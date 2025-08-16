https://ukraina.ru/20250816/oon-podderzhala-dialog-rossii-i-ssha-posle-sammita-na-alyaske-1067098505.html

ООН поддержала диалог России и США после саммита на Аляске

ООН поддержала диалог России и США после саммита на Аляске

ООН приняла к сведению результаты переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, состоявшихся на Аляске. Об этом сообщил РИА Новости представитель генерального секретаря Всемирной Организации Стефан Дюжаррик

Дюжаррик отметил, что ООН приветствует продолжение конструктивного диалога между странами-членами организации.Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Саммит Россия — США прошёл в пятницу на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. С российской стороны во встрече также участвовали министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, с американской — госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф.По окончании встречи президенты двух стран провели пресс-конференцию для журналистов. Переговоры в расширенном составе делегаций США и РФ были отменены.Подробно про итоги переговоров России и США в материале Павла Котова "Прогресс есть, но не по главному пункту. Как прошли переговоры Путина и Трампа на Аляске" на сайте Украина.ру.

