Юрий Баранчик: России перед встречей Путина и Трампа надо запугать Британию "Орешником" и занять Покровск

Владимир Путин на встрече с Дональдом Трампом вручит американцам список того, что мы будем считать гарантиями мира на Украине: отключение ВСУ от "Старлинка", прекращение поставок вооружений, прекращение финансирования киевского режима, считает политический аналитик Юрий Баранчик

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Юрий, встреча Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться уже на следующей неделе. Пройдет она на фоне санкционной атаки США на БРИКС и новых тактических успехов ВС РФ на украинском фронте. Судя по вашим комментариям у себя в телеграм-канале и другим СМИ, вы по этому поводу настроены оптимистично.- Я настроен оптимистично, потому что хочу, чтобы процесс сдвинулся с мертвой точки.Встреча Путина и Трампа – это в любом случае хорошо. В последний раз они встречались в 2019 году. За это время многое изменилось. Но украинский конфликт остается главной проблемой в российско-американских отношениях. Поэтому американцы на этой встрече должны представить некую систему гарантий того, что они выполнят то, что обещает.Трамп на посту президента уже полгода. Но мы видим, что Украина не особенно его слушает. У Зеленского есть свои покровители из Лондона, которые ведут свою агрессивную игру. Наиболее свежий пример – атаки ракетами Storm Shadow по Крыму. Есть у Трампа конкретный механизм относительно того, как он будет контролировать поведение киевского режима и Великобритании?Повторюсь, это самый важный вопрос. Договориться можно о чем угодно, но важны гарантии. Поэтому мы должны вручить американцам список того, что мы будем считать этими гарантиями: отключение ВСУ от "Старлинка", прекращение поставок вооружений, прекращение финансирования киевского режима.Кстати, по поводу денег. Сейчас Венгрия притормозила пакет помощи Украине на 6 миллиардов евро из бюджета Евросоюза. А если ЕС все же сломает сопротивление венгров, как Трамп будет влиять на Брюссель? И будет ли Трамп продавать оружие Европе, чтобы те отдавали его Украине?Таких вопрос не один десяток. Но можно выделить хотя бы пять-десять внеочередных, которые имеют стратегическое значение для того, чтобы Трамп мог подтвердить серьезность своих намерений. И если американцы сами этот список не составят, мы должны им в этом помочь.- То есть судьбоносной эта встреча не будет?- Всегда важно поговорить с глазу на глаз. Переговорщики же бывают разные. Кто-то недопонял, кто-то перепонял. А если вы лично пообщались, то соскочить будет трудно.Понимаете, все политики делятся на две категории: торговцы и воины. Путин – воин. Сказал – сделал. Трамп – торговец. Сегодня подписал – завтра забыл. Для него бумажки не имеют значения, если они не совпадают с его интересами. Американцы так всегда поступают. Демократы подписали с Ираном одно соглашение, а Трамп его расторг. Это такая лоховская система.И когда Трамп говорит, что Украина – война Байдена, то он забывает, что Байден – это не просто демократ, а президент США. И ты как новый американский лидер несешь ответственность за его решения. То есть мы можем подписать с Трампом любую бумажку, а через полгода он скажет: "Ой, у меня обстоятельства изменились. Ничего личного, только бизнес".Об этом надо помнить.- А по геополитике возможны какие-то договоренности? Сейчас много говорят о трехсторонней встрече между Путиным, Трампом и Си.- Эта встреча имела бы смысл, но пока китайцы Трампа на эту встречу не пригласили. Для визита Трампа в Пекин американцы должны выполнить некоторые условия, и пока они не выполнены.День победы Китая во Второй мировой войне отмечается 3 сентября. До этого с 31 августа по 1 сентября будет саммит ШОС. И если Трампа не пригласят, скажем, до 20 августа, то потом его приглашать будет уже поздновато, потому что времени на организационные вопросы будет мало. Так что посмотрим.И вообще Китаю такая встреча на троих не особенно нужна. Он же видит, что в мире происходит. Да, Индия пока не прогнулась под требования США, но есть информация, что индийские государственные НПЗ перестали покупать российскую нефть. Может, есть непереработанные излишки. Может, танкеры вовремя не пришли. Но пока позиции Индии до конца неясна.Да, встреча на троих – это красиво. Страны-победители, возвращение к миру по итогам Второй мировой войны. Но у руководства Китая может быть свое понимание современной реальности.- Вы по-прежнему считаете, что Трамп хотел бы поделить мир на троих?- Такая задумка у него есть. Он уже немолод, поэтому хочет решать вопросы без сложных схем. Для него логично вести переговоры в Европе с Путиным, а в Юго-Восточной Азии – с Си.И Россия, и США заинтересованы в распаде Евросоюза в качестве федеративного государства, чтобы выстраивать отношения с каждой отдельной страной. А на БРИКС Трамп наезжает, потому что это серьезная угроза для США.Хочу напомнить, что когда Трамп начал первые нападки на Бразилию, бразильцы восприняли это пассивно. А сейчас бразильцы сами говорят, что БРИКС должен стать новым центром влияния, потому что только вместе мы можем что-то противопоставить Америке.То же самое касается Индии. Раньше она пыталась играть в свою игру, а теперь Моди, который не планировал поехать на саммит ШОС из-за сложных отношений с Китаем, принял решение туда полететь.- То есть нападки Трампа на БРИКС – это некие жесткие переговоры о том, чтобы поделить мир на троих?- Когда я сказал про "поделить мир на троих", я недоговорил одну вещь. Он хочет поделить мир на троих, но при этом оставить США в качестве главенствующей силы. "Россия и Китай – региональные державы, Америка играет по всему миру".- И если я правильно понял ваши рассуждения, вы не считаете санкции против Индии такими уж бессмысленными и безболезненными?- Ситуация для Индии очень сложная. Ей нужна дешевая российская нефть, чтобы ее быстро растущая экономика функционировала. При этом значительная часть экспорта индийской высокотехнологичной продукции ("Эппл" вообще переносит свое производство из Китая в Индию) и фармацевтики (индийские лекарства мы еще со времен СССР были дешевыми и качественными, потому что производятся из своего натурального сырья) ориентирована на США.США – основной внешнеторговый партнер Индии, поэтому индийцам приходится маневрировать.- Вообще есть версия, что Трамп затеял все эти санкции только для того, чтобы вынудить Россию задешево поставлять ему нефть, которую Америка потом втридорога продавала бы в Европу.- Вполне может быть. Это в духе Трампа. Он еще наш газ хочет продавать. Он хотел бы и "Северный поток", и украинскую ГТС восстановить, чтобы американские фирмы-прокладки зарабатывали на поставках российского газа в Европу. У него масштабы мышления интересные.Вообще недавно провели исследование нарциссического психотипа Трампа. Если у Байдена была деменция, то у Трампа есть ментальная проблема, когда он не может долго концентрироваться на одной теме. Причем об этом говорят британские СМИ, а демократы за ними повторяют и распространяют по всему миру.Как я уже сказал, Британия ведет интересную игру в отношении Трампа. Причем Британия подписала инвестиционное соглашение не с Америкой как страной, а с отдельными ее штатами. Видимо, они видят перспективу развала США в качестве единого государства.- И как с психологической точки зрения может пройти встреча "чекиста" с "барыгой"?- "Чекист" будет доминировать. И его задача – сделать так, чтобы "барыга" выполнял договоренности. А для этого нужен силовой ресурс. Не зря же мы вышли из ДРСМД.- Кого будем пугать "Орешником"?- Европу, потому что это ракеты средней дальности. Надо сделать все, чтобы ситуация на наших границах успокоилась. Мы не набегаемся по периметру. Украина пыхнула. Закавказье поджигают. Армения и Азербайджан подписывают соглашение по Зангезурскому коридору, когда Армения вроде бы взяла на себя обязательство прописать изменения в конституции. Не дай бог Калининград вспыхнет. Даже в Молдавии, где посадили главу Гагаузии, у нас нет силового ресурса, чтобы не допустить этого.То есть сейчас мы носимся и затыкаем все дыры. А если решим вопросы с Британией, то все у нас будет спокойно. Надо бороться с причиной, а не со следствием.- Насчет Зангезурского коридора. Правильно ли я понимаю, что США тоже подписали какую-то бумажку, в соответствии с которой они что-то от этого получат?- США хотят стать гарантами этого соглашения. Они или будут обеспечивать безопасность этого коридора, или их компании будут прокладками в экономических процессах, которые будут проходить через этот коридор. Этот договор невыгоден ни России, ни Ирану. Ситуация сложная. Но как именно этот момент будет учитываться на встрече Путина и Трампа – сказать не готов.- Угроза Калининграду. Это самодеятельность Европы? Или США было бы выгодно, чтобы Европа с нами повоевала?- США в этом заинтересованы. Но они заинтересованы в конфликте конвенциональными видами оружия, чтобы не было ядерной войны. Ведь если мы нанесем два-три удара, война закончится, и мы будем диктовать Европе условия капитуляции.В Европе ядерное оружие есть только у Франции и Британии. Франция его первой не применит. А если мы к тому времени уконтропупим Британию, французы подпишут все, что скажут.Повторюсь, США хотят, чтобы в Европе была война по образцу Второй мировой. А мы на освобождение Польши 600 тысяч человек положили. Сейчас мы не имеем право просто так тратить жизни наших ребят. И если европейцы зайдут в Калининградскую область или в Белоруссию, надо сразу наносить два-три ядерных удара по основным застрельщикам конфликта. Можно еще по штаб-квартире Евросоюза в Брюсселе ударить.- А если Британия с помощью ядерного оружия сможет нанести нам огромный урон?- Если мы все грамотно сделаем, у нее не останется для этого ресурсов.Да, США якобы поставили в Британию 20 ядерных бомб. Но их носители – американские бомбардировщики. А американцы не хотят вмешиваться в ядерную войну России с Европой, потому что мы ударим по ним. И это у Франции ядерное оружие размещено на трех типах носителей, а у Британии только подводные лодки. И на каждой подводной лодке сидят американские офицеры, которые должны обеспечить пуск ядерных ракет.Отдаст ли США им приказ бить по России? Не думаю. То есть Британия останется без ядерных зубов. А с ней мы точно разберемся.- Как раз сейчас идет подготовка к российско-белорусским учениям "Запад-2025". Как именно они должны пройти, чтобы Европа убедилась в нашей готовности ответить по полной?- Не думаю, что они будут слишком масштабными. Для нас гораздо важнее украинский фронт. Необходимо занять ряд точек в ближайшее время, чтобы подкрепить свою дипломатическую позицию. А в случае с учениями надо просто показать Западу, что Белоруссия находится под надежным военным зонтиком.- А какие точки на СВО надо занять, чтобы переговорную позицию усилить?- Занять Покровск и продвигаться в Днепропетровской области.- Сохраняется ли еще угроза, что Запад не согласится на капитуляцию Украины и не зафиксирует документально новую геополитическую реальность после достижения целей СВО?- Запад не признал наши территориальные приобретения даже по итогам Второй мировой войны. В частности, Прибалтику. Но это его проблемы. Ну не признают они Крым, и что? Да, раньше крупные компании там долго не были представлены, но они туда зашли. А сейчас таких проблем не будет. Проблему Украины придется решать. 