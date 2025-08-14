https://ukraina.ru/20250814/obmen-zemlyami-ili-polnaya-voennaya-pobeda-rossii-v-donbasse-ukraina-v-mezhdunarodnom-kontekste-1066934275.html

"Обмен землями" или полная военная победа России в Донбассе. Украина в международном контексте

"Обмен землями" или полная военная победа России в Донбассе. Украина в международном контексте

Повестка будущих переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на этой неделе остается главной темой ведущих мировых СМИ

"Обмен" без обменаБританская The Times в статье, опубликованной 13 августа, отталкивается от последних заявлений Трампа, касающихся "обмена землями", на который Киеву придется согласиться для того, чтобы заключить сделку о прекращении огня с Россией. Издание предлагает четыре сценария возможного обмена.По словам британских журналистов, первый из них — прекращение огня вдоль нынешней линии фронта, предпочитает ЕС.Издание утверждает, что сегодняшняя линия фронта протяженностью 1100 километров остается в основном неподвижной с тех пор, как российские войска были оттеснены после первоначального наступления в 2022 году.Недостаток этого варианта, по мнению авторов The Times, заключается в том, что российские войска продолжают продвигаться вперед на востоке Украины. "Путин вряд ли захочет останавливать это наступление", — полагают они. Тем более когда российская армия близка к тому, чтобы окружить город Красноармейск (Покровск), пишет издание.В соответствии со вторым предполагаемым вариантом Россия получит территорию до линии прекращения огня и всю территорию ДНР и ЛНР, продолжает британская газета."Говорят, что Путин потребовал за прекращение огня весь Донбасс, а это значит, что Украина должна будет оставить свои укрепленные оборонительные позиции в Донецкой области (бывшая Донецкая область Украины носит название Донецкая Народная Республика (ДНР) с 2014 года; по итогам референдума, проведенного в 2022 году, ДНР вошла в состав РФ, — Ред.), что сделает ее уязвимой в будущем", — говорится в статье.Третий вариант подразумевает, что Россия получит всю территорию ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, подчеркивают авторы публикации, напоминая о соответствующем указе о воссоединении этой территории с РФ, подписанном президентом Путиным в 2022 году."Российские войска не контролируют город Запорожье и были выведены из части Херсонской области в 2022 году. Но сегодня российские солдаты наступают, и Путин может потребовать от Украины дальнейших территориальных уступок, сказав, что это цена за мир, и попытаться забрать все четыре области", — допускают британские журналисты.Четвертый вариант — единственный, который можно назвать обменом. Однако сами авторы публикации признают, что он крайне маловероятен, так как в случае его реализации Россия лишится сухопутного коридора в Крым. Этот вариант подразумевает, что Россия получит всю территорию ДНР, ЛНР и Запорожской области, но при этом вернет Украине часть Херсонской области.По мнению авторов издания, о том, что подобный вариант обсуждается американской стороной, свидетельствуют слова Трампа об "обмене землями", в рамках которого он постарается "вернуть" Украине часть "дорогой недвижимости с видом на море, которую заняла Россия".Чем торговать? ВСУ проигрывает под ПокровскомТем временем польские издания бьют тревогу: за последние дни российские вооруженные силы совершили прорыв на фронте между Краматорском и Красноармейском (Покровском) и выходят на оперативный простор, где почти нет украинских войск. Об этом пишет издание Fakt, ссылаясь на мнение польского генерала Леона Коморницкого.По словам собеседника газеты, российские военные будут проникать большими силами в тыл, что может вызвать эффект домино. Русские успешно учатся на собственном опыте и меняют тактику в соответствии с ситуацией на фронте, подчеркнул польский военачальник."Хорошо укрепленную линию обороны, где правят бал дроны, прорвать тяжелой техникой не получится. Русские изменили тактику. На Украине идут позиционные боевые действия, где тактика имеет решающее значение", — сказал Коморницкий.Комбинированные операции, которые проводит российская армия, являются частью этой тактики, продолжил он."С помощью штурмовых групп создается преимущество на определенных направлениях. Оборону ломают не танки, а легкие транспортные средства, например, мотоциклы, использующие лазейки в украинской обороне", — уточнил генерал.После прорыва первой полосы российская армия получает возможность перемещать тяжелую технику, в том числе танки, и заходить в украинский тыл, чтобы громить войска противника, рассказал Коморницкий.При этом генерал считает, что целью Москвы является полный контроль над воссоединившимися с Россией территориями. "Дальше они не пойдут, у них не будет такой необходимости", — рассказал он. Однако такая ситуация может сломать моральный дух украинской армии, а успехи на фронте Путин обязательно использует в переговорах с Трампом, подытожил Коморницкий.Gazeta.pl называет вклинивание российской армии между Покровском и Константиновкой одним из самых больших успехов русского наступления лета 2025 года."Уже несколько недель российская армия развивает наступление в районе Красноармейска и Константиновки. Самым большим достижением этой фазы боев остается создание русскими клина — занятие полосы местности, что позволяет им угрожать как городу Красноармейск, так и расположенному южнее населенному пункту Доброполье. К Константиновке продвижение противника идет медленнее, но в направлении Доброполья ВС РФ движутся активно", — описывает ситуацию польское издание.Хотя украинское командование пытается успокоить общественное мнение, известные военные и блогеры говорят прямо о критической ситуации на этом участке фронта, пишет газета.Пока Зеленский делает все возможное, чтобы не сдать без боя части ДНР, которые все еще находятся под контролем Киева, российской армии удалось совершить жестокий прорыв, пишет немецкий Bild.Издание ссылается на публикации итальянского военного блогера Playfra, который пишет, что на данном участке фронта в рядах украинской армии наблюдается катастрофическая нехватка личного состава, и это приводит к спирали событий."Неорганизованные отступления влекут за собой прорывы русских, которые, в свою очередь, удлиняют линию фронта, что еще больше усугубляет нехватку личного состава и приводит к новым нескоординированным отступлениям", — пишет блогер.Только что вырытые украинцами окопы в течение нескольких дней переходят к русским, поскольку киевское командование защищает их только с воздуха (с помощью дронов), но не пехотой на земле, сетуют журналисты немецкого издания.Читайте также: "Не валяй дурака, Америка! …" А почему, собственно, Аляску выбрали для саммита

