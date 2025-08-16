https://ukraina.ru/20250816/pokrovsk-i-mirnograd--v-operativnom-okruzhenii-razvedchiki-pererezali-trassu-zhdunami-trassu---1067102845.html

Покровск и Мирноград — в оперативном окружении, разведчики перерезали трассу "ждунами" — Харченко

Покровск и Мирноград — в оперативном окружении, разведчики перерезали трассу "ждунами" — Харченко - 16.08.2025

Покровск и Мирноград — в оперативном окружении, разведчики перерезали трассу "ждунами" — Харченко

Российским войскам удалось перерезать последнюю ведущую в Покровск (Красноармейск) и Мирноград (Димитров) линию снабжения. Об этом рассказал в интервью радио "КП" военкор Александр Харченко, передает телеграм-канал Украина.ру

Российским войскам удалось перерезать последнюю ведущую в Покровск и Мирноград линию снабжения, которая до этого была защищена антидроновыми сетями, сообщил Харченко."Покровск и Мирноград находятся в так называемом оперативном окружении. Я с полной уверенностью заявляю, что в город больше не ведёт ни один безопасный путь. До этого в ВСУ пользовались последней относительно безопасной трассой, которая пролегает от Гришино в Покровск. Она была затянута так называемыми антидроновыми сетями", — сообщил военкор. Харченко рассказал, что провёл несколько дней с разведчиками, которые нашли бреши в этой сети. "И, в общем, они туда залетают, ставят так называемых "ждунов" и атакуют транспорт, который до этого безнаказанно катался. Так называемая дорога жизни для ВСУ превратилась в дорогу смерти, и больше ни одной безопасной трассы, по которой можно было спокойно доставлять продукты, личный состав, боеприпасы", — объяснил военкор.Поэтому единственный вопрос, который остаётся – это насколько ещё хватит запасов, насколько ВСУ будут готовы терпеть и удерживаться в городе, потому что они могут выйти, как завтра, так и через месяц, заявил журналист."Всё будет зависеть от позиции украинского командования, насколько им наплевать на своих солдат", — констатировал Харченко.Про другие успехи ВС РФ в публикации: "Шостка, Харьков и Волчанск. ВС РФ наносят удары по объектам на Украине: сводка за ночь на 10:40" на сайте Украина.ру.Следите за новостями на сайте Украина.ру.

