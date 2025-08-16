ООН поддержала диалог России и США после саммита на Аляске - 16.08.2025 Украина.ру
ООН поддержала диалог России и США после саммита на Аляске
ООН поддержала диалог России и США после саммита на Аляске
ООН приняла к сведению результаты переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, состоявшихся на Аляске. Об этом сообщил РИА Новости представитель генерального секретаря Всемирной Организации Стефан Дюжаррик
2025-08-16T09:18
2025-08-16T09:18
Дюжаррик отметил, что ООН приветствует продолжение конструктивного диалога между странами-членами организации.Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Саммит Россия — США прошёл в пятницу на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. С российской стороны во встрече также участвовали министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, с американской — госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф.По окончании встречи президенты двух стран провели пресс-конференцию для журналистов. Переговоры в расширенном составе делегаций США и РФ были отменены.Подробно про итоги переговоров России и США в материале Павла Котова "Прогресс есть, но не по главному пункту. Как прошли переговоры Путина и Трампа на Аляске" на сайте Украина.ру.
ООН поддержала диалог России и США после саммита на Аляске

09:18 16.08.2025
 
ООН приняла к сведению результаты переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, состоявшихся на Аляске. Об этом сообщил РИА Новости представитель генерального секретаря Всемирной Организации Стефан Дюжаррик
Дюжаррик отметил, что ООН приветствует продолжение конструктивного диалога между странами-членами организации.
"Мы приняли к сведению состоявшийся в пятницу на Аляске саммит президентов США и РФ. Мы приветствуем продолжение конструктивного диалога между государствами-членами ООН", - сказал представитель генсека ООН.
Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Саммит Россия — США прошёл в пятницу на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут.
С российской стороны во встрече также участвовали министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, с американской — госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф.
По окончании встречи президенты двух стран провели пресс-конференцию для журналистов. Переговоры в расширенном составе делегаций США и РФ были отменены.
Подробно про итоги переговоров России и США в материале Павла Котова "Прогресс есть, но не по главному пункту. Как прошли переговоры Путина и Трампа на Аляске" на сайте Украина.ру.
Сделки нет, прогресс есть. Главное на утро 16 августаСтали известны итоги встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Анкоридже
Больше материалов по теме:
Новости Россия США Аляска Владимир Путин Дональд Трамп Сергей Лавров ООН переговоры результаты переговоров Путина и Трампа итоги переговоров
 
Лента новостейМолния