Сделки нет, прогресс есть. Главное на утро 16 августа
Сделки нет, прогресс есть. Главное на утро 16 августа
Стали известны итоги встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Анкоридже
2025-08-16T09:03
2025-08-16T09:03
Переговоры президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа длились в Анкоридже почти три часа. Перед самими переговорами был изменён их формат. Первоначально предполагалось, что Трамп и Путин будут говорить лишь присутствии переводчиков. Однако в итоге переговоры велись в формате "три-на-три": вместе с Путиным были глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, вместе с Трампом — госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель президента Стивен Уиткофф.Но и до этого были неожиданности. Так, российского президента на взлётной полосе ждал его американский коллега. Трамп поприветствовал Путина аплодисментами, они пожали друг другу руки и направились к своим машинам. Когда они шли, над ними пролетел стратегический бомбардировщик B-2 в сопровождении F-35. Президенты направлялись к своим автомобилям - "Аурусу" и "Кадиллаку". Однако Трамп в последний момент предложил Путину поехать вместе. Путин согласился.После короткой фотосессии в зале переговоров журналистов попросили удалиться. Пресс-конференция по итогам встречи была недолгой. Президенты сделали заявления, не стали отвечать на вопросы журналистов, перекинулись парой фраз и пожали друг другу руки."Хотел бы ещё раз поблагодарить моего американского коллегу за предложение приехать на Аляску. Вполне логично встретиться именно здесь, ведь наши страны, хоть нас разделяют океаны, на самом деле близкие соседи. И я, когда мы встретились, вышли из самолётов, я так сказал: "Добрый день, дорогой сосед. Очень приятно видеть вас в добром здравии и живым". И по-соседски это очень звучит, по-моему, по-доброму. Нас разделяет только Берингов пролив, да и то там два острова, между российским и американским островами всего четыре километра. Мы близкие соседи, это факт", — заявил Путин.Он напомнил, что с Аляской связана значительная часть общей истории России и США, многие позитивные события. Так, здесь и по сей день сохраняется огромное культурное наследие эпохи русской Америки: православные храмы, множество, более 700 географических названий, имеющих русское происхождение, указал Путин.Он также вспомнил об начинавшейся на Аляске авиамагистрали во время Второй мировой войны и поблагодарил власти и граждан США за бережное отношение к памяти погибших советских пилотов."Мы всегда будем помнить другие исторические примеры, когда наши страны вместе громили общих врагов в духе боевого товарищества и союзничества, оказывали друг другу помощь и поддержку", — отметил Путин.Президент России подчеркнул, что уверен: это наследие будет помогать восстанавливать, выстраивать взаимовыгодные равноправные связи уже на новом этапе, даже в самых непростых условиях."Как известно, российско-американские встречи в верхах не проводились более четырёх лет. Это большой срок. Минувший период был очень непростым для двусторонних отношений, и, скажем прямо, они скатились до самой низкой точки со времён холодной войны. И это не идёт на пользу ни нашим странам, да и миру в целом", — также заявил Путин.По его словам, было очевидно, что рано или поздно нужно было выправлять ситуацию, переходить от конфронтации к диалогу, и в этом плане личная встреча глав двух государств реально назрела.Путин заявил, что у него с Трампом установились очень хорошие прямые контакты. Также вспомнил президент России и о визитах спецпосланника американского лидера Уиткоффа, а также о контактах помощников президентов и глав внешнеполитических ведомств.Затем Путин перешёл к конфликту на Украине"Мы видим стремление Администрации США и лично Президента Трампа содействовать разрешению украинского конфликта, его желание вникнуть в суть и понять его истоки. Я не раз говорил, что для России события на Украине связаны с фундаментальными угрозами нашей национальной безопасности. Более того, мы всегда считали и считаем украинский народ, я говорил об этом неоднократно, братским, как это ни странно прозвучит в сегодняшних условиях. У нас одни корни, и всё происходящее для нас – это трагедия и тяжёлая боль. Поэтому наша страна искренне заинтересована в том, чтобы положить этому конец", — подчеркнул Путин.Он отметил, что чтобы украинское урегулирование носило устойчивый и долгосрочный характер, должны быть устранены все первопричины кризиса, обеспечен учёт всех законных озабоченностей России, восстановлен справедливый баланс в сфере безопасности в Европе и в мире в целом."Я согласен с президентом Трампом, он сегодня говорил об этом, что, безусловно, должна быть обеспечена и безопасность Украины. Конечно, мы готовы над этим работать. Хочется надеяться, что достигнутое нами понимание позволит приблизиться к той цели и откроет дорогу к миру на Украине", — также заявил Путин.Он отметил, что рассчитывает на то, что в Киеве и европейских столицах воспримут всё это в конструктивном ключе и не станут чинить никаких препятствий, не будут предпринимать попыток за счёт провокаций или закулисных интриг сорвать намечающийся прогресс.Также президент России рассказал об улучшении американо-российских отношений, в том числе и в экономике."Актуальным видится и взаимодействие в Арктике, возобновление межрегиональных контактов, в том числе между нашим Дальним Востоком и американским западным побережьем. В общем, нашим странам важно и нужно перелистнуть страницу и вернуться к сотрудничеству", — отметил Путин.Он поблагодарил Трампа за совместную работу, доброжелательный и доверительный тон беседы. И указал, что с обеих сторон был настрой на результат."Рассчитываю, что сегодняшние договорённости станут опорной точкой не только для решения украинской проблемы, но и положат начало восстановлению деловых прагматичных отношений между Россией и США", — подчеркнул Путин.Он подтвердил правоту слов Трампа о том, что если бы тот был президентом США в 2022 году, конфликта с Украиной бы не было.Сам Трамп заявил что его встреча с Путиным была продуктивной."Я хотел бы сказать, что у нас была очень продуктивная встреча, мы обсудили многие вопросы. Я считаю, что некоторые из них были действительно существенными. Мы не смогли найти полного понимания. К сожалению, пока сделки нет. Я буду созваниваться с представителями НАТО, я буду созваниваться и говорить с необходимыми лидерами, с президентом Зеленским, я проинформирую его о сегодняшней встрече", — рассказал Трамп об итогах встречи.Он также поблагодарил Рубио и Уиткоффа за их работу."У нас также здесь присутствуют прекрасные представители сферы бизнеса и другие. Если вы хотите с нами сотрудничать, мы с нетерпением этого ожидаем, мы с нетерпением ожидаем работы вместе. Мы хотели бы закончить этот конфликт как можно быстрее", — кроме того заявил Трамп.Президент США заявил, что они во время переговоров с российским коллегой достигли существенного прогресса."Сегодня мы достигли существенного прогресса. У меня с президентом Путиным очень хорошие взаимоотношения. С Владимиром Владимировичем мы провели многие сложные встречи, хорошие встречи. Мы знаем, что фейковая ситуация о "вмешательстве России" в американские выборы… Он (Путин — Ред.) это прекрасно понимает, принимая во внимание его карьеру, и он знает, что это всё неправда. "Россия, Россия, Россия". Он понимает, что всё то, что было сделано, это криминальные усилия", — подчеркнул Трамп.Он также пообещал, что очень скоро проведёт несколько телефонных переговоров с европейскими лидерами и проинформирует их о переговорах."У нас были продуктивные переговоры. И первое, самое главное, наверное, – это то, что у нас неплохой, хороший очень шанс достичь мирного урегулирования. Пока мы его не достигли, но я благодарю президента Путина и его команду за то, что вы, сидящие здесь, сделали всё необходимое для этого", — отметил он.Трамп указал, что Путин, как и он, хотел был завершить украинский конфликт. Он отметил, что скоро надеется снова увидеться с Путиным.Подробнее о переговорах Путина и Трампа — в статье Павла Котова "Прогресс есть, но не по главному пункту. Как прошли переговоры Путина и Трампа на Аляске".
Сделки нет, прогресс есть. Главное на утро 16 августа

09:03 16.08.2025
 
Стали известны итоги встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Анкоридже
Переговоры президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа длились в Анкоридже почти три часа. Перед самими переговорами был изменён их формат. Первоначально предполагалось, что Трамп и Путин будут говорить лишь присутствии переводчиков. Однако в итоге переговоры велись в формате "три-на-три": вместе с Путиным были глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, вместе с Трампом — госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель президента Стивен Уиткофф.
Но и до этого были неожиданности. Так, российского президента на взлётной полосе ждал его американский коллега. Трамп поприветствовал Путина аплодисментами, они пожали друг другу руки и направились к своим машинам. Когда они шли, над ними пролетел стратегический бомбардировщик B-2 в сопровождении F-35. Президенты направлялись к своим автомобилям - "Аурусу" и "Кадиллаку". Однако Трамп в последний момент предложил Путину поехать вместе. Путин согласился.
После короткой фотосессии в зале переговоров журналистов попросили удалиться. Пресс-конференция по итогам встречи была недолгой. Президенты сделали заявления, не стали отвечать на вопросы журналистов, перекинулись парой фраз и пожали друг другу руки.
"Хотел бы ещё раз поблагодарить моего американского коллегу за предложение приехать на Аляску. Вполне логично встретиться именно здесь, ведь наши страны, хоть нас разделяют океаны, на самом деле близкие соседи. И я, когда мы встретились, вышли из самолётов, я так сказал: "Добрый день, дорогой сосед. Очень приятно видеть вас в добром здравии и живым". И по-соседски это очень звучит, по-моему, по-доброму. Нас разделяет только Берингов пролив, да и то там два острова, между российским и американским островами всего четыре километра. Мы близкие соседи, это факт", — заявил Путин.
Он напомнил, что с Аляской связана значительная часть общей истории России и США, многие позитивные события. Так, здесь и по сей день сохраняется огромное культурное наследие эпохи русской Америки: православные храмы, множество, более 700 географических названий, имеющих русское происхождение, указал Путин.
Он также вспомнил об начинавшейся на Аляске авиамагистрали во время Второй мировой войны и поблагодарил власти и граждан США за бережное отношение к памяти погибших советских пилотов.
"Мы всегда будем помнить другие исторические примеры, когда наши страны вместе громили общих врагов в духе боевого товарищества и союзничества, оказывали друг другу помощь и поддержку", — отметил Путин.
Президент России подчеркнул, что уверен: это наследие будет помогать восстанавливать, выстраивать взаимовыгодные равноправные связи уже на новом этапе, даже в самых непростых условиях.
"Как известно, российско-американские встречи в верхах не проводились более четырёх лет. Это большой срок. Минувший период был очень непростым для двусторонних отношений, и, скажем прямо, они скатились до самой низкой точки со времён холодной войны. И это не идёт на пользу ни нашим странам, да и миру в целом", — также заявил Путин.
По его словам, было очевидно, что рано или поздно нужно было выправлять ситуацию, переходить от конфронтации к диалогу, и в этом плане личная встреча глав двух государств реально назрела.
Путин заявил, что у него с Трампом установились очень хорошие прямые контакты. Также вспомнил президент России и о визитах спецпосланника американского лидера Уиткоффа, а также о контактах помощников президентов и глав внешнеполитических ведомств.
Затем Путин перешёл к конфликту на Украине
"Мы видим стремление Администрации США и лично Президента Трампа содействовать разрешению украинского конфликта, его желание вникнуть в суть и понять его истоки. Я не раз говорил, что для России события на Украине связаны с фундаментальными угрозами нашей национальной безопасности. Более того, мы всегда считали и считаем украинский народ, я говорил об этом неоднократно, братским, как это ни странно прозвучит в сегодняшних условиях. У нас одни корни, и всё происходящее для нас – это трагедия и тяжёлая боль. Поэтому наша страна искренне заинтересована в том, чтобы положить этому конец", — подчеркнул Путин.
Он отметил, что чтобы украинское урегулирование носило устойчивый и долгосрочный характер, должны быть устранены все первопричины кризиса, обеспечен учёт всех законных озабоченностей России, восстановлен справедливый баланс в сфере безопасности в Европе и в мире в целом.
"Я согласен с президентом Трампом, он сегодня говорил об этом, что, безусловно, должна быть обеспечена и безопасность Украины. Конечно, мы готовы над этим работать. Хочется надеяться, что достигнутое нами понимание позволит приблизиться к той цели и откроет дорогу к миру на Украине", — также заявил Путин.
Он отметил, что рассчитывает на то, что в Киеве и европейских столицах воспримут всё это в конструктивном ключе и не станут чинить никаких препятствий, не будут предпринимать попыток за счёт провокаций или закулисных интриг сорвать намечающийся прогресс.
Также президент России рассказал об улучшении американо-российских отношений, в том числе и в экономике.
"Актуальным видится и взаимодействие в Арктике, возобновление межрегиональных контактов, в том числе между нашим Дальним Востоком и американским западным побережьем. В общем, нашим странам важно и нужно перелистнуть страницу и вернуться к сотрудничеству", — отметил Путин.
Он поблагодарил Трампа за совместную работу, доброжелательный и доверительный тон беседы. И указал, что с обеих сторон был настрой на результат.
"Рассчитываю, что сегодняшние договорённости станут опорной точкой не только для решения украинской проблемы, но и положат начало восстановлению деловых прагматичных отношений между Россией и США", — подчеркнул Путин.
Он подтвердил правоту слов Трампа о том, что если бы тот был президентом США в 2022 году, конфликта с Украиной бы не было.
Сам Трамп заявил что его встреча с Путиным была продуктивной.
"Я хотел бы сказать, что у нас была очень продуктивная встреча, мы обсудили многие вопросы. Я считаю, что некоторые из них были действительно существенными. Мы не смогли найти полного понимания. К сожалению, пока сделки нет. Я буду созваниваться с представителями НАТО, я буду созваниваться и говорить с необходимыми лидерами, с президентом Зеленским, я проинформирую его о сегодняшней встрече", — рассказал Трамп об итогах встречи.
Он также поблагодарил Рубио и Уиткоффа за их работу.
"У нас также здесь присутствуют прекрасные представители сферы бизнеса и другие. Если вы хотите с нами сотрудничать, мы с нетерпением этого ожидаем, мы с нетерпением ожидаем работы вместе. Мы хотели бы закончить этот конфликт как можно быстрее", — кроме того заявил Трамп.
Президент США заявил, что они во время переговоров с российским коллегой достигли существенного прогресса.
"Сегодня мы достигли существенного прогресса. У меня с президентом Путиным очень хорошие взаимоотношения. С Владимиром Владимировичем мы провели многие сложные встречи, хорошие встречи. Мы знаем, что фейковая ситуация о "вмешательстве России" в американские выборы… Он (Путин — Ред.) это прекрасно понимает, принимая во внимание его карьеру, и он знает, что это всё неправда. "Россия, Россия, Россия". Он понимает, что всё то, что было сделано, это криминальные усилия", — подчеркнул Трамп.
Он также пообещал, что очень скоро проведёт несколько телефонных переговоров с европейскими лидерами и проинформирует их о переговорах.
"У нас были продуктивные переговоры. И первое, самое главное, наверное, – это то, что у нас неплохой, хороший очень шанс достичь мирного урегулирования. Пока мы его не достигли, но я благодарю президента Путина и его команду за то, что вы, сидящие здесь, сделали всё необходимое для этого", — отметил он.
Трамп указал, что Путин, как и он, хотел был завершить украинский конфликт. Он отметил, что скоро надеется снова увидеться с Путиным.
Подробнее о переговорах Путина и Трампа — в статье Павла Котова "Прогресс есть, но не по главному пункту. Как прошли переговоры Путина и Трампа на Аляске".
