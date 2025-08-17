"…В девять лет я весила 65 килограммов…". Противоречивые лица премьера Италии Джорджи Мелони

https://ukraina.ru/20250817/v-devyat-let-ya-vesila-65-kilogrammov-protivorechivye-litsa-premera-italii-dzhordzhi-meloni-1067157138.html

…О себе она сама как-то написала: "Вечером пришла СМСка от мамы: "Я видела тебя в новостях. Ты молодец! Только накраситься бы тебе, а то ты похожа на лягушку".

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/11/1067156867_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_6c84cc585c16abc3af7ea6fb2d805818.jpg

И потом в изданной в 2021 году книге "Я – Джорджа. Мои корни, мои идеи" сообщила, что и бабушка была к ней безжалостна: "Моя бабушка считала, что жир – синоним здоровья. В результате в девять лет я весила 65 килограммов". Этим она как бы намекает всем, что самооценка и самоощущение в плане собственного веса, любого, в том числе, и политического – ее детская проблема, и не надо удивляться ее взрослым комплексам.И тут, конечно, какая-то правда есть, но в основном она явно чисто по-женски лукавит, потому что прекрасно знает, что для своих 48 лет еще очень даже симпатична, нравится мужчинам, умна и самоиронична. Последнее – немаловажно в мире современных самовлюбленных селебрити-политиков, которые практически все без исключения считают себя спасителями и вершителями. Хоть чего-нибудь и где-нибудь.И тут она – не исключение. Зовут ее Джорджа Мелони. Она – лингвист, владеющий английским, испанским и французским языками, и политик, которая начинала карьеру журналистом. Дважды рекордсмен в итальянской политике. С октября 2022 года он – премьер-министр Италии, первая женщина на этом посту в истории своей страны. А до этого с 2008 по 2011 год была самым молодым (в 31 год заняла кресло) министром по делам молодежи в итальянском правительстве под началом одиозного и неоднозначного Сильвио Берлускони.И самое интересное: она тоже норовит спасти свою страну. Точнее – снова сделать ее великой. Еще точнее – достойной своего прошлого, которое она считает великим.И именно здесь начались и продолжаются ее основные противоречивые битвы и столкновения. Политические и человеческие. И с прошлым, и с настоящим, и с окружающими действующими актерами и акторами всех происходящих процессов.Ее главное противоречие состоит в том, что она изначально мыслит себя правым политиком-консерватором, отстаивающим традиционные ценности в жизни и политике, национальные интересы и национальную идентичность, религиозные ценности католицизма и т. д.Она в своих речах выступает против абортов, легализации эвтаназии, каннабиса и любых легких наркотиков. Против срочного развода, медикаментозного аборта в дневной больнице и биотестирования. Против ведения курсов полового воспитания в начальной школе и введения гендерной ориентации для детей и уроков по повышению их осведомленности о ЛГБТ*-сообществе, Мелони утверждает, что эти новации дадут малолетним "вводящую в заблуждение интерпретацию своей сексуальной идентичности".Параллельно она ратует за законодательное запрещение суррогатного материнства как "универсального преступления", исключив его использование итальянцами даже за границей, за защиту национальной, религиозной и половой идентичности и семейных ценностей.Но действовать вынуждена и дома, в Италии, и особенно в Европе, структурно сцементированной Евросоюзом и НАТО и ведомой идеологически леволиберальной глобалистской идеологией, как некий политик-общечеловек, для которого толерантность, политкорректность и ЛГБТ*-повестка – основополагающие светочи-ориентиры развития человечества.Она – убежденная сторонница гендерного разделения в обществе, модно считая мужчин и женщин отдельными социальными сообществами, а не простым разделением по полам. Ранее она выступала против разрешенных в Италии с 2016 года однополых союзов, но, идя на выборы 2022 года, готова согласиться с ними, запрещая им, однако, усыновление детей такими парами. Потому что еще в 2019 году на Всемирном конгрессе семей заявила, что ребенок имеет "право на отца и мать" вместо "родитель №1" и "родитель №2".В политике – та же картина. Она сама как-то написала: "У нас четкое представление о Европе, которую мы хотели бы построить: союз свободных европейских народов, способный решать важные проблемы. Модель совершенно отличается от модели нынешнего Евросоюза, неопределенного образования в руках малоизвестных бюрократов, которые хотели бы игнорировать национальную идентичность или даже стереть ее. … Италия – уже часть Европы и НАТО. Но как Италия должна вписаться в эти наднациональные органы? С гордостью и силой, присущими одной из главных мировых держав, или как колония, рабски выполняющая указания своих партнеров и конкурентов?".Мелони занимает жесткую позицию по вопросам иммиграции, выступает против мультикультурного общества, постоянно призывает к морской блокаде судов, перевозящих мигрантов из Ливии. И в избирательную кампанию 2022 года Мелони вступила с лозунгом "Прежде всего – Италия и итальянцы!".Но в реальной политике Мелони нередко забывает об интересах Италии и практически не отступает от согласованной в Брюсселе политики ЕС и НАТО. Она с подачи брюссельской бюрократии даже в хор еврорусофобов вступила смело и бесповоротно, поставив задачу и от российского газа отказаться, и Россию активно осудив за "агрессию против Украины", и всячески оказывая помощь украинским неонацистам просроченного недопрезидента Владимира Зеленского.Однако параллельно на графиках военной помощи Украине Италия застыла в самом низу после стран Северной Европы, Германии, Великобритании, Польши и Франции. В целом по объемам помощи Киеву Италия – лишь где-то на 13-м месте, а если считать в процентах от ВВП, то аж на 27-м.И на НАТО Рим не особо готов раскошеливается, отстегивая на оборону меньше многих, только 1,57% ВВП, и обязательных 2% сможет достичь лишь через четыре года, не говоря уже о новой планке в 5%. При этом Италия, как известно, отказалась от схемы поставок американского оружия в Украину за европейские деньги.Такой же жесткий и противоречивый прагматизм наблюдается и в общении Мелони с ее мужчинами. Первым кумиром для нее стал Бенито Муссолини. Это естественно для воспитанницы римского квартала для нищих разночинцев Гарбателла, куда ее мать, писательница крайне правых взглядов и автор 140 любовных романов родом с Сицилии, вынуждена была переселиться после того, как отец, кстати, коммунист из Сардинии, ушел из семьи и попался на перевозке наркотиков, за что и получил 9 лет тюрьмы. Очень хорошую родословную и закалку девочка получила с детства.Гарбателла – одинаково очень питательная среда для левых и фашистских воззрений. И в одном из интервью французской новостной программе Soir 3 в 1996 году 19-летняя Джорджа назвала Муссолини "лучшим политиком за последние 50 лет".Оно и понятно: в 15 лет она вступила в Молодежный фронт – крыло Итальянского социального движения (ИСД), основанного ветеранами фашистской партии Муссолини, впоследствии преобразованного в национально-консервативную политическую партию Национальный альянс (НА).Это было начало ее политической карьеры. Уже в 19 лет возглавила организацию "Студенческое действие", молодежное движение постфашистов, поработала от него советником провинции Рим. Через два стала координатором руководящего комитета молодежного движения НА "Молодежное действие" и в 2004 году возглавила его. В 2006 впервые стала депутатом парламента.В 2008 году начался путь в более-мене респектабельную политику – премьер-министр и лидер правоцентристской партией "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони предложил ей возглавить министерство. Она возглавила и министерство, и "Молодую Италию", молодежную организацию блока "Народ свободы" (НС), куда вошли ее бывшие коллеги-постфашисты из НА и "Вперед, Италия".Уже в 2012 году Мелони уходит и от Берлускони, чтобы стать одним из основателей крайне правой партии "Братья Италии-Национальный правый центр", которую тоже назвали постфашистской. В марте 2014 года Мелони была избрана председателем этой партии и через три года окончательно переименовала в "Братья Италии". Параллельно баллотировалась в мэры Рима и проиграла гонку.Продолжив в пестрой итальянской политике объединяться в правые коалиции и разъединяться, в ходе выборов в сентябре 2022 года Мелони представляла партию "Братья Италии", выступившую в коалицию с "Вперед, Италия" Берлускони и правоконсервативной партией "Лига" Матео Сальвини, и возглавила правительство. И тогда же сказала: "Я никогда не испытывала симпатии или близости к антидемократическим режимам. Любым режимам, включая фашизм. Я всегда считала расовые законы 1938 года низшей точкой в истории Италии, позором, который навсегда запомнится нашему народу". Муссолини в гробу, а тогда еще живого Берлускони (умер в 2023-м) это не могло не покоробить…Точно так же сегодня Мелони иногда называют "европейским Трампом в розовой юбочке" – за преданность правым идеям консервативного традиционализма и за частое появление в одежках нежного розового цвета. Джорджа и не скрывает симпатий к новому президенту США и даже ездила к нему в резиденцию Мар-а-Лаго в январе сего года еще до инаугурации.Но, увы, какого-то влиятельного союза европейских политиков-трампистов из Мелони, а также премьеров Венгрии и Словакии Виктора Орбана и Роберта Фицо пока не получается. И премьер Италии, слегка кинув и Трампа в его надеждах, дрейфует пока с глобалистами-леволибералами из Брюсселя. К тому же, Трамп не может не помнить, что Джорджа сумела поладить с Белым домом при Джо Байдене, фактически разделяя внешнеполитический курс демократов.Есть у Мелони еще одна закавыка: при всей преданности католицизму и общении с Папой Римским она неожиданно для многих считает своим ангелом-хранителем Харахеля, в каббалистической астрологии покровителя познания, который к христианству не имеет никакого отношения. К тому же Мелони – поклонница фэнтези и, что называется, прется от "Властелина колец" Джона Толкина.А что? Выгодно то, что прагматично, и наоборот. Она сама откровенно призналась: "Гениальные или потрясающие идеи не нужны. Достаточно преданности делу, серьезности и здравого смысла. Вместе с мужеством, необходимым для подрыва системы, которая приносит пользу немногим – в ущерб всем остальным".Противоречива и личная жизнь Мелони. Будучи католичкой и поклонницей семьи, она, тем не менее, не была замужем и не обвенчана с отцом своей дочери Джиневры, знойным красавчиком и телеведущим левых взглядов Андреа Джамбруно. После одного из эфиров она первой его закадрила, написав записку с приглашением встретиться, прожила с ним 9 лет и послала в прошлом году, как только узнала, что он – сексист и изменяет ей.Тогда же в женихи Мелони записали миллиардера Илона Маска. Их не раз фотографировали вместе на разных мероприятиях, а миллиардер, опровергая всякие фривольно-романтические намеки, что называется, поплыл и даже начал всех заверять, что "Джорджа – невероятная женщина, еще более прекрасная внутри, чем снаружи". А Мелони и не скрывала, что романтика с Маском, близким к Трампу, нужна ей для дела. И выступая в парламенте, она так и заявила: мол, дружит с Маском, а он может быть полезен для Италии.Но, как оказалось, и тут ее ожидал пролет – Маск и Трамп разбежались, как в море корабли.Сейчас же, после встречи Дональда Трампа с российским президентом Владимиром Путиным на Аляске, Мелони не стала особо активничать в комментариях и только сдержанно заявила, что соглашения по Украине все еще сложно достичь, но наконец-то оно возможно в принципе.Очень разумно Мелони еще раньше забросила удочки сразу в два конца. О России сказала: "Россия – часть нашей системы европейских ценностей. Европейские государства, граничащие с великим русским медведем, должны спокойно смотреть в будущее. Нам нужен баланс, который обеспечит окончательный мир между Европой и Россией. Если мы сможем сделать это разумно, Россия и Запад станут сильнее".А об Украине еще в 2023 году российским пранкерам Вовану и Лексусу тоже заявила: "Вижу, что многие устали от Украины. Если говорить правду, мы близки к моменту, когда все поймут, что нам нужен выход. Проблема в том, чтобы найти приемлемый выход для обеих сторон. У меня есть некоторые соображения, как справиться с этой ситуацией, но я жду подходящего момента".И в этом ожидании тоже есть противоречие: при таком южном темпераменте такое долгое и холодное, умное и расчетливое пребывание в засаде…О лицах другого европейского политика - в статье Владимира Скачко "Оружие и прикованный к Украине русофоб. Пять лиц министра обороны Нидерландов Рубена Брекельманса" *движение признано экстремистским и запрещено в России

