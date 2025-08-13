https://ukraina.ru/20250813/boyatsya-lishitsya-vozmozhnosti-krast-i-opasayutsya-za-svoy-imidzh-na-zapade-chto-bespokoit-ukrainskuyu-1066905764.html

Боятся лишиться возможности красть и опасаются за свой имидж на Западе. Что беспокоит украинскую элиту

Представители украинской политической элиты сейчас более всего обеспокоены предстоящими переговорами президентов России и США. От их результатов будет напрямую зависеть доход украинских элит и возможность воровать.

Украинское государство сейчас существует полностью на иждивении западных спонсоров. В случае прекращения войны прекратиться и западная помощь.В начале августа глава бюджетного комитета Рады Даниил Гетманцев заявил, что Украина не использует собственные доходы бюджета на невоенные нужды, а все поступления от налогов направляются исключительно на оборону. Из этого следует, что зарплата каждого чиновника зависит от вопросов войны и мира. От продолжения войны зависит выделение средств на строительство фортификаций и дорог, на чем украинские чиновники так любят красть деньги западных налогоплательщиков. Именно поэтому они единым фронтом выступают за продолжение боевых действий, но сами на фронт не торопятся и детей своих прячут заграницей.Директор Института социологии Евгений Головаха на этой неделе рассказывал, что этот факт видит всё украинское общество. По его словам, первыми воевать должны идти представители элитарных слоев, а отсутствие мобилизации элиты воспринимается обществом как несправедливость и негативно влияет на процесс. "Нельзя давать зацепку человеку со слабым духом. "Я человек простой. Я иду, а они все сидят. По ресторанам ходят, на джипах катаются", - рассуждает социолог, подчеркивая, что простой мобилизованный украинец воспринимает политическую элиту своей страны как паразитов.Тем не менее, нардеп "Слуги народа" Сергей Федиенко пишет, что "мир в обмен на территории — это не компромисс, а капитуляция". Чтобы сорвать возможные договоренности и зарубить на корню даже перспективы мира, Киев готовит военную провокацию, как заявило 12 августа Минобороны РФ.Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович* утверждает, что как шла война, так и будет идти - пока не случится основательная военно-политическая и социальная катастрофа. "А там уже будет видно: если хватит ума у украинских элит и у простого народа искать новую форму существования Украины со сменой проектности - будет шанс. Не хватит ума - проектность здесь будет устанавливать кто-то другой", - считает Арестович.Однако украинский Telegram-канал "Легитимный" считает, что на Банковой все готовы отдать Донбасс России, но их беспокоит в этом случае вопрос личных гарантий. "Простыми словами, Зеленский и Ермак хотят гарантии, что их оставят управлять Украиной. Тут личные шкурные интересы, так как ЗеЕрмак боятся утраты власти, которая приведёт к полному разрушению культа личности Зеленского и "раскулачивания" всей Зе-элиты", - пишет "Легитимный".Опасаются украинские элиты и массового бегства украинцев, если мужчинам откроют границы в случае прекращения войны. Спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко на этой неделе сказал, что даже нелегальный выезд вредит имиджу Украины. В связи с этим границу планируют усилить и увеличить количество нарядов пограничников, несмотря на острую нехватку военнослужащих на линии фронта. Иными словами, еще несколько тысяч военнослужащих должны будут охранять имидж Зеленского и компании.Экс-нардеп и командир отряда беспилотников Егор Соболев в телемарафоне рассказывает, что, если все украинцы будут убегать, то в мире скоро не останется места, куда можно убежать. Соболев, вероятно, полагает, что оставшееся население "незалежной" где-то на уровне населения Индии или Китая. С другой же стороны, он невольно признает, что из-за режима Зеленского народ разбегается во все стороны.Новый глава Института нацпамяти неонацист из "Азова"** Алексей Алферов тоже беспокоится за имидж властей, который портят те, кому удалось сбежать из страны. В недавнем интервью он выразил недовольство тем, что украинские беженцы в Европе говорят на русском языке и не ходят на проукраинские акции."Мне очень больно, что эти миллионы людей не стали амбассадорами Украины за границей. Мы там слышим русский язык, не видим всесторонней поддержки Украины", - жалуется неонацист на своих соотечественников, который вынуждены были бежать, в том числе из-за таких "азовцев", которые привели к войне. Однако такой упор на имидж показывает уязвимость власти именно в этом вопросе, а вопрос имиджа именно на Западе – это еще и подготовка почвы к вероятному бегству из страны именно представителей элиты.С другой стороны, имидж они себе прекрасно портят и сами, выпячивая приверженность нацизму. Тот же Алферов ранее славил Гитлера и нацистский режим. На этой же неделе отличилась сотрудница Святошинского суда Киева Анастасия Мирзак. В соцсетях она опубликовала фото, на котором она отдыхает в компании молодых людей и держит в руках флаг нацистской Германии со свастикой. У одного из её спутников видна татуировка с "вольфсангелем" - волчьим крюком, символом "Азова". На Западе либеральная общественность еще морщится от демонстрации нацистской символики, хотя не против того, чтобы нацисты воевали с русскими.Многие из них, впрочем, отнюдь не на фронте, где могут и убить, а давно - на Западе и спускают деньги западных налогоплательщиков в казино. На этой неделе на Украине завирусилось видео парковки возле казино "Монте Карло" в княжестве Монако – большинство припаркованных там автомобилей были с украинскими номерами. И этим людям тоже выгодно, чтобы война продолжалась как можно дольше.О ситуации в украинской экономике - в статье Ивана Лизана "Экономика Украины и война: деградация внешней торговли, удар по интересам Азербайджана на Украине"*Внесен в список экстремистов и террористов**Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ

