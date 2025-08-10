https://ukraina.ru/20250810/oruzhie-i-prikovannyy-k-ukraine-rusofob-v-litse-ministra-oborony-niderlandov-rubena-brekelmansa-1066739873.html

Оружие и прикованный к Украине русофоб. Пять лиц министра обороны Нидерландов Рубена Брекельманса

Оружие и прикованный к Украине русофоб. Пять лиц министра обороны Нидерландов Рубена Брекельманса - 10.08.2025 Украина.ру

Оружие и прикованный к Украине русофоб. Пять лиц министра обороны Нидерландов Рубена Брекельманса

Он очень молодой (18 июля ему стукнуло всего 39 лет), ничем не примечателен, с лицом удивленного и слащавого пай-мальчика с приглаженными кучерями, который сел на кнопку или во что-то неприятное, а мама велела держать лицо.

2025-08-10T06:55

2025-08-10T06:55

2025-08-10T07:01

украина

нидерланды

россия

дональд трамп

урсула фон дер ляйен

анналена бербок

нато

ес

минобороны

мнения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/0a/1066740360_0:32:604:372_1920x0_80_0_0_d6c9db6c3eb146d7fa278244162e3a51.jpg

Но в Европе имеет, судя по всему, шикарную перспективу: он – русофоб, что сейчас в цене больше всего. И он крут, циничен и жесток, как все европейские политики так называемой новой волны, преданные глобализму, леволиберальной идеологии и ЛГБТ*-повестке с чудесами тупой толерантности и политкорректности, подавляющих любой плюрализм и инакомыслие.Зовут его Рубен Питер Брекельманс, родившийся 18 июля 1986 года и занимающий пост министра обороны в нынешнем правительстве Нидерландов.По возрасту он вполне мог быть сыном не без успеха седлающей пост нового европейского фюрера главы Еврокомисии Урсулы фон дер Ляйен от какого-нибудь конченого Линдси Грэма**. Анналена Бербок и Кая Каллас – его политические сестры-близнецы. По сути своей практически однояйцевые, без специалиста трудно различимые.Не верите? Пожалуйста: 4 августе 2025 года Нидерланды устами Брекельманса заявили, что первыми из стран НАТО передадут Украине американское вооружение. Закупят и передадут, как они и обещались президенту США Дональду Трампу. "Нидерланды первыми из членов НАТО поставят американское вооружение, включая ракеты и комплектующие для систем Patriot, на сумму в 500 млн евро", — написал Брекелманс в соцсети. И выразил надежду, что за Нидерландами последуют другие государства, которые смогут поставлять Киеву все те же ему нужные "ракеты для систем Patriot, артиллерийские снаряды, патроны и снаряжение".При этом в Минобороны Нидерландов уточнили, что поставка осуществляется в рамках нового американского механизма Prioritised Ukraine Requirements List (PURL), направленного на приоритетное обеспечение Украины необходимым вооружением. Инициатива эта и была запущена 14 июля Трампом и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. А США, как сообщил агентству Bloomberg постпред США при НАТО Мэттью Уитакер, действительно уже толкнули Нидерландам оружие и боеприпасы на сумму 578 млн долл. Все они и попадут на Украину.И если все пойдет так, как задумали, то отныне по этому механизму все страны-союзницы закупают военную технику для Украины из американских запасов. И передают Украине, чтобы та обязательно победила Россию.Поставки оружия в рамках программы PURL планируется осуществлять каждые две-три недели. К тому же ретивый Брекелманс особо подчеркнул, что дополнительные 500 "лямов" не отменяет текущую поддержку, а лишь дополняет ее.И это – в дополнение ко всему, что Нидерланды уже сожгли и еще сожгут в топке войны в Украине. В марте сего года премьер-министр Нидерландов Дик Схоф заявил, что намерен вновь выделить Украине помощь в размере 3,5 млрд евро на 2026 год. Кроме того, в Гааге ранее выделили более 10 млрд евро на военную помощь Киеву, из этой суммы к настоящему моменту уже было израсходовано более 7 миллиардов.Кроме того, участвовать в этой программе Трампа, помимо Нидерландов, согласились Германия, Великобритания, Финляндия, Дания, Швеция и Норвегия. Но вот Франция, Италия, Чехия, Венгрия и Словакия, по информации СМИ, решили не закупать оружие у США для Украины. И Брикельманс вместе с Нидерландами тоже могли сквозануть, но не стали, а побежали на войну первее всех.И по-любому это, как вы видите, пушки вместо масла, много денег, которые не получат жители Нидерландов. И нидерландцы не особо жалуют украинцев вообще. Они даже, как известно, проводили в 2016 году референдум, чтобы не пускать Украину в ЕС и не подписывать с нею Соглашение об ассоциации.По итогам этого референдума 15 декабря 2016 года на саммите Евросоюза было принято юридически обязывающее решение по Соглашению об ассоциации. По этому решению документ:– не предоставляет Украине статуса страны-кандидата на вступление в Европейский Союз;– не обязывает предоставить этого статуса Украине в будущем;– не содержит обязательств выделения Украине прямой финансовой и военной помощи;– не предусматривает прав граждан Украины на свободное проживание и свободное трудоустройство в странах-членах ЕС.То есть грубо говоря, нидерландцы кинули Украину, а нидерландские политики, увы, по требованию руководства ЕС и Еврокомиссии кинули уже нидерландцев. И продолжают их кидать и грабить, делая Украину воюющим смертником, выделяя ей помощь, и тем самым множа недовольство сограждан, которое, тем не менее, наталкивается на прямое игнорирование политиков.Тот же Брекельманс с максимализмом прыщаво-упоротого недоросля 7 августа сего года признался, что его злит, когда некоторые голландцы выражают недовольство тем, что их деньги уже три года идут на помощь Украине. "Иногда меня раздражает, когда люди говорят об этом так легкомысленно в духе "Да, знаете ли, эта война идет уже три года, это не наша война".... или "Зачем мы даем столько денег Украине, а не кому-то другому?"... Меня это злит, и я думаю, что это недальновидно, потому что мы помогаем не только защищать их страну, но также гарантируем, что российская агрессия не разрастется, не приблизится к нам", – заявил Брекельманс в программе на одной из радиостанций.Точно так же, как в свое время и упомянутая выше фрау Бербок заявила в Чехии: "Если я пообещала народу Украины, что "мы будем с вами столько, сколько вам будет нужно", я хочу сдержать это обещание. Неважно, что думают мои немецкие избиратели, я хочу сдержать обещание народу Украины".Почему Брекельманс такой агрессивный украинофил и русофоб? Очень просто: во-первых, он – представитель того поколения безмозглых и унифицированных политиков-глобалистов, которых изначально и готовила леволиберальная элита, вознамерившаяся подмять эту планету под себя. С младых ногтей готовила, чтобы получались субчики, не умеющие ничего иного, кроме как политиканствовать и служить идеям.В политику Брекельманс пришел в 17 лет – в Молодежную организацию "Свобода и демократия" (JOVD) при главной нидерландской консервативно-либеральной Народной партии за свободу и демократию (VVD). По мере взросления Брекельманс везде на всех стадиях был связан с VVD, когда под контролем глобалистов получал образование и делал первые шаги по карьерной лестнице. Изучал экономику в Тилбургском университете, глобальную политику в Лондонской школе экономики и получил степень магистра государственного управления в 2015 году в Гарвардской школе Кеннеди.Классический грантоед!Потом пошел работать везде то ли помощником-консультантом по политике, то ли внутрипартийным чиновником и мелким чиновником в Министерстве юстиции и безопасности, где и закончил работу в качестве директора программы "Адаптивная система предоставления убежища".Уже к 2019 году он был среди разработчиков новой программы партии на выборы в Европарламент, и в 2021 году был избран в Палату представителей (парламент). И стал представителем своей партии по вопросам внешней политики, международной культурной политики и расширения иностранных представительств, по вопросам миграции. Работал во всех основных комитетах, отвечающих за эти направления, и уже в 2024 году был утвержден министром обороны.Блестящая и ускоренная карьера хорошо подготовленного парвеню, а Нидерланды – в надежных глобалистских руках!Во-вторых, Украина и война в ней нужны глобалистам для а) подтверждения верности своего курса; б) продления пребывания у власти на американских штыках и глобалистских заморочках; в) для сохранения США и их ядерного зонтика в Европе и единой евроантлантической парадигме, без чего Европа утратит полностью свои значение и вес на планете.Брекельманс всегда придерживался проамериканских взглядов, даже несмотря на приход Трампа и его высокомерно-презрительное отношение к ЕС и вообще к Европе. Он всегда выступал за быстрое увеличение расходов на ВС Нидерландов, чтобы их бюджет соответствовал норме НАТО в 2% от ВВП, а также за расширение сотрудничества в области безопасности, обороны и миграции в Европейском союзе. Тут он полностью на стороне "фюрерствующей" Урсулы фон дер Ляйен, хотя и не видит возможности создания европейской армии.Но вот деньги на оружие готов выдавать любые. Став главой минобороны, в сентябре 2024 года Брекельманс и государственный секретарь Гийс Туинман объявили об увеличении ежегодного финансирования армии Нидерландов на 2,4 млрд евро. Разумеется, в ответ на вторжение России на Украину. И эти дополнительные деньги пойдут на привлечение большего числа военных и закупку боеприпасов, 50 боевых танков Leopard 2A8, шести истребителей F-35, двух противолодочных фрегатов и нескольких военных вертолетов NH90. Нидерланды готовтяся делать Балтийское внутренним морем НАТО. И всячески натравливать Украину на Россию.Без этого – им кранты, политика такая окажется-таки и разорительной, и ненужной. Как, собственно, и такие политики.И сейчас даже трудно установить, где и как Россия так напугала Брекельманса и сделала русофобом. По его словам, помощь Киеву нужно оказывать "ради обеспечения безопасности Нидерландов и Европы", иначе "Путин нападет". "Совершенно очевидно, что если Россия имеет очень сильные позиции на Украине, то у нее есть мотивация и военная мощь, чтобы представлять для нас большую угрозу", – уверяет он всех, следуя своим извращенным представлениям.Его просто так всегда учили. И Украина, следовательно, в этой схеме остается главным звеном военно-политической возни и главным раздражителем России. Один из своих первых визитов в качестве министра обороны Нидерландов Брекельман совершил в Киеве для символических обнимашек с недопрезидентом неонацистов Владимиром Зеленским. И официальная награда у него всего одна – украинский Орден "За заслуги" III степени, выданный в 2023 году еще до министерского поста, но за верность украинскому же вооружению.И есть в портрете этого почти юного глобалиста и либерала-толераста один изъян – он женат. И в справочниках о его второй половинке и детях сказано "есть партнер и две дочери". Но оказалось, что это не однополый партнер, с которым можно усыновить и удочерить кого и что угодно, а обычная женщина, родившая любителю оружию и смерти двух дочерей в 2021 и 2024 годах.И исправляет ситуацию лишь то, что этот молодой папаша, явно не гей* с такой страстью толкает свою страну и всю планету к новой войне, что ему и детей своих не жалко. Ведь в по-настоящему глобальной Третьей мировой войне в ядерном исполнении никто не спасется…Другие лица врагов России - в статьях Владимира Скачко - "Влажные фантазии дурилки картонной". Однообразно многоликий президент Литвы Гитанас Науседа"*движение считает экстремистским и запрещено в России**Внесен в РФ в список экстремистов и террористов

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

украина

нидерланды

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

украина, нидерланды, россия, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, анналена бербок, нато, ес, минобороны, мнения