https://ukraina.ru/20250816/oon-podderzhala-dialog-rossii-i-ssha-posle-sammita-na-alyaske-1067098505.html
ООН поддержала диалог России и США после саммита на Аляске
ООН поддержала диалог России и США после саммита на Аляске - 16.08.2025 Украина.ру
ООН поддержала диалог России и США после саммита на Аляске
ООН приняла к сведению результаты переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, состоявшихся на Аляске. Об этом сообщил РИА Новости представитель генерального секретаря Всемирной Организации Стефан Дюжаррик
2025-08-16T09:18
2025-08-16T09:18
2025-08-16T09:18
новости
россия
сша
аляска
владимир путин
дональд трамп
сергей лавров
оон
украина.ру
новости о переговорах россии и украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/11/1056319631_0:269:3162:2048_1920x0_80_0_0_933fb7899b09ad7f0b701f201b2e92e6.jpg
Дюжаррик отметил, что ООН приветствует продолжение конструктивного диалога между странами-членами организации.Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Саммит Россия — США прошёл в пятницу на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. С российской стороны во встрече также участвовали министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, с американской — госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф.По окончании встречи президенты двух стран провели пресс-конференцию для журналистов. Переговоры в расширенном составе делегаций США и РФ были отменены.Подробно про итоги переговоров России и США в материале Павла Котова "Прогресс есть, но не по главному пункту. Как прошли переговоры Путина и Трампа на Аляске" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250816/sdelki-net-progress-est-glavnoe-na-utro-16-avgusta-1067098147.html
россия
сша
аляска
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/11/1056319631_431:0:3162:2048_1920x0_80_0_0_50dedbbe511d2aaa733d5672d03f60f6.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, сша, аляска, владимир путин, дональд трамп, сергей лавров, оон, украина.ру, новости о переговорах россии и украины, переговоры, новости переговоров, переговоры по украине 2025, чем закончились переговоры, результаты переговоров путина и трампа, итоги переговоров
Новости, Россия, США, Аляска, Владимир Путин, Дональд Трамп, Сергей Лавров, ООН, Украина.ру, новости о переговорах России и Украины, переговоры, новости переговоров, переговоры по Украине 2025, чем закончились переговоры, результаты переговоров Путина и Трампа, итоги переговоров
ООН поддержала диалог России и США после саммита на Аляске
ООН приняла к сведению результаты переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, состоявшихся на Аляске. Об этом сообщил РИА Новости представитель генерального секретаря Всемирной Организации Стефан Дюжаррик