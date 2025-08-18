Георгий Бовт: Когда Россия освободит Донбасс, Европа конфискует ее активы и передаст их Украине - 18.08.2025 Украина.ру
Георгий Бовт: Когда Россия освободит Донбасс, Европа конфискует ее активы и передаст их Украине
Георгий Бовт: Когда Россия освободит Донбасс, Европа конфискует ее активы и передаст их Украине - 18.08.2025 Украина.ру
Георгий Бовт: Когда Россия освободит Донбасс, Европа конфискует ее активы и передаст их Украине
Политическое урегулирование по Украины возможно в двух случаях. Либо в войне настанет коренной перелом. Либо обе стороны поймут, что не могут ее продолжать. Пока ни того, ни другого не произошло
2025-08-18T18:29
2025-08-18T18:29
Об этом рассказал политолог-американист Георгий Бовт в интервью изданию Украина.ру Будут оказывать военную и финансовую помощь Украине до тех пор, пока она сопротивляется.- А Трамп как на это отреагирует?- Он не будет ссориться с европейскими союзниками ради Путина, но в случае их упорства может сказать: "Я же предложил вам условия, которые согласовал с президентом России. Если вам не нравится, поддерживайте Украину за свой счет".- Европа сможет в одиночку вытянуть поддержку Украины?- Денег у Европы много. К тому же, у них больше 200 миллиардов евро из замороженных российских активов. Если у них свои средства закончатся, они туда залезут.- Говорят, что этого точно не будет, поскольку это приведет к краху международных финансовых отношений.- Все говорят, но никто не пробовал. У нас уже много о чем говорили, что якобы этого не может быть никогда, но это случалось. Это же не их деньги. И европейцы могут сказать: "Это только для России. Больше мы никого не тронем". Я подозреваю, что они уже немножко залезают в эти активы. Европейцы говорили, что помогают Украине за счет доходов от этих активов. Причем раньше они отмечали, что сумма этих доходов составляет 5 миллиардов в год, но Украине от них уже выделили больше 5 миллиардов. Либо они нашли секретное средство по увеличению доходов, либо залезают в основное тело, а не в проценты.- А Россия зачем ведет переговоры с Трампом? Мы действительно рассчитываем подписать с США бумажку об урегулировании конфликта? Или это делается просто для поддержания диалога в напряженной геополитической обстановке?- России лишние санкции не нужны. Они не укрепляют нашу экономику. И если Трамп ужесточит санкции по нефти и газу, это будет неприятный момент для российского бюджета. Если их можно избежать, то их надо избегать. И поддержание переговоров отсрочивает введение этих санкций.- Думаете, Индия и Китай могут ослабить поддержку России из-за этих санкций?- Санкции уже сказываются на поддержке со стороны Китая. В прошлом году у нас был установлен рекорд по товарообороту в 240 миллиардов, а в этом году он упал примерно на 8%. Это произошло не только из-за снижения цен на нефть и другие ресурсы, но и из-за санкций и трудностей с платежами, которые так и не были устранены. И в случае ужесточения ограничительных мер эти проблемы будут еще острее.- Сколько еще, на ваш взгляд, сторонам удастся сохранять нынешнюю ситуацию: продолжать воевать, говоря о мире?- Долго. Позиционные войны могут продолжаться годами.- А возможен ли вариант урегулирования конфликта, который устроит всех: США, Европу, Россию и страны Глобального Юга?- Я бы добавил сюда Украину. Пока переговорные позиции Москвы и Киева не совпадают ни по территориальному вопросу, ни по гарантиям безопасности. Да, после встречи на Аляске говорили, что по гарантиям безопасности какие-то подвижки есть. Но, во-первых, мы пока не знаем деталей. А, во-вторых, некоторые европейские страны продолжают обсуждать вариант отправки "миротворцев". По территориальному вопросу Зеленский тоже отказывается идти на уступки. Максимум, на что он готов, так это на заморозку конфликта по текущей линии фронта. Россию все эти варианты не устраивают.- Выходит, вы считаете Украину субъектом политики и не сбрасываете ее позицию со счетов?- Зеленский не хочет идти на российские условия урегулирования конфликта, а европейцы его в этом полностью пока поддерживают. А как можно заставить Зеленского идти на российские условия? Высадить отряд морской пехоты США на Банковую?- Теоретически можно завести уголовные дела против Зеленского и его окружения?- США считают, что Россия не должна победить в украинской войне. Во-первых, для них это будет унизительно. Во-вторых, это будет напоминать уход из Афганистана. В-третьих, это нарушит все их понимания о прекрасном в геополитике. Играть на стороне Путина американцы явно не станут.- На ваш взгляд, когда станет понятно, будут ли стороны урегулировать конфликт политическим путем? Когда станет понятно, что конфликт скатится в неконтролируемую эскалацию?- Неконтролируемая эскалация рано или поздно чем-то заканчивается. В том смысле, что на руинах ядерной войны все точно обнимутся и помирятся.Что касается политического урегулирования конфликта, то достаточно вспомнить пример Первой мировой войны, по итогам которой в плане территорий никто ничего не потерял, но и не приобрел. Оккупации Германии не было. Просто в какой-то момент стороны поняли, что военные ресурсы для достижения своих целей закончились.Пока что ни Россия, ни Украина не считают, что выполнили все военные задачи и не считают, что у них заканчиваются военные ресурсы. Когда Зеленский говорит, что не отдаст Донбасс, потому что "русские не могут его захватить больше 10 лет" (он имеет в виду с 2014 года), он считает, что сможет его удержать.То есть политическое урегулирование по Украины возможно в двух случаях. Либо в войне настанет коренной перелом. Либо обе стороны поймут, что не могут ее продолжать. Пока ни того, ни другого не произошло.Также по теме - в интервью Захара Прилепина: Трамп играет в “друга России", чтобы оторвать ее от Китая и готовить Киев к новой войне
Политическое урегулирование по Украины возможно в двух случаях. Либо в войне настанет коренной перелом. Либо обе стороны поймут, что не могут ее продолжать. Пока ни того, ни другого не произошло
Об этом рассказал политолог-американист Георгий Бовт в интервью изданию Украина.ру
- Георгий Георгиевич, в одном из своих выступлений вы отметили, что европейская делегация будет сопровождать Зеленского во время поездки в Вашингтон для того, чтобы вернуть Трампа к его прежнему требованию: сначала должно наступить прекращение огня, а потом уже все остальное. За счет каких аргументов они попытаются это сделать? На что будут напирать?
- На то, что нельзя отдавать России территории, которые она еще не заняла. В частности, на то, что нельзя сдавать Донбасс, как об этом ходят слухи. Европейцы будут вести речь о заморозке конфликта по линии фронта, чтобы она не двигалась во время переговоров. А она будет двигаться в процессе переговоров. Вот и весь аргумент.
- А что европейцы будут делать, если мы хотя бы Донбасс освободим?
- Будут давить на Трампа с тем, чтобы он вводил санкции против России. И сами будут вводить санкции. Будут оказывать военную и финансовую помощь Украине до тех пор, пока она сопротивляется.
- А Трамп как на это отреагирует?
- Он не будет ссориться с европейскими союзниками ради Путина, но в случае их упорства может сказать: "Я же предложил вам условия, которые согласовал с президентом России. Если вам не нравится, поддерживайте Украину за свой счет".
- Европа сможет в одиночку вытянуть поддержку Украины?
- Денег у Европы много. К тому же, у них больше 200 миллиардов евро из замороженных российских активов. Если у них свои средства закончатся, они туда залезут.
- Говорят, что этого точно не будет, поскольку это приведет к краху международных финансовых отношений.
- Все говорят, но никто не пробовал. У нас уже много о чем говорили, что якобы этого не может быть никогда, но это случалось. Это же не их деньги. И европейцы могут сказать: "Это только для России. Больше мы никого не тронем".
Георгий Бовт интервью
4 августа 2022, 14:17
Георгий Бовт: Россия может доказать, что она выигрывает информационную войну у Запада
Я подозреваю, что они уже немножко залезают в эти активы. Европейцы говорили, что помогают Украине за счет доходов от этих активов. Причем раньше они отмечали, что сумма этих доходов составляет 5 миллиардов в год, но Украине от них уже выделили больше 5 миллиардов. Либо они нашли секретное средство по увеличению доходов, либо залезают в основное тело, а не в проценты.
- А Россия зачем ведет переговоры с Трампом? Мы действительно рассчитываем подписать с США бумажку об урегулировании конфликта? Или это делается просто для поддержания диалога в напряженной геополитической обстановке?
- России лишние санкции не нужны. Они не укрепляют нашу экономику. И если Трамп ужесточит санкции по нефти и газу, это будет неприятный момент для российского бюджета. Если их можно избежать, то их надо избегать. И поддержание переговоров отсрочивает введение этих санкций.
- Думаете, Индия и Китай могут ослабить поддержку России из-за этих санкций?
- Санкции уже сказываются на поддержке со стороны Китая. В прошлом году у нас был установлен рекорд по товарообороту в 240 миллиардов, а в этом году он упал примерно на 8%. Это произошло не только из-за снижения цен на нефть и другие ресурсы, но и из-за санкций и трудностей с платежами, которые так и не были устранены. И в случае ужесточения ограничительных мер эти проблемы будут еще острее.
- Сколько еще, на ваш взгляд, сторонам удастся сохранять нынешнюю ситуацию: продолжать воевать, говоря о мире?
- Долго. Позиционные войны могут продолжаться годами.
- А возможен ли вариант урегулирования конфликта, который устроит всех: США, Европу, Россию и страны Глобального Юга?
- Я бы добавил сюда Украину. Пока переговорные позиции Москвы и Киева не совпадают ни по территориальному вопросу, ни по гарантиям безопасности. Да, после встречи на Аляске говорили, что по гарантиям безопасности какие-то подвижки есть. Но, во-первых, мы пока не знаем деталей. А, во-вторых, некоторые европейские страны продолжают обсуждать вариант отправки "миротворцев". По территориальному вопросу Зеленский тоже отказывается идти на уступки. Максимум, на что он готов, так это на заморозку конфликта по текущей линии фронта. Россию все эти варианты не устраивают.
- Выходит, вы считаете Украину субъектом политики и не сбрасываете ее позицию со счетов?
- Зеленский не хочет идти на российские условия урегулирования конфликта, а европейцы его в этом полностью пока поддерживают. А как можно заставить Зеленского идти на российские условия? Высадить отряд морской пехоты США на Банковую?
- Теоретически можно завести уголовные дела против Зеленского и его окружения?
- США считают, что Россия не должна победить в украинской войне. Во-первых, для них это будет унизительно. Во-вторых, это будет напоминать уход из Афганистана. В-третьих, это нарушит все их понимания о прекрасном в геополитике. Играть на стороне Путина американцы явно не станут.
- На ваш взгляд, когда станет понятно, будут ли стороны урегулировать конфликт политическим путем? Когда станет понятно, что конфликт скатится в неконтролируемую эскалацию?
- Неконтролируемая эскалация рано или поздно чем-то заканчивается. В том смысле, что на руинах ядерной войны все точно обнимутся и помирятся.
Что касается политического урегулирования конфликта, то достаточно вспомнить пример Первой мировой войны, по итогам которой в плане территорий никто ничего не потерял, но и не приобрел. Оккупации Германии не было. Просто в какой-то момент стороны поняли, что военные ресурсы для достижения своих целей закончились.
Пока что ни Россия, ни Украина не считают, что выполнили все военные задачи и не считают, что у них заканчиваются военные ресурсы. Когда Зеленский говорит, что не отдаст Донбасс, потому что "русские не могут его захватить больше 10 лет" (он имеет в виду с 2014 года), он считает, что сможет его удержать.
То есть политическое урегулирование по Украины возможно в двух случаях. Либо в войне настанет коренной перелом. Либо обе стороны поймут, что не могут ее продолжать. Пока ни того, ни другого не произошло.
Также по теме - в интервью Захара Прилепина: Трамп играет в “друга России", чтобы оторвать ее от Китая и готовить Киев к новой войне
