https://ukraina.ru/20250818/devochka-v-platochke-na-kogo-reshili-menyat-zelenskogo-i-chto-ne-tak-s-etim-kandidatom--bezpalko-1067214545.html
"Девочка в платочке": на кого решили менять Зеленского и что не так с этим кандидатом — Безпалько
"Девочка в платочке": на кого решили менять Зеленского и что не так с этим кандидатом — Безпалько - 18.08.2025 Украина.ру
"Девочка в платочке": на кого решили менять Зеленского и что не так с этим кандидатом — Безпалько
Украина.ру, 18.08.2025
2025-08-18T19:43
2025-08-18T19:43
2025-08-18T19:43
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/12/1067214420_0:438:720:843_1920x0_80_0_0_d558adcb51dec52757b386bb0e8d2446.jpg
россия
украина
сша
2025
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/12/1067214420_0:370:720:910_1920x0_80_0_0_5519f14bce427ac730a540be7b2c7f6f.jpg
видео, новости, трамп и зеленский, богдан безпалько, россия, украина, сша, владимир зеленский, валерий залужный
Видео, Новости, выборы, Трамп и Зеленский, Богдан Безпалько, эксперты, политолог, переговоры по Украине 2025, новости переговоров, переговоры, международные отношения, Международная политика, Россия, Украина, США, Владимир Зеленский, Валерий Залужный
"Девочка в платочке": на кого решили менять Зеленского и что не так с этим кандидатом — Безпалько
Подписывайся на
Больше материалов по теме:Трамп и ЗеленскийБогдан БезпалькоВладимир ЗеленскийВалерий ЗалужныйРоссияУкраинаСША