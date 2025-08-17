https://ukraina.ru/20250817/putin-i-mirziev-obsudili-mir-na-ukraine-1067151897.html

Путин и Мирзиёев обсудили мир на Украине

Международные отношения и актуальные вопросы двусторонней повестки обсудил Владимир Путин с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Об этом 17 августа сообщает пресс-служба Кремля.

2025-08-17T16:40

В ходе телефонного разговора Владимир Путин информировал Шавката Мирзиёева о прошедшей 15 августа в Анкоридже (на Аляске) встрече с президентом США Дональдом Трампом."Шавкат Мирзиёев высоко оценил позитивную динамику российско-американского диалога на высшем уровне, подчеркнул важность достижения мирного урегулирования на Украине", - сказано в официальном сообщении. Президентами также были затронуты и некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня с акцентом на дальнейшее развитие взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества, сооьщила пресс-служба Кремля.Больше новостей дня представлено в обзоре Нянечка для Зеленского, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 17 августа Следите за новостями на сайте Украина.ру.

