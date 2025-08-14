https://ukraina.ru/20250814/rossiya-sorvala-ukrainskuyu-raketnuyu-programmu---fsb-1066962129.html

Россия сорвала украинскую ракетную программу - ФСБ

Федеральная служба безопасности и российская армия сорвали планы по производству Украиной баллистических оперативно-тактических ракетных комплексов "Сапсан" для ударов вглубь РФ, сообщает 14 августа ФСБ

Киев втайне развивал собственную ракетную программу по технологиям и запасам, оставшимися от СССР. "С разрешения представителей НАТО Украина планировала использовать ОТРК "Сапсан" для нанесения ударов вглубь территории России", - подчеркивается в материалах ФСБ.Производство украинских баллистических ракет было развернуто на оборонных предприятиях Днепропетровской и Сумской областей.Владимир Зеленский в конце мая нынешнего года встречался в Берлине с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, имея на руках проектную документацию по дальнобойному ракетному комплексу "Сапсан". Мерц на совместной пресс-конференции с Зеленским в Берлине тогда заявил, что Германия поддержит Украину в разработке собственного дальнобойного оружия.Однако, ФСБ России имела упреждающую информацию о разработке и начале производства Украиной ракетного комплекса "Сапсан", в том числе точные координаты зданий и сооружений предприятий, задействованных в этой программе.Военно-промышленный комплекс Украины понес колоссальный ущерб от проведенной Россией операции.Следите за новостями на сайте Украина.ру.

