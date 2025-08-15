https://ukraina.ru/20250815/mir-ne-nastupit-onufrienko-raskryl-pochemu-peregovory-ne-ostanovyat-boevye-deystviya-v-donbasse-1067000865.html

"Мир не наступит": Онуфриенко раскрыл, почему переговоры не остановят боевые действия в Донбассе

Предстоящая встреча российских и американских представителей на Аляске вызывает множество вопросов о возможных договоренностях по украинскому вопросу. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко

"Жду предварительной договоренности о замирении по линии фронта с постепенным выводом войск хунты за пределы ДНР. Это единственный вариант, который позволяет Трампу изобразить из себя миротворца", — поделился ожиданиями эксперт.Однако Онуфриенко скептически оценивает перспективы реального урегулирования: "Реально мир достигнут не будет, потому что с этим не согласится Киев и Европа. Причем Центральная и Западная Европа будут действовать с молчаливого согласия Вашингтона".Аналитик предсказал развитие событий: "То есть США будет изображаться в виде миротворца, а мир не наступит, потому что Европа поддерживает Зеленского. А он отказывается соблюдать достигнутые договоренности", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Михаил Онуфриенко: Даже если на Аляске договорятся о перемирии, ВСУ будут драться за Славянск и Покровск" на сайте Украина.ру.Про актуальную ситуацию в зоне СВО в материале "Полковник Геннадий Алехин: Россия перерезает дороги возле Купянска и загоняет ВСУ в огромный карман" на сайте Украина.ру.

