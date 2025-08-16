Покровск и Мирноград — в оперативном окружении, разведчики перерезали трассу "ждунами" — Харченко - 16.08.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250816/pokrovsk-i-mirnograd--v-operativnom-okruzhenii-razvedchiki-pererezali-trassu-zhdunami-trassu---1067102845.html
Покровск и Мирноград — в оперативном окружении, разведчики перерезали трассу "ждунами" — Харченко
Покровск и Мирноград — в оперативном окружении, разведчики перерезали трассу "ждунами" — Харченко - 16.08.2025 Украина.ру
Покровск и Мирноград — в оперативном окружении, разведчики перерезали трассу "ждунами" — Харченко
Российским войскам удалось перерезать последнюю ведущую в Покровск (Красноармейск) и Мирноград (Димитров) линию снабжения. Об этом рассказал в интервью радио "КП" военкор Александр Харченко, передает телеграм-канал Украина.ру
2025-08-16T11:58
2025-08-16T12:45
новости
россия
харьков
волчанск
украина.ру
покровск/красноармейск
наступление
наступление россии на украину
наступление вс рф
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/16/1065725385_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_ec25caca4d8d6811e97e37bb627ededd.jpg
Российским войскам удалось перерезать последнюю ведущую в Покровск и Мирноград линию снабжения, которая до этого была защищена антидроновыми сетями, сообщил Харченко."Покровск и Мирноград находятся в так называемом оперативном окружении. Я с полной уверенностью заявляю, что в город больше не ведёт ни один безопасный путь. До этого в ВСУ пользовались последней относительно безопасной трассой, которая пролегает от Гришино в Покровск. Она была затянута так называемыми антидроновыми сетями", — сообщил военкор. Харченко рассказал, что провёл несколько дней с разведчиками, которые нашли бреши в этой сети. "И, в общем, они туда залетают, ставят так называемых "ждунов" и атакуют транспорт, который до этого безнаказанно катался. Так называемая дорога жизни для ВСУ превратилась в дорогу смерти, и больше ни одной безопасной трассы, по которой можно было спокойно доставлять продукты, личный состав, боеприпасы", — объяснил военкор.Поэтому единственный вопрос, который остаётся – это насколько ещё хватит запасов, насколько ВСУ будут готовы терпеть и удерживаться в городе, потому что они могут выйти, как завтра, так и через месяц, заявил журналист."Всё будет зависеть от позиции украинского командования, насколько им наплевать на своих солдат", — констатировал Харченко.Про другие успехи ВС РФ в публикации: "Шостка, Харьков и Волчанск. ВС РФ наносят удары по объектам на Украине: сводка за ночь на 10:40" на сайте Украина.ру.Следите за новостями на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250816/sily-pvo-za-noch-unichtozhili-sem-ukrainskikh-bpla-nad-regionami-rossii-1067100297.html
россия
харьков
волчанск
покровск/красноармейск
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/16/1065725385_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_69de84c4c6cad50a8bfe0a45b5847b4f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, харьков, волчанск, украина.ру, покровск/красноармейск, наступление, наступление россии на украину, наступление вс рф, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, спецоперация
Новости, Россия, Харьков, Волчанск, Украина.ру, Покровск/Красноармейск, наступление, наступление России на Украину, наступление ВС РФ, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, Спецоперация

Покровск и Мирноград — в оперативном окружении, разведчики перерезали трассу "ждунами" — Харченко

11:58 16.08.2025 (обновлено: 12:45 16.08.2025)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета РСЗО 9К55 "Град-1" группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО в ДНР
Боевая работа расчета РСЗО 9К55 Град-1 группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО в ДНР - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Российским войскам удалось перерезать последнюю ведущую в Покровск (Красноармейск) и Мирноград (Димитров) линию снабжения. Об этом рассказал в интервью радио "КП" военкор Александр Харченко, передает телеграм-канал Украина.ру
Российским войскам удалось перерезать последнюю ведущую в Покровск и Мирноград линию снабжения, которая до этого была защищена антидроновыми сетями, сообщил Харченко.
"Покровск и Мирноград находятся в так называемом оперативном окружении. Я с полной уверенностью заявляю, что в город больше не ведёт ни один безопасный путь. До этого в ВСУ пользовались последней относительно безопасной трассой, которая пролегает от Гришино в Покровск. Она была затянута так называемыми антидроновыми сетями", — сообщил военкор.
Харченко рассказал, что провёл несколько дней с разведчиками, которые нашли бреши в этой сети.
"И, в общем, они туда залетают, ставят так называемых "ждунов" и атакуют транспорт, который до этого безнаказанно катался. Так называемая дорога жизни для ВСУ превратилась в дорогу смерти, и больше ни одной безопасной трассы, по которой можно было спокойно доставлять продукты, личный состав, боеприпасы", — объяснил военкор.
Поэтому единственный вопрос, который остаётся – это насколько ещё хватит запасов, насколько ВСУ будут готовы терпеть и удерживаться в городе, потому что они могут выйти, как завтра, так и через месяц, заявил журналист.
"Всё будет зависеть от позиции украинского командования, насколько им наплевать на своих солдат", — констатировал Харченко.
Про другие успехи ВС РФ в публикации: "Шостка, Харьков и Волчанск. ВС РФ наносят удары по объектам на Украине: сводка за ночь на 10:40" на сайте Украина.ру.
Следите за новостями на сайте Украина.ру.
- РИА Новости, 1920, 16.08.2025
11:09
Силы ПВО за ночь уничтожили семь украинских БПЛА над регионами РоссииРоссийские системы ПВО в ночь на 16 августа отразили массированную атаку украинских беспилотников, уничтожив 35 воздушных целей. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает телеграм-канал Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияХарьковВолчанскУкраина.руПокровск/Красноармейскнаступлениенаступление России на Украинунаступление ВС РФСВОдзен новости СВОновости СВО сейчасновости СВО РоссияСпецоперация
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:44Вопреки ожиданиям, переговоры прошли для России хорошо, хотя продлились недолго — "Военная хроника"
12:42Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Владикавказа и Грозного, информирует Росавиация
12:41Зеленского снова "будут ругать", пишет турецкая газета Yeni Akit, комментируя предстоящий визит просроченного в США
12:35Трамп передал Путину письмо своей жены Мелании
12:33Подробностями освобождения Вороного делится "Воин DV":
12:26ВС РФ освободили Вороное в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны
12:21ВС РФ освободили населённый пункт Колодези в ДНР, сообщили в Минобороны
12:20Сегодня пройдёт внеочередная встреча послов всех 27 стран-членов ЕС для обсуждения дальнейших шагов блока
12:18Ким Чен Ын возложил венок к Монументу освобождения в честь павших советских воинов в Пхеньяне
12:10Губернатор Кузнецов сообщил Путину о росте добычи полезных ископаемых на Чукотке
12:01Владимир Брутер: Беседа Путина и Трампа была недолгой, потому что им больше нечего сказать друг другу
11:58Покровск и Мирноград — в оперативном окружении, разведчики перерезали трассу "ждунами" — Харченко
11:40Число погибших на пороховом заводе в Рязанской области выросло до 11 человек — оперштаб
11:31Андрей Суздальцев: Если после встречи на Аляске Трамп приедет в Москву, Россия зафиксирует провал Запада
11:29Зеленский пытается затянуть конфликт, несмотря на переговоры Путина и Трампа — конгрессвумен Грин
11:09Силы ПВО за ночь уничтожили семь украинских БПЛА над регионами России
10:42Шостка, Харьков и Волчанск. ВС РФ наносят удары по объектам на Украине: сводка за ночь на 10:40
10:12Победа здравого смысла и восстановление взаимодействия двух ядерных держав. Главное на 10:15
10:00"Самая сложная операция за три года СВО": военный эксперт о новом этапе наступления ВС РФ
09:55Проведение трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского не обсуждалось — Ушаков
Лента новостейМолния