Жительница ЛНР рассказала жене Трампа о вине Зеленского в гибели детей Донбасса

Жительница ЛНР Фаина Савенкова написала письмо жене президента США, в котором подняла ту же проблему, которую подняла Мелания Трамп в своём письме Владимиру Путину. ТОб этом 18 августа сообщает РИА Новости

Фаина Савенкова более десятка лет живёт под обстрелами."Я — одна из тех детей войны, о которых вы пишете в своем письме президенту России Владимиру Путину", - сообщила Савенкова жене президента США.Савенкова не сомневается в благонамеренности Дональда Тампа и Владимира Путина.Но я, как ребенок, вот уже одиннадцать лет живущий под обстрелами украинской армии, хочу вам сказать, что для того, чтобы остановить войну и спасти детей на Донбассе и на Украине, в первую очередь нужно обращаться к Владимиру Зеленскому", — сообщили юная жительница ЛНР.По её мнению, дети в Донбассе и сейчас продолжают гибнуть из-за войны, которую развязали бывший президент США Джо Байден и его европейские партнёры.Савенкова обратила внимание мадам Трамп на мемориалы в Донецке и Луганске, посвященные погибшим из-за украинских обстрелов детям. Она также рассказала, что в 2021 году записала видеообращение к ООН о праве детей Донбасса на мирную жизнь. После этого на сайте "Миротворец" появились личные данные девочки и ее родственников, ей стали поступать угрозы и оскорбления."Сейчас на этом сайте есть персональные данные почти 400 детей, которым также угрожает опасность. Зеленский одним росчерком пера может прекратить работу этого сайта и вернуть детям спокойную жизнь, но по-прежнему не делает этого. Вы можете помочь повлиять на соблюдение Украиной не только международных, но и ее же законов, обезопасив детей от преступников. Я верю, что это в ваших силах!" — сообщила Савенкова жене президента США.По мнению Савенковой, первая леди США может понять реалии давнего конфликта."Мы слишком долго пытались выжить под украинскими обстрелами, и сейчас наша мечта проста — помогите нам видеть мирное небо над головой! Заранее спасибо, госпожа Трамп!" — сказано в письме Савенковой.После состоявшихся 15 августа на Аляске переговоров президентов России и США Дональд Трамп опубликовал письмо своей жены в адрес президента России. Мелания Трамп призвала Владимира Путина защитить детей. Тему "похищенных детей" с невероятными цифрами периодически поднимают киевские пропагандисты, дезинформируя международную общественность.Президент США передал Владимиру Путину письмо своей жены Мелании об украинских детях 15 августа. Затем текст письма был опубликован FOX News. Сегодня, 18 августа, в Вашингтоне состоятся переговоры Владимира Зеленского и его группы поддержки с Дональдом Трампом. Подробнее — в материале Измельчание львов: Зеленский готовится говорить с Трампом с позиции силы.

