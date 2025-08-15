"Унылое нытье на фоне провокаций": Камкин о страхах Европы перед встречей двух лидеров на Аляске - 15.08.2025 Украина.ру
"Унылое нытье на фоне провокаций": Камкин о страхах Европы перед встречей двух лидеров на Аляске
"Унылое нытье на фоне провокаций": Камкин о страхах Европы перед встречей двух лидеров на Аляске
"Унылое нытье на фоне провокаций": Камкин о страхах Европы перед встречей двух лидеров на Аляске
Европейские политики в преддверии встречи Владимира Путина и Дональда Трампа опасаются, что ключевые решения по Украине будут приняты без их участия. В попытке повлиять на ситуацию возможны провокации, а главную роль в них сыграет Британия. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, доцент Финансового университета Александр Камкин
Камкин убежден, что в преддверии встречи двух лидеров возможны провокационные действия. "Я бы не исключал различные провокации, инспирированные прежде всего Великобританией, — заявил эксперт. — Потому что мы видим конкуренцию американцев и британцев вокруг российских активов и вокруг самой логики продолжения конфликта".По мнению политолога, подходы США и Великобритании к украинскому вопросу принципиально различаются. Камкин отмечает, что если Трампа волнует преимущественно пиар и экономические аспекты, то британское руководство сосредоточено на геополитических интересах.Эксперт также обратил внимание на позицию других европейских стран, которые, по его словам, скорее всего, ограничатся декларативными заявлениями. "Будут громкие заявления, требования ввести дополнительные санкции со стороны США, о чем [канцлер Германии Фридрих] Мерц уже разразился тирадой, — пояснил Камкин. — То есть будет унылое европейское нытье на фоне провокаций, проводимых британскими спецслужбами".Полный текст материала Дениса Рудометова "Александр Камкин: На Аляске Россия и США будут выстраивать подобие управляемой холодной войны" на сайте Украина.ру.Подробнее о грядущей встрече президентов России и США - в статье Евгении Кондаковой Что будут обсуждать Путин и Трамп на Аляске - какие могут быть сценарии. Об Украине без Украины и Европы на сайте Украина.ру.
Перейти в фотобанк
Европейские политики в преддверии встречи Владимира Путина и Дональда Трампа опасаются, что ключевые решения по Украине будут приняты без их участия. В попытке повлиять на ситуацию возможны провокации, а главную роль в них сыграет Британия. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, доцент Финансового университета Александр Камкин
Камкин убежден, что в преддверии встречи двух лидеров возможны провокационные действия. "Я бы не исключал различные провокации, инспирированные прежде всего Великобританией, — заявил эксперт. — Потому что мы видим конкуренцию американцев и британцев вокруг российских активов и вокруг самой логики продолжения конфликта".
По мнению политолога, подходы США и Великобритании к украинскому вопросу принципиально различаются.
Камкин отмечает, что если Трампа волнует преимущественно пиар и экономические аспекты, то британское руководство сосредоточено на геополитических интересах.
Эксперт также обратил внимание на позицию других европейских стран, которые, по его словам, скорее всего, ограничатся декларативными заявлениями.
"Будут громкие заявления, требования ввести дополнительные санкции со стороны США, о чем [канцлер Германии Фридрих] Мерц уже разразился тирадой, — пояснил Камкин. — То есть будет унылое европейское нытье на фоне провокаций, проводимых британскими спецслужбами".
Полный текст материала Дениса Рудометова "Александр Камкин: На Аляске Россия и США будут выстраивать подобие управляемой холодной войны" на сайте Украина.ру.
Подробнее о грядущей встрече президентов России и США - в статье Евгении Кондаковой Что будут обсуждать Путин и Трамп на Аляске - какие могут быть сценарии. Об Украине без Украины и Европы на сайте Украина.ру.
