Шостка, Харьков и Волчанск. ВС РФ наносят удары по объектам на Украине: сводка за ночь на 10:40 - 16.08.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250816/shostka-kharkov-i-volchansk-vs-rf-nanosyat-udary-po-obektam-na-ukraine-svodka-za-noch-na-1030-1067100089.html
Шостка, Харьков и Волчанск. ВС РФ наносят удары по объектам на Украине: сводка за ночь на 10:40
Шостка, Харьков и Волчанск. ВС РФ наносят удары по объектам на Украине: сводка за ночь на 10:40 - 16.08.2025 Украина.ру
Шостка, Харьков и Волчанск. ВС РФ наносят удары по объектам на Украине: сводка за ночь на 10:40
Вооружённые Силы России в ночь на 16 августа продолжали наносить удары по объектам ВСУ и ВПК Украины в разных регионах. Представляем сводку, собранную на основе данных телеграм-канала Украина.ру
2025-08-16T10:42
2025-08-16T10:44
новости
россия
украина
сумская область
украина.ру
вооруженные силы украины
ракетный удар
герань
сумы
днепропетровск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/04/1066437825_0:42:1086:653_1920x0_80_0_0_91b1bd0973fc37c17c8a6977cc2e1728.jpg
В Сумской области основные удары пришлись на город Шостка. Позднее в этом же регионе был нанесён ракетный удар по другому объекту противника.На Харьковском направлении российские подразделения работали по целям в Волчанском районе. Одновременно продолжались удары и по другим объектам в Харьковской области. В самом Харькове местные источники сообщили о мощном взрыве.Над городом в течение ночи отмечалась активная работа украинских систем ПВО, что может свидетельствовать о попытках перехвата российских ударных беспилотников, предположительно типа "Герань".Кроме того, нанесен удар по военному объекту на территории Днепропетровской области. Характер поражённой цели и точное место удара не уточняются.Ситуация на указанных направлениях остаётся под контролем российских подразделений. Дополнительная информация о результатах ночных ударов ожидается в течение дня."Герань-2" — российский беспилотник-камикадзе с треугольным крылом без хвостового оперения. Длина составляет около 3 метров, ширина - более 2 метров. Способен нести боевую часть весом 50 килограммов. Скорость полета составляет 150-170 км/ч, дальность - до двух тысяч километров, высота - около 7500 метров. Беспилотник постоянно модернизируют. Впервые о применении дронов семейства "Герань" стало известно осенью 2022 года.Больше главных новостей в обзоре: "Сделки нет, прогресс есть. Главное на утро 16 августа".Следите за новостями на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250816/pobeda-zdravogo-smysla-i-vosstanovlenie-vzaimodeystviya-dvukh-yadernykh-derzhav-glavnoe-na-1015-1067099881.html
россия
украина
сумская область
сумы
днепропетровск
днепропетровская область
харьковская область
харьков
харькоскаяобласть
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/04/1066437825_81:0:1006:694_1920x0_80_0_0_0ed03dbfc662d0222172755262641905.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, сумская область, украина.ру, вооруженные силы украины, ракетный удар, герань, сумы, днепропетровск, днепропетровская область, харьковская область, харьков, харькоскаяобласть, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия
Новости, Россия, Украина, Сумская область, Украина.ру, Вооруженные силы Украины, ракетный удар, Герань, Сумы, Днепропетровск, Днепропетровская область, Харьковская область, Харьков, ХарькоскаяОбласть, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия

Шостка, Харьков и Волчанск. ВС РФ наносят удары по объектам на Украине: сводка за ночь на 10:40

10:42 16.08.2025 (обновлено: 10:44 16.08.2025)
 
© Украина.руБеспилотник Герань
Беспилотник Герань - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
© Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
Вооружённые Силы России в ночь на 16 августа продолжали наносить удары по объектам ВСУ и ВПК Украины в разных регионах. Представляем сводку, собранную на основе данных телеграм-канала Украина.ру
В Сумской области основные удары пришлись на город Шостка. Позднее в этом же регионе был нанесён ракетный удар по другому объекту противника.
На Харьковском направлении российские подразделения работали по целям в Волчанском районе. Одновременно продолжались удары и по другим объектам в Харьковской области. В самом Харькове местные источники сообщили о мощном взрыве.
Над городом в течение ночи отмечалась активная работа украинских систем ПВО, что может свидетельствовать о попытках перехвата российских ударных беспилотников, предположительно типа "Герань".
Кроме того, нанесен удар по военному объекту на территории Днепропетровской области. Характер поражённой цели и точное место удара не уточняются.
Ситуация на указанных направлениях остаётся под контролем российских подразделений. Дополнительная информация о результатах ночных ударов ожидается в течение дня.
"Герань-2" — российский беспилотник-камикадзе с треугольным крылом без хвостового оперения. Длина составляет около 3 метров, ширина - более 2 метров. Способен нести боевую часть весом 50 килограммов. Скорость полета составляет 150-170 км/ч, дальность - до двух тысяч километров, высота - около 7500 метров. Беспилотник постоянно модернизируют. Впервые о применении дронов семейства "Герань" стало известно осенью 2022 года.
Больше главных новостей в обзоре: "Сделки нет, прогресс есть. Главное на утро 16 августа".
Следите за новостями на сайте Украина.ру.
Встреча президентов России и США на Аляске - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
10:12
Победа здравого смысла и восстановление взаимодействия двух ядерных держав. Главное на 10:15О самых важных событиях минувшей ночи сообщает телеграм-канал Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияУкраинаСумская областьУкраина.руВооруженные силы Украиныракетный ударГераньСумыДнепропетровскДнепропетровская областьХарьковская областьХарьковХарькоскаяОбластьСВОдзен новости СВОновости СВО сейчасновости СВО Россия
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:42Шостка, Харьков и Волчанск. ВС РФ наносят удары по объектам на Украине: сводка за ночь на 10:40
10:12Победа здравого смысла и восстановление взаимодействия двух ядерных держав. Главное на 10:15
10:00"Самая сложная операция за три года СВО": военный эксперт о новом этапе наступления ВС РФ
09:55Проведение трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского не обсуждалось — Ушаков
09:45"Через две-три недели": Трамп заявил, что подумает над усилением давления на Россию
09:45"Солдаты закончатся через полтора года": Михаил Поликарпов о критическом истощении украинской армии
09:30"Противник сообщает о взятии Золотого Колодезя": эксперт рассказал об успехе ВС РФ под Добропольем
09:27Какой козырь против Киева держит Трамп и почему Украину ждёт "ночь длинных ножей" — Гаспарян
09:18ООН поддержала диалог России и США после саммита на Аляске
09:10"Продолжение войны выгодно США": почему Вашингтон не заинтересован в мире — объяснение историка
09:03Сделки нет, прогресс есть. Главное на утро 16 августа
08:50"Купянск пока не окружен": эксперт рассказал о перспективах наступления ВС РФ на севере
08:30"Плотно работали "Солнцепеки" и ФАБы с УМПК": Алехин раскрыл, как ВС РФ молотят ВСУ под Купянском
08:15"Войска широким фронтом подходят к Доброполью": Онуфриенко про перспективы наступления ВС РФ
08:00"Неразоблачённые агенты". Как Компартия Западной Украины стала жертвой "польской операции" НКВД
07:41Жужжащий камертон геополитики: загадочный феномен "Радио Судного дня" УВБ-76
07:40Консерватория, караоке и судьбоносная встреча: как Финляндия стала испытанием для скрипачки из России
07:20Организованный отход или риск полного блокирования в Купянске? Алехин про судьбу группировки ВСУ
07:00Геополитическая сделка века: Доронин объяснил, почему передача Аляски США была неизбежной
06:36Кинофильтры: надо ли запрещать фильмы Балабанова и снимать кино о Пушилине? События культуры
Лента новостейМолния