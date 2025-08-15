"Мир не наступит": Онуфриенко раскрыл, почему переговоры не остановят боевые действия в Донбассе - 15.08.2025 Украина.ру
"Мир не наступит": Онуфриенко раскрыл, почему переговоры не остановят боевые действия в Донбассе
Предстоящая встреча российских и американских представителей на Аляске вызывает множество вопросов о возможных договоренностях по украинскому вопросу. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко
"Жду предварительной договоренности о замирении по линии фронта с постепенным выводом войск хунты за пределы ДНР. Это единственный вариант, который позволяет Трампу изобразить из себя миротворца", — поделился ожиданиями эксперт.Однако Онуфриенко скептически оценивает перспективы реального урегулирования: "Реально мир достигнут не будет, потому что с этим не согласится Киев и Европа. Причем Центральная и Западная Европа будут действовать с молчаливого согласия Вашингтона".Аналитик предсказал развитие событий: "То есть США будет изображаться в виде миротворца, а мир не наступит, потому что Европа поддерживает Зеленского. А он отказывается соблюдать достигнутые договоренности", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Михаил Онуфриенко: Даже если на Аляске договорятся о перемирии, ВСУ будут драться за Славянск и Покровск" на сайте Украина.ру.Про актуальную ситуацию в зоне СВО в материале "Полковник Геннадий Алехин: Россия перерезает дороги возле Купянска и загоняет ВСУ в огромный карман" на сайте Украина.ру.
Новости, Аляска, Европа, Донбасс, Михаил Онуфриенко, Дональд Трамп, Украина.ру, переговоры, новости переговоров, новости о переговорах России и Украины, переговоры по Украине 2025, СВО, прогнозы СВО, миротворцы, Главные новости

© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота экипажа самоходного миномёта 2с4 "Тюльпан" ЦВО на Краснолиманском направлении
Работа экипажа самоходного миномёта 2с4 Тюльпан ЦВО на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Предстоящая встреча российских и американских представителей на Аляске вызывает множество вопросов о возможных договоренностях по украинскому вопросу. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко
"Жду предварительной договоренности о замирении по линии фронта с постепенным выводом войск хунты за пределы ДНР. Это единственный вариант, который позволяет Трампу изобразить из себя миротворца", — поделился ожиданиями эксперт.
Однако Онуфриенко скептически оценивает перспективы реального урегулирования: "Реально мир достигнут не будет, потому что с этим не согласится Киев и Европа. Причем Центральная и Западная Европа будут действовать с молчаливого согласия Вашингтона".
Аналитик предсказал развитие событий: "То есть США будет изображаться в виде миротворца, а мир не наступит, потому что Европа поддерживает Зеленского. А он отказывается соблюдать достигнутые договоренности", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Михаил Онуфриенко: Даже если на Аляске договорятся о перемирии, ВСУ будут драться за Славянск и Покровск" на сайте Украина.ру.
Про актуальную ситуацию в зоне СВО в материале "Полковник Геннадий Алехин: Россия перерезает дороги возле Купянска и загоняет ВСУ в огромный карман" на сайте Украина.ру.
Лента новостейМолния