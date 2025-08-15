"Мир не наступит": Онуфриенко раскрыл, почему переговоры не остановят боевые действия в Донбассе
Предстоящая встреча российских и американских представителей на Аляске вызывает множество вопросов о возможных договоренностях по украинскому вопросу. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко
"Жду предварительной договоренности о замирении по линии фронта с постепенным выводом войск хунты за пределы ДНР. Это единственный вариант, который позволяет Трампу изобразить из себя миротворца", — поделился ожиданиями эксперт.
Однако Онуфриенко скептически оценивает перспективы реального урегулирования: "Реально мир достигнут не будет, потому что с этим не согласится Киев и Европа. Причем Центральная и Западная Европа будут действовать с молчаливого согласия Вашингтона".
Аналитик предсказал развитие событий: "То есть США будет изображаться в виде миротворца, а мир не наступит, потому что Европа поддерживает Зеленского. А он отказывается соблюдать достигнутые договоренности", — заключил собеседник издания.
