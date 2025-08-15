"Год назад их было 120 тысяч — но угроза остаётся": Тиханский о группировке ВСУ у границ Белоруссии - 15.08.2025 Украина.ру
"Год назад их было 120 тысяч — но угроза остаётся": Тиханский о группировке ВСУ у границ Белоруссии
Сокращение украинской группировки у южных границ Белоруссии с 120 до 50 тысяч военнослужащих не снизило уровень потенциальной угрозы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический аналитик (Минск), полковник запаса Александр Тиханский
"Год назад [украинская] группировка "Север" на южных границах Белоруссии насчитывала 120 тысяч человек. Хотя части оттуда перебрасываются на фронт, наступательный потенциал у этой группировки есть", — заявил эксперт.Тиханский напомнил о недавнем инциденте с украинским дроном: "Произошла провокация с дроном немецкой конструкции FP-1, который долетел до Минска и был лишен управления средствами РЭБ. Боеприпас не взорвался, но это демонстрация возможностей".В качестве ответной меры Белоруссия усиливает свои войска: "Начинается формирование еще одной бригады сил специального назначения... Новая бригада будет усилена тяжелым вооружением, артиллерией, беспилотниками", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Александр Тиханский: Белоруссия готовит тяжелый ответ ВСУ на юге, пока НАТО вьет гнезда у ее границ" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты спецоперации на Украине — в материале "Юрий Баранчик: России перед встречей Путина и Трампа надо запугать Британию "Орешником" и занять Покровск".
Новости
Сокращение украинской группировки у южных границ Белоруссии с 120 до 50 тысяч военнослужащих не снизило уровень потенциальной угрозы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический аналитик (Минск), полковник запаса Александр Тиханский
"Год назад [украинская] группировка "Север" на южных границах Белоруссии насчитывала 120 тысяч человек. Хотя части оттуда перебрасываются на фронт, наступательный потенциал у этой группировки есть", — заявил эксперт.
Тиханский напомнил о недавнем инциденте с украинским дроном: "Произошла провокация с дроном немецкой конструкции FP-1, который долетел до Минска и был лишен управления средствами РЭБ. Боеприпас не взорвался, но это демонстрация возможностей".
В качестве ответной меры Белоруссия усиливает свои войска: "Начинается формирование еще одной бригады сил специального назначения... Новая бригада будет усилена тяжелым вооружением, артиллерией, беспилотниками", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Александр Тиханский: Белоруссия готовит тяжелый ответ ВСУ на юге, пока НАТО вьет гнезда у ее границ" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты спецоперации на Украине — в материале "Юрий Баранчик: России перед встречей Путина и Трампа надо запугать Британию "Орешником" и занять Покровск".
13 августа, 12:33
13 августа, 12:33
Чугуев хотят превратить в новую Бучу. Как Украина умеет срывать переговорыУкраина готовит новую провокацию, чтобы сорвать переговоры президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина в штате Аляска
Лента новостейМолния