Шостка, Харьков и Волчанск. ВС РФ наносят удары по объектам на Украине: сводка за ночь на 10:40

Вооружённые Силы России в ночь на 16 августа продолжали наносить удары по объектам ВСУ и ВПК Украины в разных регионах. Представляем сводку, собранную на основе данных телеграм-канала Украина.ру
В Сумской области основные удары пришлись на город Шостка. Позднее в этом же регионе был нанесён ракетный удар по другому объекту противника.На Харьковском направлении российские подразделения работали по целям в Волчанском районе. Одновременно продолжались удары и по другим объектам в Харьковской области. В самом Харькове местные источники сообщили о мощном взрыве.Над городом в течение ночи отмечалась активная работа украинских систем ПВО, что может свидетельствовать о попытках перехвата российских ударных беспилотников, предположительно типа "Герань".Кроме того, нанесен удар по военному объекту на территории Днепропетровской области. Характер поражённой цели и точное место удара не уточняются.Ситуация на указанных направлениях остаётся под контролем российских подразделений. Дополнительная информация о результатах ночных ударов ожидается в течение дня."Герань-2" — российский беспилотник-камикадзе с треугольным крылом без хвостового оперения. Длина составляет около 3 метров, ширина - более 2 метров. Способен нести боевую часть весом 50 килограммов. Скорость полета составляет 150-170 км/ч, дальность - до двух тысяч километров, высота - около 7500 метров. Беспилотник постоянно модернизируют. Впервые о применении дронов семейства "Герань" стало известно осенью 2022 года.Больше главных новостей в обзоре: "Сделки нет, прогресс есть. Главное на утро 16 августа".
10:42 16.08.2025 (обновлено: 10:44 16.08.2025)
Вооружённые Силы России в ночь на 16 августа продолжали наносить удары по объектам ВСУ и ВПК Украины в разных регионах. Представляем сводку, собранную на основе данных телеграм-канала Украина.ру
В Сумской области основные удары пришлись на город Шостка. Позднее в этом же регионе был нанесён ракетный удар по другому объекту противника.
На Харьковском направлении российские подразделения работали по целям в Волчанском районе. Одновременно продолжались удары и по другим объектам в Харьковской области. В самом Харькове местные источники сообщили о мощном взрыве.
Над городом в течение ночи отмечалась активная работа украинских систем ПВО, что может свидетельствовать о попытках перехвата российских ударных беспилотников, предположительно типа "Герань".
Кроме того, нанесен удар по военному объекту на территории Днепропетровской области. Характер поражённой цели и точное место удара не уточняются.
Ситуация на указанных направлениях остаётся под контролем российских подразделений. Дополнительная информация о результатах ночных ударов ожидается в течение дня.
"Герань-2" — российский беспилотник-камикадзе с треугольным крылом без хвостового оперения. Длина составляет около 3 метров, ширина - более 2 метров. Способен нести боевую часть весом 50 килограммов. Скорость полета составляет 150-170 км/ч, дальность - до двух тысяч километров, высота - около 7500 метров. Беспилотник постоянно модернизируют. Впервые о применении дронов семейства "Герань" стало известно осенью 2022 года.
