https://ukraina.ru/20250817/putin-i-mirziev-obsudili-mir-na-ukraine-1067151897.html
Путин и Мирзиёев обсудили мир на Украине
Путин и Мирзиёев обсудили мир на Украине - 17.08.2025 Украина.ру
Путин и Мирзиёев обсудили мир на Украине
Международные отношения и актуальные вопросы двусторонней повестки обсудил Владимир Путин с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Об этом 17 августа сообщает пресс-служба Кремля.
2025-08-17T16:40
2025-08-17T16:40
2025-08-17T16:40
новости
кремль
украина
узбекистан
шавкат мирзиёев
владимир путин
переговоры
новости переговоров
переговоры по украине 2025
результаты переговоров путина и трампа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/17/1063348657_0:227:3072:1955_1920x0_80_0_0_5df9de19f8eceaa5157d2bf57d0f6468.jpg
В ходе телефонного разговора Владимир Путин информировал Шавката Мирзиёева о прошедшей 15 августа в Анкоридже (на Аляске) встрече с президентом США Дональдом Трампом."Шавкат Мирзиёев высоко оценил позитивную динамику российско-американского диалога на высшем уровне, подчеркнул важность достижения мирного урегулирования на Украине", - сказано в официальном сообщении. Президентами также были затронуты и некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня с акцентом на дальнейшее развитие взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества, сооьщила пресс-служба Кремля.Больше новостей дня представлено в обзоре Нянечка для Зеленского, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 17 августа Следите за новостями на сайте Украина.ру.
кремль
украина
узбекистан
бывший ссср
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/17/1063348657_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a88edb25f445331bc0568ab413b75ac3.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, кремль, украина, узбекистан, шавкат мирзиёев, владимир путин, переговоры, новости переговоров, переговоры по украине 2025, результаты переговоров путина и трампа, дональд трамп, сво, когда будет мир, мир с украиной, бывший ссср, международные отношения, международная политика
Новости, Кремль, Украина, Узбекистан, Шавкат Мирзиёев, Владимир Путин, переговоры, новости переговоров, переговоры по Украине 2025, результаты переговоров Путина и Трампа, Дональд Трамп, СВО, когда будет мир, мир с Украиной, бывший СССР, международные отношения, Международная политика
Путин и Мирзиёев обсудили мир на Украине
Международные отношения и актуальные вопросы двусторонней повестки обсудил Владимир Путин с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Об этом 17 августа сообщает пресс-служба Кремля.