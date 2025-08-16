https://ukraina.ru/20250816/shostka-kharkov-i-volchansk-vs-rf-nanosyat-udary-po-obektam-na-ukraine-svodka-za-noch-na-1030-1067100089.html

Шостка, Харьков и Волчанск. ВС РФ наносят удары по объектам на Украине: сводка за ночь на 10:40

Шостка, Харьков и Волчанск. ВС РФ наносят удары по объектам на Украине: сводка за ночь на 10:40 - 16.08.2025 Украина.ру

Шостка, Харьков и Волчанск. ВС РФ наносят удары по объектам на Украине: сводка за ночь на 10:40

Вооружённые Силы России в ночь на 16 августа продолжали наносить удары по объектам ВСУ и ВПК Украины в разных регионах. Представляем сводку, собранную на основе данных телеграм-канала Украина.ру

2025-08-16T10:42

2025-08-16T10:42

2025-08-16T10:44

новости

россия

украина

сумская область

украина.ру

вооруженные силы украины

ракетный удар

герань

сумы

днепропетровск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/04/1066437825_0:42:1086:653_1920x0_80_0_0_91b1bd0973fc37c17c8a6977cc2e1728.jpg

В Сумской области основные удары пришлись на город Шостка. Позднее в этом же регионе был нанесён ракетный удар по другому объекту противника.На Харьковском направлении российские подразделения работали по целям в Волчанском районе. Одновременно продолжались удары и по другим объектам в Харьковской области. В самом Харькове местные источники сообщили о мощном взрыве.Над городом в течение ночи отмечалась активная работа украинских систем ПВО, что может свидетельствовать о попытках перехвата российских ударных беспилотников, предположительно типа "Герань".Кроме того, нанесен удар по военному объекту на территории Днепропетровской области. Характер поражённой цели и точное место удара не уточняются.Ситуация на указанных направлениях остаётся под контролем российских подразделений. Дополнительная информация о результатах ночных ударов ожидается в течение дня."Герань-2" — российский беспилотник-камикадзе с треугольным крылом без хвостового оперения. Длина составляет около 3 метров, ширина - более 2 метров. Способен нести боевую часть весом 50 килограммов. Скорость полета составляет 150-170 км/ч, дальность - до двух тысяч километров, высота - около 7500 метров. Беспилотник постоянно модернизируют. Впервые о применении дронов семейства "Герань" стало известно осенью 2022 года.Больше главных новостей в обзоре: "Сделки нет, прогресс есть. Главное на утро 16 августа".Следите за новостями на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250816/pobeda-zdravogo-smysla-i-vosstanovlenie-vzaimodeystviya-dvukh-yadernykh-derzhav-glavnoe-na-1015-1067099881.html

россия

украина

сумская область

сумы

днепропетровск

днепропетровская область

харьковская область

харьков

харькоскаяобласть

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, сумская область, украина.ру, вооруженные силы украины, ракетный удар, герань, сумы, днепропетровск, днепропетровская область, харьковская область, харьков, харькоскаяобласть, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия