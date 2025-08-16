https://ukraina.ru/20250816/pobeda-rossii-pobeda-putina-zelenskiy-v-uzhase-pekin-moskva-minsk-gde-budet-sleduyuschaya-vstrecha-1067111489.html

"Победа России, победа Путина", "Зеленский в ужасе", "Пекин, Москва, Минск?" Где будет следующая встреча?

"Победа России, победа Путина", "Зеленский в ужасе", "Пекин, Москва, Минск?" Где будет следующая встреча? - 16.08.2025 Украина.ру

"Победа России, победа Путина", "Зеленский в ужасе", "Пекин, Москва, Минск?" Где будет следующая встреча?

Что происходит вокруг "самой большой встречи" последней недели? О чём пишет западная пресса, какую "новую реальность" они пытаются сконструировать? Что можно понять по подробностям прошедших переговоров?

2025-08-16T15:12

2025-08-16T15:12

2025-08-16T15:12

эксклюзив

россия

сша

аляска

дональд трамп

стив уиткофф

брикс

мид

красная армия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/0f/1067078216_0:0:1841:1036_1920x0_80_0_0_52cdc3a46e8f8a672bb3fbf25949b1a8.jpg

Многое становится ясно не только по высказываниям политиков, но даже по самому составу делегаций и деталям встречи.И по "рычанию" западной прессы, конечно, тоже.Встреча на АляскеВсё внимание на прошедшей неделе было приковано к встрече президентов России и США.О сути этих переговоров не сказано почти ничего, и даже их темы полностью пока не раскрываются."Настрой на результат", "есть шанс", "огромный прогресс", "доброжелательный тон беседы", "нашли опорные точки".Вот в таких выражениях оба президента охарактеризовали ход переговоров.Но это уже, конечно, само по себе - большой результат и натуральная сенсация.В прессе запада эту встречу называют не иначе как "победа России".Очевидно, что это был визит чрезвычайной важности.Где следующая встреча?Обсуждение важнейших для всей мировой политики тем продолжится на следующих встречах. Возможно, в Москве? Как уже согласился Дональд Трамп - "возможно".А может быть, в Минске, куда уже пригласил Трампа с семьёй президент Белоруссии Лукашенко? Приглашение было принято Трампом, прямо на борту самолёта, летевшего на Аляску.Или в Пекине, куда лидеров России и США приглашает председатель Си в начале сентября?В любом случае, скрипя зубами, западная пресса должна была признать, что эта встреча - "победа Путина". "Выход из изоляции", так они это называют."Ледниковый период"?"Нью-Йорк Таймс":"Конец "ледникового периода" для Путина. "Да что вы говорите?Это обычная история для прессы Запада: сами придумали, сами растиражировали, теперь следующий сюжетный ход: якобы они "отменили ледниковый период".Но ведь никакой "изоляции" то и не было. Эту "изоляцию" придумали страны Европы и прошлая администрация США.Лидеры Индии, Китая, стран БРИКС и все остальные, кто не является вассалами США и Европы, лидеры большей половины человечества, неоднократно приезжали в Россию, общение с президентом России не прерывалось.Возникает даже такой вопрос: так кто же оказался в изоляции? Может быть, сами США и Европа "заизолировали" себя? Так же, как санкции, которые они наложили якобы на Россию, а по сути - на самих себя?В большей степени от санкций пострадала сама Европа, конечно. Хитрецы из США связей, которые им важны и нужны, не прерывали и не прерывают.Но западным СМИ не привыкать жить в придуманном мире, в сконструированной реальности."Лучше, чем Аляска - только Москва"Теперь они озлобленно, но как ни странно, достаточно объективно комментируют детали встречи на Аляске. А что делать: существует видео, реальность неумолимо рушит их придуманные схемы.Конечно, все отметили красные дорожки в аэропорту Анкориджа.Аплодисменты, которыми встречал Владимира Путина Дональд Трамп.Очень важная деталь: визит президента России сопровождался присутствием представителей всех родов войск США.Президент Путин появился на этой встрече не просто как уважаемый гость, а как победитель.Само место встречи было для президента России чрезвычайно комплиментарным.Как написал бывший советник Трампа по нацбезопасности, Джон Болтон,"Лучше, чем Аляска, для Путина могла бы быть только Москва."Но этого пресса Запада (на 90 процентов - глобалистская) стерпеть не смогла.Бессильное рычание"Нью Йорк Таймс" еще до начала встречи:"Саммит с президентом США уже воспринимается как победа Путина. Даже если на нём не будет достигнута никаких конкретных соглашений."Вообще же по поводу встречи президентов России и США западная пресса впала в какое-то остервенение.По выражению спикера нашего МИД Марии Захаровой:"Западные СМИ в состоянии, которое можно назвать помешательством, переходящим в полное безумие. После 3 лет настойчивых заявлений зарубежных изданий об "изоляции России", Путина теперь встречают с красной дорожкой на территории США. "Ещё до начала переговоров СМИ глобалистов изошлись в бессильной злобе."Нарративов", как можно сейчас говорить, было два:Президент Путин уже победил!Это факт непреложный, но глобалистам это, во-первых, сильно не нравится. А во вторых, им хочется унизить Трампа.Дональд Трамп любит побеждать. Поэтому надо попытаться сыграть на его установке "я никогда не проигрываю".И если для Трампа это не так уж важно, у него своя игра "на десяти досках", как он сам говорит. То надо создать общественное мнение у европейских и американских "хомячков"."Трамп проиграл Путину".Это пригодится при следующих выборах, например."Некомпетентный девелопер"И вторая цель, очень близкая к первой:Дискредитировать команду Трампа.Некомпетентные! Неслось из всех утюгов.В Госдепе уволили всех, кто занимался Россией. И поставили какого-то Уиткоффа!Встречу спецпосланника президента США с президентом России назвали "встреча чекиста и девелопера".При этом почему-то никто не вспоминает, до чего довели отношения России и США "дипломированные специалисты".Вот только что перед молодыми христианами Америки выступил адвокат Роберт Амстердам, который защищает интересы украинской православной Церкви, и рассказал, кто виновен в попытке уничтожить христианство на Украине.Это была важная часть всего западного глобального плана нападения на Россию.Кто же был "компетентным"?Попытку эту придумали, взлелеяли и осуществили посол США на Украине (времен Евромайдана) Пайетт и заместитель Госсекретаря, всем хорошо известная Виктория Нуланд. (та самая, что раздавала на Евромайдане бутерброды, которые потом назвали "печенюшками")Конечно, это вообще была часть глобального плана мировой закулисы во главе с Ватиканом. Но и "специалисты" по России постарались.Если немного углубиться, то произошло вот что: после уничтожения СССР руками предателей и агентов той же "мировой жабы" было решено - с Союзом покончено, зачем нам столько "русистов"?Специалистов стали готовить меньше, уровень подготовки снизился. Да и вообще стал фейковым, таким же, как и западное вообще."Вкусные должности" захватили какие-то потомки бандеровцев или тех, кто бежал в 44-45 от Красной армии. Или представители злобной "эмиграции оголтелых" типа иноагентов Каспарова* и Ходорковского*.Ну если Каспаров давал советы администрации президента США и писал статьи, с его уровнем понимания действительности, то какие там могли приниматься решения, в этой самой администрации?"Чем России хуже, тем для неё же и лучше", - вот такие лозунги у бывшего члена КПСС (стал таковым в 19 лет, вопреки правилам, по протекции Гейдара Алиева).Это, кстати, совершенно не умаляет его заслуг как великого шахматиста. Но великий шахматист - не значит хороший умный человек.Спецпосланник УиткоффНу а про "девелопера Уиткоффа" можно сказать только одно: во время последней встречи в Кремле он появился, держа в руках блокнот с печатью президента США.Это означало: он привёз личное послание президента США президенту России.После переговоров в Кремле Уиткофф немедленно отправился в посольство США. Видимо, провёл переговоры с Трампом. И сразу же было объявлено о подготовке встречи двух президентов.Так что, не умаляя заслуг и достоинств Уиткоффа, можно сделать вывод: он был доверенным посланником, который передал информацию, получил информацию и доложил о ней.При чём тут "некомпетентность" (которой нет и в помине, но функция у спецпосланника несколько другая).Кит Келлог, которого не взялиА вот другой спецпосланник, очевидно, проштрафился. Или стал себе слишком много позволять.Речь о Ките Келлоге, спецпосланнике Трампа, который зачастил на Украину и стал давать интервью в духе выступлений Владимира Зеленского.Вот и результат: на Аляску взяли почти всех, кроме Келлога.Туда полетела очень представительная делегация, включавшая в себя, помимо основных переговорщиков и советников: Рубио, Уиткоффа, основных министров - Хегсета, Лютника, Бессента.Полетел директор ЦРУ Рэтклифф, спикер Белого дома Кэролайн Левитт, и множество других людей: "домоправительница" Белого Дома Сьюзи Уайлс, ее зам Дэн Скавино, политический советник Стив Чеунг, начальник протокола Моника Кроули.Пресса США писала: "Белый дом переехал на Аляску".А вот спецпосланника Келлога не взяли.Си-Эн-Эн:"Отсутствие Келлога на переговорах вызывает тревогу в Европе".Конечно, ведь это всемирные глобалисты теряют своего "спецпосланника"."Меня украдет Путин"Так же, как не взяли отвратительного сенатора США Линдси Грэма**, разжигателя войны и сторонника конфронтации с Россией.Линдси Грэм на прямой вопрос отшутился: "боюсь, что на Аляске меня украдёт Путин"Да кому ты нужен, престарелый гей, заядлый посетитель островов Эпштейна.Все разоблачения ещё впереди, Линдси.Где же Зеленский?И все происходящее, конечно, означает личное поражение Зеленского.Где же сейчас наш "новый Черчилль"?А вот он, как обычно, смотался в Европу, прижимается бочком, бочком то к Мерцу, то к Стармеру. Трусливо подгавкивает.Вот он, "фронтмен" европейской партии войны.На Банковой провели совещание."Надеемся на силу Америки" - пискнул Зе.Да, агенту мировой жабы Зеленскому придётся скоро расстаться с властью и самое страшное - с награбленным на войне и жизнях украинцев. Как спасти нажитое?"Зеленский в ужасе из-за встречи на Аляске", - написала газета "The Hill"."Фокс ньюз" прокомментировали возложение цветов Владимиром Путиным к памятникам "Героям Алсиба" в Магадане и на Аляске:"Кажется, мы начали забывать, кто был нашим главным союзником во Второй мировой."Трамп назвал встречу "исторической" и оценил ее "на десятку" по шкале от 1 до 10. "Очень теплая" встреча, Путин - "сильный парень".Комплиментам от Трампа президенту России несть числа.Что, кстати, совершенно не означает что от Трампа нельзя ожидать в будущем какого-нибудь "нестандартного хода" типа новых санкций или других не очень дружественных действий.Но пока что - так. Все очень дружелюбно и комплиментарно.А что же Украина?"Я думаю, мы очень близки к соглашению. Украина должна согласиться на это", - сообщил Трамп.Ждём!Ждём повизгивания из Киева и некоторых столиц европейских стран.А тем временем:"Южная Корея пригласила президента России на саммит АТЭС."А быстро они сориентировались!Другие подробности встречи и переговоров Путина и Трампа - в статье Павла Котова "Прогресс есть, но не по главному пункту. Как прошли переговоры Путина и Трампа на Аляске" *Признан в РФ иноагентом**Внесен в РФ в список экстремистов и террористов

россия

сша

аляска

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Елена Мурзина

Елена Мурзина

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Мурзина

эксклюзив, россия, сша, аляска, дональд трамп, стив уиткофф, брикс, мид, красная армия