратила внимание мадам Трамп на мемориалы в Донецке и Луганске, посвященные погибшим из-за украинских обстрелов детям. Она также рассказала, что в 2021 году записала видеообращение к ООН о праве детей Донбасса на мирную жизнь. После этого на сайте "Миротворец" появились личные данные девочки и ее родственников, ей стали поступать угрозы и оскорбления."Сейчас на этом сайте есть персональные данные почти 400 детей, которым также угрожает опасность. Зеленский одним росчерком пера может прекратить работу этого сайта и вернуть детям спокойную жизнь, но по-прежнему не делает этого. Вы можете помочь повлиять на соблюдение Украиной не только международных, но и ее же законов, обезопасив детей от преступников. Я верю, что это в ваших силах!" — сообщила Савенкова жене президента США.По мнению Савенковой, первая леди США может понять реалии давнего конфликта."Мы слишком долго пытались выжить под украинскими обстрелами, и сейчас наша мечта проста — помогите нам видеть мирное небо над головой! Заранее спасибо, госпожа Трамп!" — сказано в письме Савенковой.После состоявшихся 15 августа на Аляске переговоров президентов России и США Дональд Трамп опубликовал письмо своей жены в адрес президента России. Мелания Трамп призвала Владимира Путина защитить детей. Тему "похищенных детей" с невероятными цифрами периодически поднимают киевские пропагандисты, дезинформируя международную общественность.Президент США передал Владимиру Путину письмо своей жены Мелании об украинских детях 15 августа. Затем текст письма был опубликован FOX News. Сегодня, 18 августа, в Вашингтоне состоятся переговоры Владимира Зеленского и его группы поддержки с Дональдом Трампом. Подробнее — в материале Измельчание львов: Зеленский готовится говорить с Трампом с позиции силы.
сша
донбасс
лнр
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103152/89/1031528947_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_e459c287b2aac3bde039ae4caaef1508.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, донбасс, лнр, фаина савенкова, дональд трамп, владимир путин, оон, сво, ато, дети, мирные жители, трамп и украина, трамп сегодня. последние новости
Новости, США, Донбасс, ЛНР, Фаина Савенкова, Дональд Трамп, Владимир Путин, ООН, СВО, АТО, дети, мирные жители, Трамп и Украина, Трамп сегодня. Последние новости

Жительница ЛНР рассказала жене Трампа о вине Зеленского в гибели детей Донбасса

12:55 18.08.2025 (обновлено: 13:05 18.08.2025)
 
© РИА Новости . Игорь Маслов / Перейти в фотобанк"Аллея Ангелов" в парке Победы Калининского района Донецка
Аллея Ангелов в парке Победы Калининского района Донецка - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
© РИА Новости . Игорь Маслов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Жительница ЛНР Фаина Савенкова написала письмо жене президента США, в котором подняла ту же проблему, которую подняла Мелания Трамп в своём письме Владимиру Путину. ТОб этом 18 августа сообщает РИА Новости
Фаина Савенкова более десятка лет живёт под обстрелами.
"Я — одна из тех детей войны, о которых вы пишете в своем письме президенту России Владимиру Путину", - сообщила Савенкова жене президента США.
Савенкова не сомневается в благонамеренности Дональда Тампа и Владимира Путина.
Но я, как ребенок, вот уже одиннадцать лет живущий под обстрелами украинской армии, хочу вам сказать, что для того, чтобы остановить войну и спасти детей на Донбассе и на Украине, в первую очередь нужно обращаться к Владимиру Зеленскому", — сообщили юная жительница ЛНР.
По её мнению, дети в Донбассе и сейчас продолжают гибнуть из-за войны, которую развязали бывший президент США Джо Байден и его европейские партнёры.
Савенкова обратила внимание мадам Трамп на мемориалы в Донецке и Луганске, посвященные погибшим из-за украинских обстрелов детям. Она также рассказала, что в 2021 году записала видеообращение к ООН о праве детей Донбасса на мирную жизнь. После этого на сайте "Миротворец" появились личные данные девочки и ее родственников, ей стали поступать угрозы и оскорбления.
"Сейчас на этом сайте есть персональные данные почти 400 детей, которым также угрожает опасность. Зеленский одним росчерком пера может прекратить работу этого сайта и вернуть детям спокойную жизнь, но по-прежнему не делает этого. Вы можете помочь повлиять на соблюдение Украиной не только международных, но и ее же законов, обезопасив детей от преступников. Я верю, что это в ваших силах!" — сообщила Савенкова жене президента США.
По мнению Савенковой, первая леди США может понять реалии давнего конфликта.
"Мы слишком долго пытались выжить под украинскими обстрелами, и сейчас наша мечта проста — помогите нам видеть мирное небо над головой! Заранее спасибо, госпожа Трамп!" — сказано в письме Савенковой.
После состоявшихся 15 августа на Аляске переговоров президентов России и США Дональд Трамп опубликовал письмо своей жены в адрес президента России. Мелания Трамп призвала Владимира Путина защитить детей. Тему "похищенных детей" с невероятными цифрами периодически поднимают киевские пропагандисты, дезинформируя международную общественность.
Президент США передал Владимиру Путину письмо своей жены Мелании об украинских детях 15 августа. Затем текст письма был опубликован FOX News.
Сегодня, 18 августа, в Вашингтоне состоятся переговоры Владимира Зеленского и его группы поддержки с Дональдом Трампом. Подробнее — в материале Измельчание львов: Зеленский готовится говорить с Трампом с позиции силы.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиСШАДонбассЛНРФаина СавенковаДональд ТрампВладимир ПутинООНСВОАТОдетимирные жителиТрамп и УкраинаТрамп сегодня. Последние новости
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:36Украина планирует направить на закупку и производство вооружений 50% бюджета
13:28В Черниговской области заминировали границу с Белоруссией, а мирных жителей не предупредили
13:23ВС РФ продвинулись на стыке Запорожской и Днепропетровской областей и атакуют Черниговскую область
13:21"Дружба" под ударом, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 18 августа
13:14Германия не потянет размещение своих военных в Украине в рамках гарантий безопасности - МИД ФРГ
12:55Жительница ЛНР рассказала жене Трампа о вине Зеленского в гибели детей Донбасса
12:55Пушилин рассказал о продвижении российских военных в ДНР
12:43Большой день в Белом доме: агитбригада "партии войны" едет обрабатывать Трампа
12:36Поставки нефти из России в Венгрию приостановлены: Украина атаковала нефтепровод в ЕС
12:30Зеленскому придется "проглотить горькую пилюлю" на встрече с Трампом - CNN
12:29Британия помогает Украине построить ракету "Фламинго" для терактов на Крымском мосту
12:16Измельчание львов: Зеленский готовится говорить с Трампом с позиции силы
12:15На Украине прячется резерв в 145 тысяч человек
12:00Путин подарил мотолюбителю с Аляски мотоцикл "Урал". Новости к 12:00 18 августа
11:25Последствия ночных ударов ВС РФ по объектам противника
10:53ЕС ожидает, что Трамп надавит на Зеленского для принятия российских условий - WSJ
10:29Сбитый над Смоленской АЭС украинский беспилотник взорвался при падении
10:18Украинское вундерваффе, попытка теракта со смертником. Главное на утро 18 августа
10:00Сырский призвал украинцев не расслабляться. Новости к 10:00 18 августа
09:50ВСУ несут большие потери в Сумской области
Лента новостейМолния