Встреча на Аляске: осторожное начало попытки разворота
Встреча на Аляске: осторожное начало попытки разворота
Если судить по формальным признакам, встреча на Аляске не привела к серьёзным результатам. Совместного заявления не было, а значит и договорённость не достигнута. В отдельных выступлениях лидеры отдали должное конструктивности друг друга, но были крайне осторожны в оценке перспектив взаимодействия.
Был отменён ряд планировавшихся после встречи мероприятий и Трамп улетел с Аляски первым, хотя хозяин, как правило, провожает гостя. Это не был жест, вызванный недовольством в связи с отсутствием договорённости. Во-первых, Трамп намерен провести работу с Зеленским и лидерами воинственной фракции в ЕС. Во-вторых, ни сам Трамп, ни его окружение, ни американские СМИ не сделали акцент на отменённых мероприятиях и на срочном убытии Трампа в Вашингтон. Между тем, в случае, когда отмена мероприятий происходит в качестве демонстрации недовольства, американцы не стесняются подробно об этом рассказывать на протяжении нескольких дней, чтобы в каждом медвежьем углу планеты узнали и прониклись.То есть, случилось именно то, что мы видели: стороны попытались выработать совместную позицию, пока не вышло, но они не теряют надежды, хоть в оценке лидерами перспектив присутствует изрядная доля скепсиса. Терминами "надеюсь", "хотелось бы рассчитывать", "если удастся избежать провокаций" и им подобными обильно насыщены все интервью российского и американского президента по итогам событий.Откуда это противоречие? С одной стороны, высокая оценка обоюдных усилий, акцент на конструктивности обеих сторон и сближении их позиций, заявления о готовности продолжать работу, а с другой – скепсис в отношении результата этой работы, особенно в краткосрочной перспективе.Давайте для начала вспомним, что Трамп умчался с Аляски в Вашингтон для срочной организации телефонных переговоров с Зеленским и европейскими лидерами, по их итогам он уже анонсировал прибытие Зеленского в понедельник в Белый дом.Ещё до встречи президентов России и США было понятно, и мы об этом говорили, что Россия и США могут согласовать только общую позицию, но дальше Трампу всё равно надо будет ещё уговорить своих европейских союзников и Зеленского эту позицию принять. Накануне встречи на Аляске состоялась его беседа по видеосвязи с Зеленским и европейцами, в ходе которой они требовали занять на переговорах более жёсткую позицию в отношении России. На встрече с Путиным выяснилось, что для России даже уже сделанные (переданные через Уиткоффа) предложения США являются лишь поводом начать беседу, но ей требуются дополнительные гарантии, предполагающие значительно большие уступки со стороны ЕС и Украины, чем те, которые были предложены Трампом.Перед Трампом возникла задача убедить европейцев и Зеленского пойти на дополнительные уступки России. Именно по поводу выполнения этой задачи лидеры и выражали скепсис, делая акцент на своей надежде, что украинцы и европейцы не организуют провокации для срыва наметившегося соглашения.Добиться евро-украинского согласия Трампу необходимо срочно, поэтому он и умчался с Аляски, сразу же после окончания переговоров. Время его поджимает, ему нельзя терять ни минуты.Я уже много раз обращал внимание на фактор промежуточных выборов в конгресс в 2026 году. Они могут оказаться фатальными для результатов трамповского президентства, перспектив победы республиканцев на президентских выборах 2028 года и для трампизма в целом. А могут оказаться и победными, но за победу надо упорно бороться, сейчас ситуация неустойчивая: рейтинг Трампа стабилизировался после длительного падения, но он недостаточно высок, чтобы гарантировать победу республиканских кандидатов в колеблющихся регионах.Выборы пройдут в ноябре, но избирательная кампания начнётся в начале марта. Осталось полгода – срок небольшой.Трамп не случайно так борется за Нобелевскую премию мира – это будет подтверждением успехов его миротворчества, в реальности больше заявленных, чем достигнутых. Все остальные предвыборные обещания Трампа также не реализованы, миротворчество имеет преимущетсво – его успех или провал не так очевидны для американцепв, как провал в реорганизации системы власти ("министерство эффективности", ставшее источником лишь новых скандалов), провал борьбы с нелегальной миграцией и весьма проблемные достижения от тарифной войны с союзниками, которые могут вылиться в провал ровно накануне выборов.Никакая Нобелевская премия не сможет перебить все эти провалы, но комплексное соглашение с Россией давало бы трампистам шанс. Урегулирование украинского кризиса не только может оказаться прологом к достижению комплексного соглашения (всё равно там работы непочатый край и ради глобального урегулирования надо работать не только с Россией, но и с Китаем, Ираном и БРИКС в целом, а это долго). Соглашение с Россией можно "продать" американскому избирателю, в качестве глобальной победы миротворческих планов Трампа – Россия до сих пор единственная страна, обладающая арсеналом, способным обнулить США за полчаса. Поэтому американский избиратель очень чуток к событиям на российском направлении американской внешней политики.Трамп не хуже Путина понимает, что укро-европейцы (Киев и Брюссель), даже если дожать их до какого-то соглашения, будут его затем усиленно саботировать и торпедировать (возможны любые провокации). К Новому году он в любом случае должен подойти с внятной стратегией, на которую будут опираться в своей агитации республиканские кандидаты в палату представителей и сенат США. За оставшееся время ему не только надо найти формулы соглашения, приемлемые для обеих сторон, но и убедиться в том, что выполнение этого соглашения не будет сорвано в самый неподходящий для него момент. Стратегию на промежуточных выборах республиканцы будут согласовывать с реальной международной ситуацией.Реальность же заключается в невозможности заключения комплексного соглашения по урегулированию всех глобальных проблем, так как США на данном этапе выносят за скобки ситуацию в Индо-Тихоокеанском регионе и на Ближнем Востоке (Иран и Китай), пытаясь договориться с Россией по одной узкой украинской проблеме и представить это как снятие всех проблем во взаимоотношениях Москвы и Вашингтона. Американская проблема заключается в том, что они слишком глубоко втянули своих европейских союзников в антироссийскую кампанию, а теперь пытаются их заставить заплатить за её провал.США могут бросить Украину, но не могут уйти из Европы. Поэтому, если позиция Франции, Германии, Польши и Великобритании не изменится, и ЕС не откажется от поддержки киевского режима у Вашингтона не хватит внутреннего ресурса для выхода на соглашение с Россией. Эта ситуация для Трампа крайне опасна, так как неспособность изменить политику США на российском направлении, потребует от него окончательного возвращения к политике Байдена, что не только поставит под вопрос перспективы республиканцев на промежуточных выборах, но и подорвёт позиции трампистов внутри республиканской партии в пользу ястребов.Фактически во время встречи на Аляске Трамп убедился, что Россия не будет препятствовать его попыткам выйти из украинского кризиса без глобальных договорённостей, но и на серьёзные уступки не пойдёт – своими интересами ради перспектив трампизма в США Москва жертвовать не будет. Теперь Трамп должен решить имеет ли политика осторожного разворота на российском направлении перспективы, стоит ли её продолжать, или оппозиция республиканских ястребов, европейцев и украинцев достаточно сильна, чтобы блокировать его усилия и надо возвращаться к политике конфронтации.Вариант ничего не делать и пустить ситуацию на Украине на самотёк не пройдёт, так как такое решение будет наиболее уязвимым для критики внутриполитическими оппонентами трампизма.Подробности встречи Путина и Трампа в Анкоридже - в статье Павла Котова "Прогресс есть, но не по главному пункту. Как прошли переговоры Путина и Трампа на Аляске"
Ростислав Ищенко
Ростислав Ищенко
18:28 16.08.2025
 
Ростислав Ищенко
Был отменён ряд планировавшихся после встречи мероприятий и Трамп улетел с Аляски первым, хотя хозяин, как правило, провожает гостя. Это не был жест, вызванный недовольством в связи с отсутствием договорённости. Во-первых, Трамп намерен провести работу с Зеленским и лидерами воинственной фракции в ЕС. Во-вторых, ни сам Трамп, ни его окружение, ни американские СМИ не сделали акцент на отменённых мероприятиях и на срочном убытии Трампа в Вашингтон. Между тем, в случае, когда отмена мероприятий происходит в качестве демонстрации недовольства, американцы не стесняются подробно об этом рассказывать на протяжении нескольких дней, чтобы в каждом медвежьем углу планеты узнали и прониклись.
То есть, случилось именно то, что мы видели: стороны попытались выработать совместную позицию, пока не вышло, но они не теряют надежды, хоть в оценке лидерами перспектив присутствует изрядная доля скепсиса. Терминами "надеюсь", "хотелось бы рассчитывать", "если удастся избежать провокаций" и им подобными обильно насыщены все интервью российского и американского президента по итогам событий.
Откуда это противоречие? С одной стороны, высокая оценка обоюдных усилий, акцент на конструктивности обеих сторон и сближении их позиций, заявления о готовности продолжать работу, а с другой – скепсис в отношении результата этой работы, особенно в краткосрочной перспективе.
Давайте для начала вспомним, что Трамп умчался с Аляски в Вашингтон для срочной организации телефонных переговоров с Зеленским и европейскими лидерами, по их итогам он уже анонсировал прибытие Зеленского в понедельник в Белый дом.
Ещё до встречи президентов России и США было понятно, и мы об этом говорили, что Россия и США могут согласовать только общую позицию, но дальше Трампу всё равно надо будет ещё уговорить своих европейских союзников и Зеленского эту позицию принять. Накануне встречи на Аляске состоялась его беседа по видеосвязи с Зеленским и европейцами, в ходе которой они требовали занять на переговорах более жёсткую позицию в отношении России. На встрече с Путиным выяснилось, что для России даже уже сделанные (переданные через Уиткоффа) предложения США являются лишь поводом начать беседу, но ей требуются дополнительные гарантии, предполагающие значительно большие уступки со стороны ЕС и Украины, чем те, которые были предложены Трампом.
Перед Трампом возникла задача убедить европейцев и Зеленского пойти на дополнительные уступки России. Именно по поводу выполнения этой задачи лидеры и выражали скепсис, делая акцент на своей надежде, что украинцы и европейцы не организуют провокации для срыва наметившегося соглашения.
Добиться евро-украинского согласия Трампу необходимо срочно, поэтому он и умчался с Аляски, сразу же после окончания переговоров. Время его поджимает, ему нельзя терять ни минуты.
Я уже много раз обращал внимание на фактор промежуточных выборов в конгресс в 2026 году. Они могут оказаться фатальными для результатов трамповского президентства, перспектив победы республиканцев на президентских выборах 2028 года и для трампизма в целом. А могут оказаться и победными, но за победу надо упорно бороться, сейчас ситуация неустойчивая: рейтинг Трампа стабилизировался после длительного падения, но он недостаточно высок, чтобы гарантировать победу республиканских кандидатов в колеблющихся регионах.
Выборы пройдут в ноябре, но избирательная кампания начнётся в начале марта. Осталось полгода – срок небольшой.
Трамп не случайно так борется за Нобелевскую премию мира – это будет подтверждением успехов его миротворчества, в реальности больше заявленных, чем достигнутых. Все остальные предвыборные обещания Трампа также не реализованы, миротворчество имеет преимущетсво – его успех или провал не так очевидны для американцепв, как провал в реорганизации системы власти ("министерство эффективности", ставшее источником лишь новых скандалов), провал борьбы с нелегальной миграцией и весьма проблемные достижения от тарифной войны с союзниками, которые могут вылиться в провал ровно накануне выборов.
Никакая Нобелевская премия не сможет перебить все эти провалы, но комплексное соглашение с Россией давало бы трампистам шанс. Урегулирование украинского кризиса не только может оказаться прологом к достижению комплексного соглашения (всё равно там работы непочатый край и ради глобального урегулирования надо работать не только с Россией, но и с Китаем, Ираном и БРИКС в целом, а это долго). Соглашение с Россией можно "продать" американскому избирателю, в качестве глобальной победы миротворческих планов Трампа – Россия до сих пор единственная страна, обладающая арсеналом, способным обнулить США за полчаса. Поэтому американский избиратель очень чуток к событиям на российском направлении американской внешней политики.
Трамп не хуже Путина понимает, что укро-европейцы (Киев и Брюссель), даже если дожать их до какого-то соглашения, будут его затем усиленно саботировать и торпедировать (возможны любые провокации). К Новому году он в любом случае должен подойти с внятной стратегией, на которую будут опираться в своей агитации республиканские кандидаты в палату представителей и сенат США. За оставшееся время ему не только надо найти формулы соглашения, приемлемые для обеих сторон, но и убедиться в том, что выполнение этого соглашения не будет сорвано в самый неподходящий для него момент. Стратегию на промежуточных выборах республиканцы будут согласовывать с реальной международной ситуацией.
Реальность же заключается в невозможности заключения комплексного соглашения по урегулированию всех глобальных проблем, так как США на данном этапе выносят за скобки ситуацию в Индо-Тихоокеанском регионе и на Ближнем Востоке (Иран и Китай), пытаясь договориться с Россией по одной узкой украинской проблеме и представить это как снятие всех проблем во взаимоотношениях Москвы и Вашингтона. Американская проблема заключается в том, что они слишком глубоко втянули своих европейских союзников в антироссийскую кампанию, а теперь пытаются их заставить заплатить за её провал.
США могут бросить Украину, но не могут уйти из Европы. Поэтому, если позиция Франции, Германии, Польши и Великобритании не изменится, и ЕС не откажется от поддержки киевского режима у Вашингтона не хватит внутреннего ресурса для выхода на соглашение с Россией. Эта ситуация для Трампа крайне опасна, так как неспособность изменить политику США на российском направлении, потребует от него окончательного возвращения к политике Байдена, что не только поставит под вопрос перспективы республиканцев на промежуточных выборах, но и подорвёт позиции трампистов внутри республиканской партии в пользу ястребов.
Фактически во время встречи на Аляске Трамп убедился, что Россия не будет препятствовать его попыткам выйти из украинского кризиса без глобальных договорённостей, но и на серьёзные уступки не пойдёт – своими интересами ради перспектив трампизма в США Москва жертвовать не будет. Теперь Трамп должен решить имеет ли политика осторожного разворота на российском направлении перспективы, стоит ли её продолжать, или оппозиция республиканских ястребов, европейцев и украинцев достаточно сильна, чтобы блокировать его усилия и надо возвращаться к политике конфронтации.
Вариант ничего не делать и пустить ситуацию на Украине на самотёк не пройдёт, так как такое решение будет наиболее уязвимым для критики внутриполитическими оппонентами трампизма.
Подробности встречи Путина и Трампа в Анкоридже - в статье Павла Котова "Прогресс есть, но не по главному пункту. Как прошли переговоры Путина и Трампа на Аляске"
