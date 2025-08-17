Путин и Мирзиёев обсудили мир на Украине - 17.08.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250817/putin-i-mirziev-obsudili-mir-na-ukraine-1067151897.html
Путин и Мирзиёев обсудили мир на Украине
Путин и Мирзиёев обсудили мир на Украине - 17.08.2025 Украина.ру
Путин и Мирзиёев обсудили мир на Украине
Международные отношения и актуальные вопросы двусторонней повестки обсудил Владимир Путин с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Об этом 17 августа сообщает пресс-служба Кремля.
2025-08-17T16:40
2025-08-17T16:40
новости
кремль
украина
узбекистан
шавкат мирзиёев
владимир путин
переговоры
новости переговоров
переговоры по украине 2025
результаты переговоров путина и трампа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/17/1063348657_0:227:3072:1955_1920x0_80_0_0_5df9de19f8eceaa5157d2bf57d0f6468.jpg
В ходе телефонного разговора Владимир Путин информировал Шавката Мирзиёева о прошедшей 15 августа в Анкоридже (на Аляске) встрече с президентом США Дональдом Трампом."Шавкат Мирзиёев высоко оценил позитивную динамику российско-американского диалога на высшем уровне, подчеркнул важность достижения мирного урегулирования на Украине", - сказано в официальном сообщении. Президентами также были затронуты и некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня с акцентом на дальнейшее развитие взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества, сооьщила пресс-служба Кремля.Больше новостей дня представлено в обзоре Нянечка для Зеленского, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 17 августа Следите за новостями на сайте Украина.ру.
кремль
украина
узбекистан
бывший ссср
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/17/1063348657_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a88edb25f445331bc0568ab413b75ac3.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, кремль, украина, узбекистан, шавкат мирзиёев, владимир путин, переговоры, новости переговоров, переговоры по украине 2025, результаты переговоров путина и трампа, дональд трамп, сво, когда будет мир, мир с украиной, бывший ссср, международные отношения, международная политика
Новости, Кремль, Украина, Узбекистан, Шавкат Мирзиёев, Владимир Путин, переговоры, новости переговоров, переговоры по Украине 2025, результаты переговоров Путина и Трампа, Дональд Трамп, СВО, когда будет мир, мир с Украиной, бывший СССР, международные отношения, Международная политика

Путин и Мирзиёев обсудили мир на Украине

16:40 17.08.2025
 
© РИА Новости . POOL / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 17.08.2025
© РИА Новости . POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Международные отношения и актуальные вопросы двусторонней повестки обсудил Владимир Путин с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Об этом 17 августа сообщает пресс-служба Кремля.
В ходе телефонного разговора Владимир Путин информировал Шавката Мирзиёева о прошедшей 15 августа в Анкоридже (на Аляске) встрече с президентом США Дональдом Трампом.
"Шавкат Мирзиёев высоко оценил позитивную динамику российско-американского диалога на высшем уровне, подчеркнул важность достижения мирного урегулирования на Украине", - сказано в официальном сообщении.
Президентами также были затронуты и некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня с акцентом на дальнейшее развитие взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества, сооьщила пресс-служба Кремля.
Больше новостей дня представлено в обзоре Нянечка для Зеленского, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 17 августа
Следите за новостями на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиКремльУкраинаУзбекистанШавкат МирзиёевВладимир Путинпереговорыновости переговоровпереговоры по Украине 2025результаты переговоров Путина и ТрампаДональд ТрампСВОкогда будет мирмир с Украинойбывший СССРмеждународные отношенияМеждународная политика
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:52"Всё зависит от Киева" и Трамп ломает планы. Итоги 17 августа
18:20РЭБ подавила украинский БПЛА над Смоленской АЭС. Новости к 18.20
18:13В посёлке Пролетарский Ракитянского района Белгородской области украинским БПЛА ранен 12-летний мальчик
18:02Необходимости в прекращении огня на Украине фактически теперь нет - Уиткофф
17:50Отрезание логистики и уничтожение опорников: новости СВО с Северского направления
17:42Почему студент из Донецка оказался на фронте и можно ли научить патриотизму: история бойца ВС России
17:38Уступки России заключаются в том, чтобы не захватывать всю Украину целиком - Уиткофф
17:30США обсуждают с Россией вопросы территориальных границ Украины - Рубио
17:17После саммита на Аляске достижение режима прекращения огня на Украине по-прежнему в повестке - Рубио
17:10"Завтра наступит час, когда Украина решит свою судьбу" - Еврокомиссия
16:59Кто стоит за спиной у Трампа: миллиардеры, техноцари, семья
16:58Трамп обвинил СМИ США в искажении правды о переговорах с Путиным, подчеркнув, что они "прошли успешно"
16:46Трамп и Зеленский обсудят вопрос территорий в украинском конфликте - Уиткофф
16:40Путин и Мирзиёев обсудили мир на Украине
16:25Командир штурмовиков "Ветер": "Лесные братья" и "Кулаки Путина" двигают противника к порогу вымирания
16:20На Западной Украине резко сократилось население
16:11Из 40 мобилизованных, которых ВСУ везли на фронт, 30 сбежали
16:09Послесловие к Аляске: что будет и чего ожидать
16:00"Цыганка Аза": драма про цыган, написанная поляком, переработанная малороссом и снятая евреем
15:50В Одессе своеобразно "реставрируют" гостиницу "Бристоль"
Лента новостейМолния