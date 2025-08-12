https://ukraina.ru/20250812/britaniya-natselilas-na-rossiyskuyu-energetiku-pri-chem-zdes-ukraina-i-khodorkovskiy-1066879696.html

Британия нацелилась на российскую энергетику. При чем здесь Украина и Ходорковский*

Британия нацелилась на российскую энергетику. При чем здесь Украина и Ходорковский*

Пока в Аляске готовятся принимать переговоры Дональда Трампа и Владимира Путина, в Лондоне готовятся к решающей схватке с Россией

Ротшильды за спиной ХодорковскогоВеликобритания не оставляет попыток заполучить под себя часть российского энергорынка. Такой, на первый взгляд, парадоксальный вывод можно сделать из событий последних лет, связанных с Украиной.Прологом к ним можно взять эпизод двадцатилетней давности, когда олигарх Михаил Ходорковский сел на скамью подсудимых, а его компания ЮКОС приказала долго жить.К началу "нулевых" у государства накопилось достаточно претензий к одному из птенцов дикого постсоветского капитализма. Здесь и хитроумные схемы по уходу от налогов, и попытки смешать бизнес с политикой, и влияние на выборы-2003 в Госдуму, когда Ходорковский хотел сделать президентскую власть номинальной, переформатировав страну в парламентскую республику с собою в роли премьера.Ставку нефтяной магнат сначала делал на США. Российский политтехнолог Станислав Белковский*, ныне проживающий в Израиле, утверждал, что Ходорковский в 2003-м совершил поездку в США, где имел беседу с тогдашним помощником президента США по нацбезопасности Кондолизой Райс.В ходе этого разговора олигарх презентовал себя как будущего правителя России и предложил американцам ядерную сделку по разоружению РФ на деньги США. В Вашингтоне такую идею сочли авантюрной и политические амбиции Ходорковского оставили без особого внимания.Чего не скажешь о его бизнесе. Именно в 2003 году крупный пакет акций (25%) объединенной компании "ЮКОС-Сибнефть" должны были купить американские ChevronTexaco и Exxon Mobil, однако из-за ареста Ходорковского сделка не состоялась, а затем было приостановлено и слияние ЮКОСА с "Сибнефтью".Интересно и то, что несмотря на ориентацию на Соединенные Штаты, Ходорковский подмазывался не только к американцам. В 2024 году бывший олигарх признался в одном из интервью, что инвестиционный банкир Джейкоб Ротшильд являлся протектором контрольного пакета акций "Менатепа".Его обязанности заключались в том, что он мог забрать контрольный пакет акций компании себе, точнее право голоса по ним, и передать это право дальше в случае, если сочтет, что текущий держатель этого контрольного пакета действует под давлением.Такой момент настал после того, как Ходорковский отправился за решетку и контролем в "Менатепе" с подачи Ротшильда завладел Леонид Невзлин*.Фамилия Ротшильда неизбежно перенаправляет к примитивным конспирологическим теориям, однако факт остается фактом, представитель этого британского рода фактически контролировал судьбу компании Ходорковского и вряд ли делал он это лишь из соображений дружбы.Интересно, что в 2016 году тогдашний президент Украины Петр Порошенко** передал 85% доли в кондитерском холдинге Roshen именно структуре Ротшильдов - Rothschild Trust. Ротшильды вообще крупно завязаны на Украине, именно этот влиятельный род, писал Reuters год назад, помог Киеву в рекордно сжатые сроки реструктуризовать долг на 20 млрд долларов.Возвращаясь к ЮКОСУ, стоит отметить, что именно в Великобритании нашли приют беглые менеджеры компании, а британская "дочка" компании Yukos Services UK в Лондоне стала фактической штаб-квартирой компании.Сам Ходорковский после выхода на свободу также постепенно перебрался на Туманный Альбион, откуда он теперь спонсирует ручных российских либеральных оппозиционеров.Под колпаком MI6Из начала 2000-х перенесемся почти на двадцать лет вперед.К власти на Украине под умеренными, но привлекательными для широких масс лозунгами о необходимости окончания конфликта в Донбассе, борьбы с коррупцией и защиты права людей разговаривать на том языке, на каком они хотят, приходит новая звезда украинской политики Владимир Зеленский.Все изменилось очень быстро. Совпало или нет, но смена вех политики нового президента произошла аккурат после поездки Зеленского в Лондон осенью 2020 года. Помимо прочих дел, тогда еще легитимный президент Украины в сопровождении главы СБУ Ивана Баканова побывал не где-нибудь, а в штаб-квартире внешней разведки MI6.Попал он туда, разумеется, не просто так. Сначала данный визит на Банковой отрицали, потом после утечек в прессе сдались и признали – да, на поклон к британской разведке ходили, но не за тем, о чем все подумали, то есть не для отчета и не за новыми инструкциями. Обсуждали, дескать, свободу украинских СМИ.Почему этот визит пытались сохранить в тайне – понятно. Как никак, Зеленский – глава номинально суверенного государства, а походы человека в таком статусе в MI6 скорее являются признаками того, что не суверенной страной руководишь ты, а какой-нибудь насквозь банановой республикой.Но даже из озвученной украинским президентом темы средств массовой информации можно сделать вывод, что в MI6 ему дали команду гасить все неугодные каналы и издания, первыми из которых вскоре пошли под запрет медиа, связанные с оппозиционером Виктором Медведчуком.Можно предположить, что Зеленский получил на руки и прочие пожелания своих кураторов, которые вылились в итоге в ужесточении антироссийского курса Украины и постепенном движении страны к авторитаризму под предлогом борьбы с Россией.Следующий президент Украины. Версия БританииИ завершающая часть этой трилогии – печально известное "Давайте будем просто воевать", нетленная цитата из 2022 года за авторством премьера Британии Бориса Джонсона. Именно с легкой руки этого деятеля Украина окончательно покатилась в пропасть.Той весной Киев имел реальный шанс завершить конфликт с Россией при не самых плохих для этого вариантах, разработанные переговорщиками двух стран по итогам нескольких встреч в Белоруссии и Турции.Именно в этот решающий момент и подсуетились британцы, которые надавили на Зеленского и фактически заставили его продолжать войну. Спустя три с лишним года последствия этого решения для Украины выглядят все более ужасающими, при том, что финал всей этой истории еще неизвестен и сохранится ли Украина как государство никто гарантии сейчас дать не может.Лондону понравилось воевать с Россией чужими руками, отказываться от этого там не готовы до сих пор. Именно поэтому Британия – главный поджигатель нынешнего противостояния, именно там концентрируется европейская партия войны, именно в лондонских резиденциях и в местных мозговых центрах формируются новые антироссийские стратегии, разрабатываются тайные антироссийские операции, именно туда за вдохновением и финансами совершают паломничество наиболее маститые украинские русофобы.Может получится так, что именно из лондонского тумана в скором времени на украинскую политическую авансцену вынырнет будущий президент Украины, экс-главком ВСУ Валерий Залужный, которого британцы приметили уже давно.В 2014 году будущий командующий украинской армией окончил Национальный университет обороны и не просто окончил, а стал одним из лучших выпускников в том году. За эти успехи ему вручили переходящий меч королевы Великобритании.Эту награду присуждают лучшим выпускникам этого военного вуза с 1996 года. Вручает ее посол Великобритании. Не будет сильным преувеличением сказать, что раздача королевских мечей происходит в украинской военной альма-матер не просто так. Все это время британские спецслужбы вели Залужного и в критический момент забрали его в Лондон.Теперь Залужный лидирует на Украине в опросах и является чуть ли не единственным реальным кандидатом, который может сменить Зеленского в президентском кресле. Для британцев это гарантия того, что война с РФ будет продолжена, ведь не иначе, как президент дальнейшей войны он никем на Западе и не воспринимается.Британские интересыА теперь самое время вернуться к Ходорковскому и его компании. Тогда, в начале "нулевых", это была первая попытка Британии подобраться к российской энергетике, запустить туда свои щупальца. Не вышло.Теперь мы наблюдаем растянутую во времени вторую попытку. Если ведомая Лондоном Украина победит, то на РФ будут наложены тяжелые репарации, а саму страну ожидает ремейк 1990-х. Вот в этой мутной воде и рассчитывают снова поймать свою рыбку британцы.Нынешний исторический момент снова ставит во главу угла энергетические возможности той или иной страны, которая не хочет оказаться на задворках цивилизации. Об этом, например, пишет автор издания Украина.ру Владимир Видеманн.По его мнению, весь мир ожидает новая волна глобальной приватизации, которая превзойдет по своим последствиям эффекты приватизации социалистической собственности в процессе перестройки на постсоветском пространстве."Лидером этой приватизации, как она задумана, станет победитель в соревновании за первенство в научно-техническом, и в первую очередь – военном прогрессе. А последний, в свою очередь, будет обеспечен за счет энергетической монополии в мире, ибо чем круче технологии – тем больше энергозатрат они требуют, при том, что мировые энергоресурсы однозначно ограничены", - полагает Видеманн.Это объясняет то, почему Британия с такой силой вцепилась в Украину и почему именно эта страна играет первую скрипку в объединенном антироссийском европейском альянсе. Ведь именно Россия на европейском континенте является крупнейшим субъектом, обладающим третьим по размеру в мире энергетической - по разведанным запасам и по эксплуатируемым месторождениям.В этой истории важно понять соль. А она в том, что провоцируя войну против России, Великобритания, имеющая давнюю историю ведения военных кампаний на чужих территориях чужими руками (прокси), предполагает собрать по результатам ее (если бы Россия проиграла) богатый энергетический урожай - раздел России, доступ к ее энергетическим мощностям и месторождениям. Эта та задача, которую английский deep state поставил перед собой еще двадцать лет назад (Ходорковский) и продолжает работать над ее реализаций (Зеленский) и сегодня, прикрываясь гуманитарными лозунгами. Поэтому так антироссийски активна Великобритания и сегодня, когда мирное урегулирование российско-украинского конфликта почти уже лежит на переговорном столе на Аляске.*Иностранный агент**Входит в состав объединения, включенного в перечень террористов и экстремистов РосфинмониторингаО том, какой военный альянс выстраивает Британия - в материале издания Украина.ру Руслан Панкратов: Пока Киев устраивает очередную профанацию, Британия и Германия создают мини-НАТО.

