Россия прирастёт месторождениями Арктики, "Сапсану" обрезали крылья. Главное на утро 14 августа

Британские СМИ сообщают о перспективах, которые могут открыться перед Россией по итогам встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске. ФСБ рассказала о срыве украинской ракетной программы

Издание The Telegraph сообщило, что президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом России Владимиром Путиным планирует предложить ему ряд экономических стимулов, в частности, доступ к природным ресурсам Аляски и частичное снятие санкций с российской авиационной отрасли в обмен на прекращение огня на Украине.По информации издания, среди предложений, которые может сделать Трамп, также соглашение по добыче редкоземельных металлов в Донбассе.К подготовке переговоров, по информации издания, привлечен министр финансов США Скотт Бессент. Он изучает экономические уступки, которые США могут сделать России, чтобы ускорить заключение соглашения о прекращении огня.Два из крупнейших месторождений лития, которые ранее контролировала Украина, сейчас находятся на освобождённых территориях Донбасса."Есть ряд стимулов, среди которых возможно соглашение по минералам/редкоземельным металлам", – рассказал The Telegraph источник, знакомый с предложениями.Другие стимулы включают отмену запрета на экспорт запчастей и оборудования, необходимых для обслуживания российских самолётов."Отмена санкций против российской авиации могла бы быть выгодной для американского производителя Boeing. Из флота более чем в 700 самолетов, где доминируют Airbus и Boeing, российские авиакомпании могли бы снова обратиться к американским поставщикам за критически важными деталями и техническим обслуживанием", — сообщило издание.Также издание сообщило, что Трамп также рассматривает возможность предоставить России доступ к природным ресурсам в Беринговом проливе, где, по оценкам, могут быть значительные неразведанные запасы нефти и газа.Источники в правительстве Великобритании сообщили The Telegraph, что такие стимулы могут быть приемлемы для Европы, если это не будет выглядеть как вознаграждение для России.Член Совета при президенте России по правам человека и развитию гражданского общества, военкор Александр Коц сравнил тем временем грядущие переговоры Путина и Трампа с событиями 10-летней давности и призвал не ожидать скорого прекращения огня."Чем ближе встреча президентов России и США, тем больше вакханалии в западной прессе и соцсетях. Ажиотаж понятен, встреча лидеров двух стран, да еще и на территории США — событие неординарное. Особенно на фоне происходящего в последние лет пять. Но давайте без иллюзий. Война не закончится в пятницу. Не надо тешить себя завышенными ожиданиями. И перемирия, скорее всего, никакого не будет", — отметил Коц.Он вспомнил об Иловайском котле, первом "Минске" и о том, как закончилось его действие."Давайте окунемся на 11 лет назад. Лето 2014, тысячи "захистников" варятся в Иловайском котле. Фронт у противника трещит по швам. Шахтеры гонят врага ссаной метлой. И тут Киеву очень хочется перемирия. Заключается Минск-1. Небольшая передышка, перегруппировка, нарушения режима прекращения огня постепенно с нескольких десятков в сутки растут до четырёхзначных ежедневных цифр", — писал Коц.В итоге снова разгорелись полноценные боевые действия."Снова разгораются активные боевые действия, которые перерастают в разгром противника в Дебальцевском котле. Февраль 2015-го. Киеву снова остро хочется мира. Заключаем Минск-2", — напомнил военкор.По его словам, сейчас сложилась похожая ситуация."Да, обрушения фронта нет, повального бегства, как из Дебальцева через Логвиново, тоже. Но мы, выражаясь аккуратно, расширяем зону контроля, создаем противнку такие угрозы, что их медийные вояки и волонтёры мочатся кипятком и рвут последние волосы подмышкой. Ну какое перемирие в условиях, когда мы свою переговорную позицию поддерживаем силой. Зачем нам перемирие, если Зеленский отказывается выполнять его условия, озвученные президентом. Мы и военным путем их добьёмся", — отметил Коц.При этом он уверен: что прекращение огня поможет Украине восполнить силы с тем, чтобы позднее атаковать."А как режим прекращения огня использует Киев и европейские подстрекатели, мы отлично представляем. Об это ясно сказала Меркель — Минск-2 был нужен, чтобы вооружить Украину и подготовить ее к большой войне. Нам это надо?" — задал вопрос военкор.Коц заявил, что "никаких прорывных решений по Украине, которые бы моментально окончили войну, на такой встрече быть не может"."Их просто не существует в природе. До их выработки еще предстоит пройти долгий путь. И желательно в обход крикливой европейской своры, которая этот процесс только тормозит. Трамп сам назвал грядущую встречу предварительной. Это возможность напрямую донести то, что искажается в справках, дайджестах и телерепортажах. Спокойно объяснить, что речь-то не только об Украине, а о глобальной безопасности на континенте", — отметил Коц.По его словам, речь идёт о первопричинах происходящего, которые Россия пыталась донести до администрации предыдущего президента США Джо Байдена в конце 2021 года и которые Байден проигнорировал."Сапсану" обрезали крыльяСовместными усилиями Федеральной Службы Безопасности и российской армии сорваны планы по производству Украиной баллистических оперативно-тактических ракетных комплексов "Сапсан" для ударов вглубь России, сообщила ФСБ."Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии с Министерством обороны Российской Федерации в результате проведенной совместной специальной операции нанесено огневое поражение объектам военно-промышленного комплекса Украины, задействованным в создании оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК)", — указывалось в сообщении.По информации ФСБ, Украина планировала использовать ракеты для ударов вглубь России."Украина втайне развивала собственную ракетную программу по технологиями и запасам, оставшимися от СССР. С разрешения представителей НАТО Украина планировала использовать ОТРК "Сапсан" для нанесения ударов вглубь территории России. Но благодаря совместным усилиям ФСБ и Вооружённых Сил России планы по производству украинской ракетной программы сорваны", — отмечалось в информации ФСБ.В материалах ФСБ были также перечислены объекты украинского ВПК, задействованные в производстве ОТРК "Сапсан". Среди них — Павлоградский химический завод и Павлоградский механический завод, что в Днепропетровской области.Также спецслужба опубликовала запись разговора сотрудников ВПК Украины, обсуждавших сборку и изготовление компонентов ракетного комплекса "Сапсан"."Нас интересуют корпуса, сопла, расчёты. Тогда мы планируем 200 штук в месяц делать", — заявил один из собеседников.Скоординированные действия российских силовых ведомств позволили предотвратить угрозу уничтожения целей в глубине территории России и ликвидировать техническую базу производства украинских дальнобойных баллистических ракет, "в том числе на длительный срок блокировать реализацию украинской стороной программы "Сапсан"", отметил оперативный сотрудник ФСБ на видео, обнародованном спецслужбой.О вероятной повестке переговоров Путина и Трампа — в статье Татьяны Стоянович ""Обмен землями" или полная военная победа России в Донбассе. Украина в международном контексте".

