https://ukraina.ru/20250814/rossiya-sorvala-ukrainskuyu-raketnuyu-programmu---fsb-1066962129.html
Россия сорвала украинскую ракетную программу - ФСБ
Россия сорвала украинскую ракетную программу - ФСБ - 14.08.2025 Украина.ру
Россия сорвала украинскую ракетную программу - ФСБ
Федеральная служба безопасности и российская армия сорвали планы по производству Украиной баллистических оперативно-тактических ракетных комплексов "Сапсан" для ударов вглубь РФ, сообщает 14 августа ФСБ
2025-08-14T08:00
2025-08-14T08:00
2025-08-14T09:20
новости
украина
россия
берлин
владимир зеленский
фридрих мерц
фсб
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/0e/1066964645_0:255:1281:975_1920x0_80_0_0_7571dfeb7180127549befe492440842a.jpg
Киев втайне развивал собственную ракетную программу по технологиям и запасам, оставшимися от СССР. "С разрешения представителей НАТО Украина планировала использовать ОТРК "Сапсан" для нанесения ударов вглубь территории России", - подчеркивается в материалах ФСБ.Производство украинских баллистических ракет было развернуто на оборонных предприятиях Днепропетровской и Сумской областей.Владимир Зеленский в конце мая нынешнего года встречался в Берлине с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, имея на руках проектную документацию по дальнобойному ракетному комплексу "Сапсан". Мерц на совместной пресс-конференции с Зеленским в Берлине тогда заявил, что Германия поддержит Украину в разработке собственного дальнобойного оружия.Однако, ФСБ России имела упреждающую информацию о разработке и начале производства Украиной ракетного комплекса "Сапсан", в том числе точные координаты зданий и сооружений предприятий, задействованных в этой программе.Военно-промышленный комплекс Украины понес колоссальный ущерб от проведенной Россией операции.Следите за новостями на сайте Украина.ру.
украина
россия
берлин
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/0e/1066964645_0:90:1281:1050_1920x0_80_0_0_eea8ea771fb3ff773012bcde172970bc.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, россия, берлин, владимир зеленский, фридрих мерц, фсб, нато
Новости, Украина, Россия, Берлин, Владимир Зеленский, Фридрих Мерц, ФСБ, НАТО
Россия сорвала украинскую ракетную программу - ФСБ
08:00 14.08.2025 (обновлено: 09:20 14.08.2025)
Федеральная служба безопасности и российская армия сорвали планы по производству Украиной баллистических оперативно-тактических ракетных комплексов "Сапсан" для ударов вглубь РФ, сообщает 14 августа ФСБ
Киев втайне развивал собственную ракетную программу по технологиям и запасам, оставшимися от СССР.
"С разрешения представителей НАТО Украина планировала использовать ОТРК "Сапсан" для нанесения ударов вглубь территории России", - подчеркивается в материалах ФСБ.
Производство украинских баллистических ракет было развернуто на оборонных предприятиях Днепропетровской и Сумской областей.
Владимир Зеленский в конце мая нынешнего года встречался в Берлине с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, имея на руках проектную документацию по дальнобойному ракетному комплексу "Сапсан". Мерц на совместной пресс-конференции с Зеленским в Берлине тогда заявил, что Германия поддержит Украину в разработке собственного дальнобойного оружия.
Однако, ФСБ России имела упреждающую информацию о разработке и начале производства Украиной ракетного комплекса "Сапсан", в том числе точные координаты зданий и сооружений предприятий, задействованных в этой программе.
"Нанесено огневое поражение объектам военно-промышленного комплекса Украины, задействованным в создании оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК)", - уточнили в службе безопасности.
Военно-промышленный комплекс Украины понес колоссальный ущерб от проведенной Россией операции.
Следите за новостями на сайте Украина.ру.